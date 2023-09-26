USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг

JSA Group перевела на электронный кадровый документооборот более 30 тысяч сотрудников «Металлоинвеста» Компания «Металлоинвест» завершила процесс полного перехода на кадровый электронный документооборот (КЭ

«Металлоинвест» автоматизирует процессы планирования технического обслуживания и ремонта Компания «Металлоинвест» приступила к реализации автоматизированной системы планирования технического о

«Металлоинвест» презентовал комплексную систему диспетчеризации открытых горных работ Компания «Металлоинвест» представила проект автоматизированной системы управления открытыми горными раб

«Металлоинвест» и JSA Group внедрили собственную систему управления инвестиционным портфелем «Металлоинвест» внедрил на своих предприятиях систему автоматизации управления инвестиционным

Эффект от реализации проектов цифровой трансформации «Металлоинвеста» в 2022 году достиг 1,7 млрд рублей ифровой актив», «Цифровой рабочий» и «Цифровой офис», – сказала директор по цифровой трансформации «Металлоинвеста» Юлия Шуткина. – Реализация программы способствует повышению уровня безопаснос

«Металлоинвест» завершил первый этап цифровизации кадровых процессов Компания «Металлоинвест» завершила первый этап перехода на кадровый электронный документооборот (КЭДО).

«Металлоинвест» и JSA Group внедряют собственную систему мониторинга состояния водителей «Металлоинвест» приступил к реализации проекта по оснащению автопарков Лебединского ГОКа и Мих

«Металлоинвест» и JSA Group расширили возможности носимых устройств в системе технического обслуживания и ремонта «Металлоинвест» расширил функциональность умных часов, применяемых на предприятиях компании с

«Металлоинвест» и JSA Group внедрили платформу по контролю соблюдения норм безопасности на предприятиях «Металлоинвест» и JSA Group разработали и запустили цифровую платформу по контролю за соблюден

«Металлоинвест», JSA Group и МФТИ подготовят кадры для цифровизации промышленности «Металлоинвест», JSA Group (входит в «ИКС Холдинг») и Московский физико-технический институт (

Константин Зеленков, JSA Group: Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют не взрывают бизнес — они его дополняют Константин Зеленков технический директор компании JSA Group «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ),

«Металлоинвест» с помощью JSA Group расширил возможности корпоративного приложения «Металлоинвест» и JSA Group (входит в «ИКС Холдинг») расширили возможности корпоративного прил

«Металлоинвест» выбрал ИТ-инфраструктуру IBM для ускорения перехода к Индустрии 4.0 Компания «Металлоинвест» внедряет аппаратные и программные технологии IBM, поддерживающие и ускоряющие переход к Индустрии 4.0. Индустрия 4.0 – это цифровая трансформация традиционных процессов, которая

Константин Зеленков - Невозможно начинать цифровизацию без надежной системы резервного копирования те работы с данными мы стремимся достичь идеала. Это отражено в программе «Индустрия 4.0», которую «Металлоинвест» реализовал в последние несколько лет. Учитывая, насколько жесткие в части стру

«Металлоинвест» и JSA Group реализовали проект по обеспечению дополнительной отказоустойчивости своей цифровой платформы «Металлоинвест», производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного жел

«Металлоинвест» реализует проект конкурса инноваций JSA Group Оскольский электрометаллургический комбинат (входит в состав компании «Металлоинвест») завершает опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированной системы распознавания клейма на литых заготовках в сортопрокатном цехе №1. Идея проекта родилась у сотрудников ОЭМК

Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста» листы компании «1С-КПД» автоматизировали учет использования рабочего времени специалистов компании «Металлоинвест корпоративный сервис» (МКС) – многофункционального общего центра обслуживания (

«Металлоинвест» завершил внедрение SAP HCM «Металлоинвест» трансформировала и автоматизировала HR-функции. Экономический эффект от внедре

Юрий Гаврилов, CDTO Металлоинвеста — в интервью CNews: По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира были установлены соответствующие датчики, способные собирать информацию в режиме реального времени. Металлоинвест в этом направлении двигается. И после внедрения SAP S/4HANA мы будем пытаться,

Металлоинвест завершил внедрение цифровой платформы управления бизнес-процессами реведены в оптимизированные структуры, осуществляется реализация 24 смежных проектов трансформации. Металлоинвест представил первые итоги цифровой трансформации на 4-м Международном горно-метал

«Талмер» построил частное облако для «Металлоинвеста» тап проекта по внедрению технологий частного облака для крупнейшей горно-металлургической компании «Металлоинвест». В результате проекта заказчик получил платформу управления вычислительными ре

«Талмер» создал отказоустойчивый ЦОД для «Металлоинвеста» компания "Талмер" – реализовал сложный с точки зрения используемых технологий проект для компании "Металлоинвест". На базе решения Red Hat им удалось создать отказоустойчивую и высокопроизводи

«Металлоинвест» потратит 6 миллиардов на SAP и цифровую трансформацию «Металлоинвест» раскрыл сумму бюджета на цифровую транформацию Бюджет холдинга «Металлоинве

«Металлоинвест» открыл центр инноваций и подписал меморандумы о сотрудничестве с SAP и Accenture «Металлоинвест», производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного жел

«Металлоинвест» внедрил систему управления на базе SAP S/4HANA «Металлоинвест» сообщил о новом этапе цифровой трансформации. Базой для перехода к «Индустрии

«Талмер» построил ЦОД для «Металлоинвеста» в Старом Осколе «Талмер» завершила строительство нового центра обработки данных (ЦОД) в Старом Осколе для компании «Металлоинвест». В результате проекта заказчик получил современный и надежный дата-центр, макс

ТТК расширил сотрудничество с «Металлинвест плюс» авила телекоммуникационные услуги металлотрейдинговому предприятию Центрально-Черноземного региона «Металлинвест плюс». Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора макрорегиональный филиал

«Металлоинвест» создаст интегрированную систему управления на базе решений SAP Компания «Металлоинвест» и SAP СНГ объявили о старте программы бизнес-трансформации, в ходе которой буд

Delta Electronics оснастила предприятия «Металлоинвеста» модульными ИБП роизводитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, оснастила объекты холдинга «Металлоинвест» своими решениями. Об этом CNews сообщили в Delta Electronics. Партнер Delta El

СУИБ «Металлоинвеста» прошла ресертификацию по стандарту ISO/IEC 27001:2005 Управляющая компания «Металлоинвест» провела работы по ресертификации системы управления информационной безопасност

«Verysell Проекты» разработала стандарты управления ИТ для УК «Металлоинвест» ния «Verysell Проекты» объявила о завершении проекта по разработке стандартов управления ИТ для УК «Металлоинвест». Главной целью проекта являлась разработка регламентов и стандартов работы ИТ