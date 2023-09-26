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USM Holdings Металлоинвест УК горно-металлургический холдинг

USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг

Металлоинвест –  горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 млрд тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). Компания является крупнейшим в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) – низкоуглеродного сырья для производства «зеленой» стали; занимает лидирующие позиции по производству железорудного концентрата, окатышей и высококачественной стали. 100% акций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» принадлежит ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (входит в ООО «ХК ЮэСэМ»).


26.09.2023 JSA Group перевела на электронный кадровый документооборот более 30 тысяч сотрудников «Металлоинвеста»

Компания «Металлоинвест» завершила процесс полного перехода на кадровый электронный документооборот (КЭ
10.08.2023 «Металлоинвест» автоматизирует процессы планирования технического обслуживания и ремонта

Компания «Металлоинвест» приступила к реализации автоматизированной системы планирования технического о
18.05.2023 «Металлоинвест» презентовал комплексную систему диспетчеризации открытых горных работ

Компания «Металлоинвест» представила проект автоматизированной системы управления открытыми горными раб
25.04.2023 «Металлоинвест» и JSA Group внедрили собственную систему управления инвестиционным портфелем

«Металлоинвест» внедрил на своих предприятиях систему автоматизации управления инвестиционным

18.04.2023 Эффект от реализации проектов цифровой трансформации «Металлоинвеста» в 2022 году достиг 1,7 млрд рублей

ифровой актив», «Цифровой рабочий» и «Цифровой офис», – сказала директор по цифровой трансформации «Металлоинвеста» Юлия Шуткина. – Реализация программы способствует повышению уровня безопаснос
28.03.2023 «Металлоинвест» завершил первый этап цифровизации кадровых процессов

Компания «Металлоинвест» завершила первый этап перехода на кадровый электронный документооборот (КЭДО).
18.10.2022 «Металлоинвест» и JSA Group внедряют собственную систему мониторинга состояния водителей

«Металлоинвест» приступил к реализации проекта по оснащению автопарков Лебединского ГОКа и Мих
26.07.2022 «Металлоинвест» и JSA Group расширили возможности носимых устройств в системе технического обслуживания и ремонта

«Металлоинвест» расширил функциональность умных часов, применяемых на предприятиях компании с

01.06.2022 «Металлоинвест» и JSA Group внедрили платформу по контролю соблюдения норм безопасности на предприятиях

«Металлоинвест» и JSA Group разработали и запустили цифровую платформу по контролю за соблюден
11.11.2021 «Металлоинвест», JSA Group и МФТИ подготовят кадры для цифровизации промышленности

«Металлоинвест», JSA Group (входит в «ИКС Холдинг») и Московский физико-технический институт (
Константин Зеленков, JSA Group: Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют

не взрывают бизнес — они его дополняют Константин Зеленков технический директор компании JSA Group «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ),

27.10.2021 «Металлоинвест» с помощью JSA Group расширил возможности корпоративного приложения

«Металлоинвест» и JSA Group (входит в «ИКС Холдинг») расширили возможности корпоративного прил
27.05.2021 «Металлоинвест» выбрал ИТ-инфраструктуру IBM для ускорения перехода к Индустрии 4.0

Компания «Металлоинвест» внедряет аппаратные и программные технологии IBM, поддерживающие и ускоряющие переход к Индустрии 4.0. Индустрия 4.0 – это цифровая трансформация традиционных процессов, которая

30.04.2021 Константин Зеленков -

Невозможно начинать цифровизацию без надежной системы резервного копирования

те работы с данными мы стремимся достичь идеала. Это отражено в программе «Индустрия 4.0», которую «Металлоинвест» реализовал в последние несколько лет. Учитывая, насколько жесткие в части стру
09.10.2020 «Металлоинвест» и JSA Group реализовали проект по обеспечению дополнительной отказоустойчивости своей цифровой платформы

«Металлоинвест», производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного жел
25.09.2020 «Металлоинвест» реализует проект конкурса инноваций JSA Group

Оскольский электрометаллургический комбинат (входит в состав компании «Металлоинвест») завершает опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированной системы распознавания клейма на литых заготовках в сортопрокатном цехе №1. Идея проекта родилась у сотрудников ОЭМК
04.02.2020 Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста»

листы компании «1С-КПД» автоматизировали учет использования рабочего времени специалистов компании «Металлоинвест корпоративный сервис» (МКС) – многофункционального общего центра обслуживания (
26.11.2019 «Металлоинвест» завершил внедрение SAP HCM

«Металлоинвест» трансформировала и автоматизировала HR-функции. Экономический эффект от внедре
25.11.2019 Юрий Гаврилов, CDTO Металлоинвеста — в интервью CNews: По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

были установлены соответствующие датчики, способные собирать информацию в режиме реального времени. Металлоинвест в этом направлении двигается. И после внедрения SAP S/4HANA мы будем пытаться,

16.09.2019 Металлоинвест завершил внедрение цифровой платформы управления бизнес-процессами

реведены в оптимизированные структуры, осуществляется реализация 24 смежных проектов трансформации. Металлоинвест представил первые итоги цифровой трансформации на 4-м Международном горно-метал
05.09.2019 «Талмер» построил частное облако для «Металлоинвеста»

тап проекта по внедрению технологий частного облака для крупнейшей горно-металлургической компании «Металлоинвест». В результате проекта заказчик получил платформу управления вычислительными ре
04.12.2018 «Талмер» создал отказоустойчивый ЦОД для «Металлоинвеста»

