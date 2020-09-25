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Спецпроекты

«Металлоинвест» реализует проект конкурса инноваций JSA Group

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Оскольский электрометаллургический комбинат (входит в состав компании «Металлоинвест») завершает опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированной системы распознавания клейма на литых заготовках в сортопрокатном цехе №1. Идея проекта родилась у сотрудников ОЭМК в ходе конкурса инноваций, организованного JSA Group (входит в многопрофильную ИТ-группу «ИКС Холдинг») на предприятии.

Собственное интеллектуальное решение на основе нейросетевых технологий разработано учеными СТИ НИТУ «МИСиС» совместно со специалистами комбината. За интеграцию программной части системы в производственные процессы отвечали инженеры-программисты ООО «Металло - Тех».

«Ранее оператор вручную сверял цифры клейма со списком в системе, выбирал печь для плавки и затем отправлял в нее заготовку. У сотрудника было не более 40 секунд на выполнение этих задач, что создавало большую нагрузку и повышало вероятность ошибок. Внедрение автоматического распознавания существенно снизило эти риски», – сказал начальник участка СПЦ № 1 Евгений Ткач.

Реализованное решение использует пять нейронных сетей, каждая из которых решает свою отдельную задачу. В процессе сбора данных для их обучения было сделано более 60 тыс. снимков торцов заготовок с клеймом.

«Один вариант клейма на заготовке отпечатывает машина, другой, в случае исправления номера, – люди вручную краской. На первый взгляд процесс распознавания похож на считывание номеров на автомобилях. Но при анализе подобные системы не дали требуемого результата», – отметил Дмитрий Полещенко, доцент кафедры автоматизированных и информационных систем управления СТИ НИТУ «МИСиС».

Полученный в процессе реализации этого проекта опыт планируется применять для решения сходных задач. Например, технология видео аналитики может быть внедрена в определении гранулярности состава на конвейере, для определения качества зуба ковша экскаватора и даже для отслеживания использования сотрудниками предприятия средств индивидуальной защиты.



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