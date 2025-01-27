Конаков Александр
|27.01.2025
|«Металлоинвест» перешел на отечественную PAM-систему 1
|03.10.2024
|Система Indeed AM теперь защищает доступ к ИТ-инфраструктуре iTPROTECT 1
|29.06.2023
|ГК MONT усилит безопасность данных клиентов с помощью решения Indeed AM 1
Конаков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 68 2
|Telegram Group 1991 1
|iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
|MONT - МОНТ 144 1
|Геометрия НПО 140 1
|Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 25 2
|Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 10 1
|Microsoft Windows 15667 1
|Linux OS 9957 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144387 2
|Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43199 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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