компания "Талмер" – реализовал сложный с точки зрения используемых технологий проект для компании "Металлоинвест". На базе решения Red Hat им удалось создать отказоустойчивую и высокопроизводи
20.07.2018 «Металлоинвест» потратит 6 миллиардов на SAP и цифровую трансформацию

«Металлоинвест» раскрыл сумму бюджета на цифровую транформацию Бюджет холдинга «Металлоинве
13.07.2018 «Металлоинвест» открыл центр инноваций и подписал меморандумы о сотрудничестве с SAP и Accenture

«Металлоинвест», производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного жел
24.04.2018 «Металлоинвест» внедрил систему управления на базе SAP S/4HANA

«Металлоинвест» сообщил о новом этапе цифровой трансформации. Базой для перехода к «Индустрии

06.02.2018 «Талмер» построил ЦОД для «Металлоинвеста» в Старом Осколе

«Талмер» завершила строительство нового центра обработки данных (ЦОД) в Старом Осколе для компании «Металлоинвест». В результате проекта заказчик получил современный и надежный дата-центр, макс
26.08.2015 ТТК расширил сотрудничество с «Металлинвест плюс»

авила телекоммуникационные услуги металлотрейдинговому предприятию Центрально-Черноземного региона «Металлинвест плюс». Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора макрорегиональный филиал

19.06.2015 «Металлоинвест» создаст интегрированную систему управления на базе решений SAP

Компания «Металлоинвест» и SAP СНГ объявили о старте программы бизнес-трансформации, в ходе которой буд
05.06.2015 Delta Electronics оснастила предприятия «Металлоинвеста» модульными ИБП

роизводитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, оснастила объекты холдинга «Металлоинвест» своими решениями. Об этом CNews сообщили в Delta Electronics. Партнер Delta El
09.12.2011 СУИБ «Металлоинвеста» прошла ресертификацию по стандарту ISO/IEC 27001:2005

Управляющая компания «Металлоинвест» провела работы по ресертификации системы управления информационной безопасност
13.07.2009 «Verysell Проекты» разработала стандарты управления ИТ для УК «Металлоинвест»

ния «Verysell Проекты» объявила о завершении проекта по разработке стандартов управления ИТ для УК «Металлоинвест». Главной целью проекта являлась разработка регламентов и стандартов работы ИТ

08.04.2008 Digital Security спроектирует СУИБ для холдинга «Металлоинвест»

Холдинг «Металлоинвест», осознавая необходимость применения комплексного подхода для достижения защище

Публикаций - 110, упоминаний - 211

USM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8831 30
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех 24 19
SAP SE 5279 18
VK - Mail.ru Group 3456 18
ИКС 319 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 11
МегаФон - Талмер - Talmer 53 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 8
ИКС - Форпост 72 8
Ростелеком 9707 7
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 7
Microsoft Corporation 24632 6
АФК Система ПАО 1797 6
SAP CIS - САП СНГ 854 6
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 6
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 6
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 5
Транснефть Технологии 14 5
IBM - International Business Machines Corp 9442 4
8220 4
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 4
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 4
ИКС - Цитадель ГК 95 4
Кометрика 16 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 4
Accenture plc 682 3
Alibaba Group 422 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 3
Крок - Croc 1777 3
Red Hat 1306 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 3
Siemens AG - Siemens Group 2590 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 3
Meta Platforms - Facebook 4439 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 18
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 32 16
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 13
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 18 12
Северсталь ПАО - Severstal 478 11
Почта России ПАО 2114 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 10
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 10
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 16 10
Газпром ПАО 1342 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 9
ПСБ - Промсвязьбанк 851 9
АльфаСтрахование СГ 320 9
Совкомбанк ПАО 256 8
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 8
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 8
Valtec - Валтек 10 8
A.T.Legal 13 8
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 8
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 7
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 7
РЖД - Российские железные дороги 1904 6
ГПБ - Газпромбанк 1084 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 6
Роснефть НК - нефтяная компания 514 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 6
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 6
Волга-Днепр - авиакомпания 45 6
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 6
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 16 6
Hansa - Ханса 114 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7317 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 5
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Газпром нефть 619 5
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1518 3
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SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 5
IBM Power Systems - серия серверов 229 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 238 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 485 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Cisco ACI Multi-POD 5 2
Microsoft Azure 1409 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
Red Hat Network Satellite 16 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 2
SAP Fiori 43 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 2
Microsoft Windows 15667 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2750 2
Red Hat OpenShift 132 2
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1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 563 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3221 2
SAP HANA TDI - SAP HANA Tailored Datacenter Integration 4 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 572 1
Python - высокоуровневый язык программирования 933 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Rakuten Viber 627 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Microsoft Skype 2067 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
1С:ERP Управление предприятием 551 1
Google TensorFlow 87 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 32 1
SAP Ariba 296 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Усманов Алишер 301 27
Гаврилов Юрий 13 11
Черепенников Антон 83 8
Урьяс Вадим 98 8
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Иванов Андрей 55 8
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Куканов Алексей 14 6
Затуловский Аркадий 16 6
Кузнецов Роман 14 6
Ермолин Константин 6 6
Павлов Вадим 21 6
Варичев Андрей 5 5
Пегасов Сергей 55 5
Залманов Андрей 37 5
Скоч Владимир 6 5
Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 5
Скоч Андрей 11 4
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Гревцев Александр 31 4
Вахнин Павел 53 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13319 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 7
Казахстан - Республика 5528 6
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 73 6
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Рустелеком ТК 304 2
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 3
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 596 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
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ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 11 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 10 1
РАН - Российская академия наук 1874 1
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