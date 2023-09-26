USM Holdings Металлоинвест УК горно-металлургический холдинг
Металлоинвест – горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 млрд тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). Компания является крупнейшим в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) – низкоуглеродного сырья для производства «зеленой» стали; занимает лидирующие позиции по производству железорудного концентрата, окатышей и высококачественной стали. 100% акций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» принадлежит ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (входит в ООО «ХК ЮэСэМ»).
|26.09.2023
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JSA Group перевела на электронный кадровый документооборот более 30 тысяч сотрудников «Металлоинвеста»
Компания «Металлоинвест» завершила процесс полного перехода на кадровый электронный документооборот (КЭ
|10.08.2023
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«Металлоинвест» автоматизирует процессы планирования технического обслуживания и ремонта
Компания «Металлоинвест» приступила к реализации автоматизированной системы планирования технического о
|18.05.2023
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«Металлоинвест» презентовал комплексную систему диспетчеризации открытых горных работ
Компания «Металлоинвест» представила проект автоматизированной системы управления открытыми горными раб
|25.04.2023
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«Металлоинвест» и JSA Group внедрили собственную систему управления инвестиционным портфелем
«Металлоинвест» внедрил на своих предприятиях систему автоматизации управления инвестиционным
|18.04.2023
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Эффект от реализации проектов цифровой трансформации «Металлоинвеста» в 2022 году достиг 1,7 млрд рублей
ифровой актив», «Цифровой рабочий» и «Цифровой офис», – сказала директор по цифровой трансформации «Металлоинвеста» Юлия Шуткина. – Реализация программы способствует повышению уровня безопаснос
|28.03.2023
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«Металлоинвест» завершил первый этап цифровизации кадровых процессов
Компания «Металлоинвест» завершила первый этап перехода на кадровый электронный документооборот (КЭДО).
|18.10.2022
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«Металлоинвест» и JSA Group внедряют собственную систему мониторинга состояния водителей
«Металлоинвест» приступил к реализации проекта по оснащению автопарков Лебединского ГОКа и Мих
|26.07.2022
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«Металлоинвест» и JSA Group расширили возможности носимых устройств в системе технического обслуживания и ремонта
«Металлоинвест» расширил функциональность умных часов, применяемых на предприятиях компании с
|01.06.2022
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«Металлоинвест» и JSA Group внедрили платформу по контролю соблюдения норм безопасности на предприятиях
«Металлоинвест» и JSA Group разработали и запустили цифровую платформу по контролю за соблюден
|11.11.2021
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«Металлоинвест», JSA Group и МФТИ подготовят кадры для цифровизации промышленности
«Металлоинвест», JSA Group (входит в «ИКС Холдинг») и Московский физико-технический институт (
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Константин Зеленков, JSA Group: Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют
не взрывают бизнес — они его дополняют Константин Зеленков технический директор компании JSA Group «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ),
|27.10.2021
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«Металлоинвест» с помощью JSA Group расширил возможности корпоративного приложения
«Металлоинвест» и JSA Group (входит в «ИКС Холдинг») расширили возможности корпоративного прил
|27.05.2021
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«Металлоинвест» выбрал ИТ-инфраструктуру IBM для ускорения перехода к Индустрии 4.0
Компания «Металлоинвест» внедряет аппаратные и программные технологии IBM, поддерживающие и ускоряющие переход к Индустрии 4.0. Индустрия 4.0 – это цифровая трансформация традиционных процессов, которая
|30.04.2021
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Константин Зеленков -
Невозможно начинать цифровизацию без надежной системы резервного копирования
те работы с данными мы стремимся достичь идеала. Это отражено в программе «Индустрия 4.0», которую «Металлоинвест» реализовал в последние несколько лет. Учитывая, насколько жесткие в части стру
|09.10.2020
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«Металлоинвест» и JSA Group реализовали проект по обеспечению дополнительной отказоустойчивости своей цифровой платформы
«Металлоинвест», производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного жел
|25.09.2020
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«Металлоинвест» реализует проект конкурса инноваций JSA Group
Оскольский электрометаллургический комбинат (входит в состав компании «Металлоинвест») завершает опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированной системы распознавания клейма на литых заготовках в сортопрокатном цехе №1. Идея проекта родилась у сотрудников ОЭМК
|04.02.2020
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Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста»
