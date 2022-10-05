На российском рынке ИБ взрывной рост

Объем российского рынка информационной безопасности по итогам 2021 г. достиг 125,1 млрд руб., показав рост в 16%. В число российских поставщиков ИБ-решений с самой высокой выручкой вошли «Лаборатория Касперского», «Софтлайн» и «Ростелеком-Солар».



Рынок растет

Российский ИБ-рынок в 2021 г. достиг 125,1 млрд руб., продемонстрировав рост в 16%. Такие данные в обзоре «Безопасность информационных систем» приводят аналитики TAdviser.

Росту рынка информационной безопасности в 2021 г. во многом способствовала пандемия коронавирусной инфекции. Компании стали беспокоиться по поводу защиты своих данных в условиях дистанционной работы, перестройки бизнес-процессов и ускоренной цифровизации. Обмен внутренней информацией происходил по внешним, часто незащищенным каналам, и число кибератак кратно возросло. По информации участников рынка, возросли и атаки через сервисные ИТ-компании (разработчики ПО, эксплуатанты инфраструктуры). Авторы обзора отмечают, что в 2020 г. по тем же причинам рынок вырос на 19%.

На рост ИБ-рынка в 2020 и 2021 гг. повлияла пандемия

Не последнюю роль для рынка сыграло и ужесточение требований законодательства в области безопасности. Так, Максим Головлев, технический директор iTprotect, уточняет, что cреди таких изменений, повлиявших на рынок, можно назвать появление новой методики моделирования угроз ФСТЭК России, которая вышла в 2021 г.. По его словам, в связи с этим были запущены проекты по пересмотру защиты государственных информационных систем.

Кроме того, в 2021 г. Центробанк принял новые Положения с требованиями по достижению уровней защиты в соответствии с ГОСТ 57580-Р. С 1 января 2022 г. вступило в силу и № 719-П, повлекшее за собой множество проектов по аудиту процессов защиты в банках. Также в ноябре 2021 г. вышел проект указа Президента о переходе объектов КИИ на преимущественное использование отечественного оборудования и софта с 1 января 2023 г. Все это ускорило процессы импортозамещения.

Самые крупные ИБ-компании

Аналитики TAdviser также представили рейтинг крупнейших российских ИБ-компаний по итогам 2021 г. В список вошли 85 участников, суммарная выручка которых превысила 214 млрд руб. В перечень попали вендоры программных и аппаратных ИБ-систем, интеграторы и дистрибуторы ИБ-решений.

В тройку крупнейших попала «Лаборатория Касперского», «Софтлайн» и «Ростелеком-солар». Рост выручки первых двух компаний в сравнении с 2020 г. составил около 9%, третьей – 46%.

У некоторых ИБ-компаний выручка выросла на 50-90%

В десятке также оказались «Газинформсервис», BI.ZONE, «Инфосистемы джет», «Инфотекс». Замыкают ее Positive technologies, Innostage и Angara Security. У последней компании выручка взлетела на 91% по сравнению с 2020 г.

Драйверы роста в 2022 году

В 2022 г. прогнозируется рост ИБ-рынка на 20%. Сейчас на российский рынок информационной безопасности оказывают влияние западные санкции, однако эксперты склоняются к мнению, что в целом сегмент ИБ в России должен выиграть от всей этой ситуации – по крайней мере в краткосрочной перспективе. Ключевыми бенефициарами станут российские разработчики средств ИБ.

Среди точек роста – форсирование импортозамещения из-за ухода зарубежных вендоров, ужесточение законодательства в области кибербезопасности, рост числа резонансных инцидентов в этой сфере. Так, усугубило ситуацию с кибербезопасностью давление со стороны хакеров на российские компании и госпредприятия с конца февраля 2022 г. Самые актуальные угрозы – утечки информации и потеря доступа к данным из-за кибератак. Среди негативных факторов для роста рынка ИБ – нехватка аппаратного обеспечения.

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Аналитики уточняют, что заказчики из госсектора активно рассматривают варианты замены зарубежных инфраструктурных решений и элементов пользовательского окружения на отечественные (операционные системы, офисный пакет, сервера, службы каталогов, системы виртуализации и др.).

У заказчиков из банковского сектора появился запрос на аналитику рынка, чтобы определить и актуализировать требования для технических систем защиты. Одно из популярных направлений – безопасная разработка внутренних сервисов. Также банки пытаются перейти на российские аналоги решений, однако отечественные продукты не полностью закрывают потребности банковской сферы в системах защиты информации.

Что сложно импортозаместить

Соотношение используемых иностранных и российских ИБ-решений разнится в зависимости от отрасли. В госсекторе и в значимых объектах критической информационной инфраструктуры доля «суверенных» решений может достигать 90-100%. Среди коммерческих – пропорция 50/50.

Однако, несмотря на то, что в России достаточно сильный локальный рынок информационной безопасности, отечественные компании из-за отсутствия масштабных венчурных инвестиций в отрасли вкладывают в R&D на порядок меньше, чем мировые лидеры. Это приводит к технологическому отставанию по ряду направлений, отмечают эксперты. В частности, некоторые российские альтернативы зарубежных ИБ-решений могут оказаться не такими функциональными, производительными.

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В частности, особые трудности возникают при необходимости перенести тысячи проприетарных правил из DLP- или SIEM-системы в новую — проект миграции может занять около двух лет. Самые большие вызовы ожидают заказчиков при замещении программно-аппаратных комплексов, сетевых устройств, узкоспециализированных средств защиты.

Трудности импортозамещения также связаны с дефицитом экспертизы и человеческих ресурсов в целом. Кроме того, есть проблемы быстрого масштабирования успешных проектов из-за уникальности каждого клиента.