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USM Holdings Металлоинвест УК ОЭМК им. А.А. Угарова Оскольский электрометаллургический комбинат
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 35, упоминаний - 45
USM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|Варичев Андрей 5 4
|Шуткина Юлия 15 3
|Туровский Михаил 19 2
|Сунтеев Роман 7 2
|Шульженок Виктор 2 2
|Парменова Наталия 63 2
|Скоч Андрей 11 2
|Белышев Андрей 4 2
|Шуминский Михаил 3 2
|Шишканов Дмитрий 4 1
|Головко Олег 8 1
|Клименко Сергей 3 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|Миронович Филипп 11 1
|Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
|Липкин Александр 4 1
|Гусев Алексей 19 1
|Юдин Александр 12 1
|Шевченко Евгений 60 1
|Костриков Виктор 1 1
|Лапин Дмитрий 6 1
|Черепов Андрей 2 1
|Полещенко Дмитрий 1 1
|Фомин Анатолий 1 1
|Рыжков Валерий 2 1
|Ткач Евгений 1 1
|Чечейбаев Эркин 1 1
|Евтушенкова Наталья 2 1
|Винер Ирина 2 1
|Стершинский Владимир 1 1
|Скоч Варвара 2 1
|Грызанова Наталья 2 1
|Алдухов Роман 1 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Гаврилов Юрий 13 1
|Дунаев Сергей 63 1
|Усманов Алишер 312 1
|Виноградова Наталья 53 1
|Евтушенков Владимир 220 1
|Массух Илья 239 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.