листы компании «1С-КПД» автоматизировали учет использования рабочего времени специалистов компании «Металлоинвест корпоративный сервис» (МКС) – многофункционального общего центра обслуживания (
|26.11.2019
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«Металлоинвест» завершил внедрение SAP HCM
«Металлоинвест» трансформировала и автоматизировала HR-функции. Экономический эффект от внедре
|25.11.2019
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Юрий Гаврилов, CDTO Металлоинвеста — в интервью CNews: По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира
были установлены соответствующие датчики, способные собирать информацию в режиме реального времени. Металлоинвест в этом направлении двигается. И после внедрения SAP S/4HANA мы будем пытаться,
|16.09.2019
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Металлоинвест завершил внедрение цифровой платформы управления бизнес-процессами
реведены в оптимизированные структуры, осуществляется реализация 24 смежных проектов трансформации. Металлоинвест представил первые итоги цифровой трансформации на 4-м Международном горно-метал
|05.09.2019
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«Талмер» построил частное облако для «Металлоинвеста»
тап проекта по внедрению технологий частного облака для крупнейшей горно-металлургической компании «Металлоинвест». В результате проекта заказчик получил платформу управления вычислительными ре
|04.12.2018
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«Талмер» создал отказоустойчивый ЦОД для «Металлоинвеста»
компания "Талмер" – реализовал сложный с точки зрения используемых технологий проект для компании "Металлоинвест". На базе решения Red Hat им удалось создать отказоустойчивую и высокопроизводи
|20.07.2018
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«Металлоинвест» потратит 6 миллиардов на SAP и цифровую трансформацию
«Металлоинвест» раскрыл сумму бюджета на цифровую транформацию Бюджет холдинга «Металлоинве
|13.07.2018
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«Металлоинвест» открыл центр инноваций и подписал меморандумы о сотрудничестве с SAP и Accenture
«Металлоинвест», производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного жел
|24.04.2018
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«Металлоинвест» внедрил систему управления на базе SAP S/4HANA
«Металлоинвест» сообщил о новом этапе цифровой трансформации. Базой для перехода к «Индустрии
|06.02.2018
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«Талмер» построил ЦОД для «Металлоинвеста» в Старом Осколе
«Талмер» завершила строительство нового центра обработки данных (ЦОД) в Старом Осколе для компании «Металлоинвест». В результате проекта заказчик получил современный и надежный дата-центр, макс
|26.08.2015
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ТТК расширил сотрудничество с «Металлинвест плюс»
авила телекоммуникационные услуги металлотрейдинговому предприятию Центрально-Черноземного региона «Металлинвест плюс». Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора макрорегиональный филиал
|19.06.2015
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«Металлоинвест» создаст интегрированную систему управления на базе решений SAP
Компания «Металлоинвест» и SAP СНГ объявили о старте программы бизнес-трансформации, в ходе которой буд
|05.06.2015
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Delta Electronics оснастила предприятия «Металлоинвеста» модульными ИБП
роизводитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, оснастила объекты холдинга «Металлоинвест» своими решениями. Об этом CNews сообщили в Delta Electronics. Партнер Delta El
|09.12.2011
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СУИБ «Металлоинвеста» прошла ресертификацию по стандарту ISO/IEC 27001:2005
Управляющая компания «Металлоинвест» провела работы по ресертификации системы управления информационной безопасност
|13.07.2009
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«Verysell Проекты» разработала стандарты управления ИТ для УК «Металлоинвест»
ния «Verysell Проекты» объявила о завершении проекта по разработке стандартов управления ИТ для УК «Металлоинвест». Главной целью проекта являлась разработка регламентов и стандартов работы ИТ
|08.04.2008
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Digital Security спроектирует СУИБ для холдинга «Металлоинвест»
Холдинг «Металлоинвест», осознавая необходимость применения комплексного подхода для достижения защище
USM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|Усманов Алишер 301 27
|Гаврилов Юрий 13 11
|Черепенников Антон 83 8
|Урьяс Вадим 98 8
|Михалев Евгений 89 8
|Муравьев Владимир 32 8
|Панферов Алексей 22 8
|Карпов Иван 78 8
|Сергеев Сергей 138 8
|Алифанов Кирилл 69 8
|Лигачев Глеб 87 8
|Кутмириди Ян 9 8
|Кучерова Ольга 10 8
|Стрешинский Иван 38 8
|Иванов Андрей 55 8
|Емелин Дмитрий 16 8
|Комаров Илья 9 8
|Мосягин Константин 20 8
|Васильченко Юрий 10 8
|Нагаев Олег 30 8
|Емельченков Сергей 140 8
|Шуткина Юлия 15 7
|Зеленков Константин 7 7
|Суровец Дмитрий 76 6
|Халматов Максим 64 6
|Куликов Александр 21 6
|Куканов Алексей 14 6
|Затуловский Аркадий 16 6
|Кузнецов Роман 14 6
|Ермолин Константин 6 6
|Павлов Вадим 21 6
|Варичев Андрей 5 5
|Пегасов Сергей 55 5
|Залманов Андрей 37 5
|Скоч Владимир 6 5
|Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 5
|Скоч Андрей 11 4
|Натрусов Артем 284 4
|Гревцев Александр 31 4
|Вахнин Павел 53 4
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