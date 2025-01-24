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Индексная книга (каталог) CNews*
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Головлев Максим



24.01.2025 iTProtect перенес инфраструктуру в облако Nubes 1
19.11.2024 Исследование iTProtect: 30% ИБ-руководителей не успевают следить за изменениями угроз 1
03.10.2024 Система Indeed AM теперь защищает доступ к ИТ-инфраструктуре iTPROTECT 1
30.01.2024 Импортозамещением и не пахнет. Российский бизнес вцепился в иностранные серверы, потому что российских на всех не хватает 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
05.10.2022 На российском рынке ИБ взрывной рост 1
06.09.2022 «Фосагро» автоматизировала процесс повышения киберграмотности сотрудников 1
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
29.03.2022 Itprotect представила портфель отечественных ИБ-решений 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Головлев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 55 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 409 3
Код Безопасности 616 3
Газинформсервис - ГИС 275 3
Cisco Systems 5114 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 2
Softline - Софтлайн 2816 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 299 2
АйТи Бастион - IT Bastion 100 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 67 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 1
Dell EMC 5028 1
Huawei 3938 1
Lenovo Group 2294 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 194 1
ИКС 319 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
HP Inc. 5688 1
Check Point Software Technologies 760 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Fortinet 387 1
Крок - Croc 1777 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
Цифра ГК 2427 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
SafeTech - СэйфТек 87 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
ФосАгро 126 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 185 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66058 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29703 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10975 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9383 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4486 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6662 2
Оцифровка - Digitization 4546 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2190 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3786 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 313 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12750 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2939 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15727 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20805 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 642 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3097 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9285 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1901 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 560 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30712 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4865 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7382 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3013 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7421 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12614 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 714 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4444 1
Microsoft Exchange 1714 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 123 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 18 1
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 1
FreePik 991 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 24 1
Путин Владимир 3172 1
Черкасов Сергей 13 1
Матвеев Лев 64 1
Романченко Дмитрий 14 1
Бакшинский Олег 13 1
Молчанова Елена 15 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Пустарнаков Роман 45 1
Дбар Федор 35 1
Калемберг Денис 30 1
Овчинников Дмитрий 18 1
Горюнов Андрей 1 1
Бастанжиева Елена 6 1
Милованов Андрей 31 1
Лаптев Александр 2 1
Абрамчук Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144359 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 2
Европа 21772 2
Азия - Азиатский регион 5531 1
Израиль 2731 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Америка Латинская 1813 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2339 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2402 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1198 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3109 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2728 2
Аудит - аудиторский услуги 2663 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1212 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 946 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5973 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1253 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
Энергетика - Energy - Energetically 5088 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7839 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1876 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 686 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Ведомости 1000 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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