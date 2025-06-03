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Свиридов Иван
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|iTProtect завершил переход на российскую систему управления привилегированным доступом Indeed PAM 1
|03.10.2024
|Система Indeed AM теперь защищает доступ к ИТ-инфраструктуре iTPROTECT 1
Свиридов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 79 1
|iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 63 1
|Telegram Group 2222 1
|Компания Индид - Indeed AirKey Enterprise 8 1
|Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
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