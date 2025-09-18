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iTProtect Scout Айтипротект Скаут
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.09.2025
|iTProtect представила сервис для проверки защищенности внешнего ИТ-контура 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
iTProtect Scout и организации, системы, технологии, персоны:
|iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 81 1
|Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 155 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15647 1
|Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1825 1
|Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 48 1
|Amazon Scout 38 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5672 1
|Михайлов Кай 3 1
|Головлев Максим 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165270 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54592 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458032, в очереди разбора - 728051.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458032, в очереди разбора - 728051.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.