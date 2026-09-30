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USM Holdings Металлоинвест УК ОЭМК им. А.А. Угарова Оскольский электрометаллургический комбинат

USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат

СОБЫТИЯ

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30.09.2026 ОЭМК совместно с JSA Group создает единую цифровую карту промышленной площадки 2
02.12.2025 «Металлоинвест» и JSA Group перевели исполнительную документацию в цифровой формат на базе Pilot-BIM 1
02.04.2025 «Металлоинвест» и JSA Group внедрили на предприятиях среду общих данных Pilot-BIM 1
21.11.2024 Скоч Владимир Никитович: биография предпринимателя 1
30.10.2024 Скоч Андрей Владимирович. Биография депутата Госдумы 1
01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi 3
26.09.2023 JSA Group перевела на электронный кадровый документооборот более 30 тысяч сотрудников «Металлоинвеста» 1
18.04.2023 Эффект от реализации проектов цифровой трансформации «Металлоинвеста» в 2022 году достиг 1,7 млрд рублей 1
13.04.2023 «Мегафон» оспорит санкции со стороны США 1
28.03.2023 «Металлоинвест» завершил первый этап цифровизации кадровых процессов 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
05.08.2022 «Росэлектроника» разработала вакуумный выключатель для сталеплавильных печей 1
26.07.2022 «Металлоинвест» и JSA Group расширили возможности носимых устройств в системе технического обслуживания и ремонта 1
01.06.2022 «Металлоинвест» и JSA Group внедрили платформу по контролю соблюдения норм безопасности на предприятиях 1
09.10.2020 «Металлоинвест» и JSA Group реализовали проект по обеспечению дополнительной отказоустойчивости своей цифровой платформы 1
25.09.2020 «Металлоинвест» реализует проект конкурса инноваций JSA Group 1
16.09.2019 Металлоинвест завершил внедрение цифровой платформы управления бизнес-процессами 1
20.07.2018 «Металлоинвест» потратит 6 миллиардов на SAP и цифровую трансформацию 2
13.07.2018 «Металлоинвест» открыл центр инноваций и подписал меморандумы о сотрудничестве с SAP и Accenture 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
24.04.2018 «Металлоинвест» внедрил систему управления на базе SAP S/4HANA 2
06.02.2018 «Талмер» построил ЦОД для «Металлоинвеста» в Старом Осколе 2
14.04.2017 «Мегафон» предоставил телеком-услуги охранному предприятию в Старом Осколе 2
18.11.2015 «ОЭМК-Инвест» автоматизировала внутренний учет на базе «1С-Рарус:Бэк-офис» 1
19.06.2015 «Металлоинвест» создаст интегрированную систему управления на базе решений SAP 2
10.12.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Белгородской области 1
10.08.2010 «ТТК-Юго-Восток» подключил к интернету «Завод Эльбор» 1
01.06.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
25.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
18.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
19.04.2005 "Крок" увеличил годовой доход на 30% 1
28.12.2004 ОЭМК внедрил платформу для ERP-системы SAP R3 2
06.12.2004 ОЭМК внедрил систему на UNIX-платформе для работы с SAP R3 2
28.11.2001 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Белгороде 1
31.05.2000 Российские металлурги выходят в Интернет 1

Публикаций - 35, упоминаний - 45

USM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5629 9
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 45 8
МегаФон 10930 5
Microsoft Corporation 25863 5
IBM - International Business Machines Corp 9718 5
9695 5
Cisco Systems 5380 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 455 4
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 3
ИндаСофт - InduSoft 31 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - СКИР - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 3
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 3
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 3
ARSTEL Consulting - АРСТЕЛ Консалтинг 15 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5718 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3475 3
Accenture plc 724 3
Intel Corporation 12869 3
HP Inc. 5907 3
Oracle Corporation 7106 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2403 3
Информзащита 949 3
Крок - Croc 1971 3
Xerox - The Haloid Company 1169 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
TerraLink - ТерраЛинк 293 3
Ланит - Норбит - Norbit 433 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1110 3
Галактика - Корпорация 1553 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 3
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 647 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16105 2
ИКС 562 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 141 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 108 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 133 19
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 21 13
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 13
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 4
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 73 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 3
КамАЗ Металлургия 6 3
Норникель - Институт Гипроникель 8 3
МАИР - промышленная группа 9 3
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 3
Маркетинг Союз 4 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 3
Северсталь ПАО - Severstal 641 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 2
Газпром ПАО 1498 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 629 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 2
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 45 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 70 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 1
Распадская угольная компания 16 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 64 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 39 1
Веста 52 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 37 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 42 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 4 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Автобан ДСК ГК 20 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4012 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3722 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2896 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2364 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6011 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3682 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5818 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 769 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 406 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1522 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 181 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3461 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 167 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 228 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26821 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36721 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12340 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54705 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16652 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23716 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13091 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14097 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7861 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14145 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23169 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 5
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1149 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6693 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26321 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29883 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1183 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7586 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1204 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13290 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6520 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18337 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 655 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9387 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3221 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4379 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12430 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28538 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3871 3
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 54 3
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 612 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9420 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 269 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8382 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24713 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13011 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8763 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3696 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1402 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 7
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 33 2
OSIsoft PI System 16 2
IBM Storage - IBM TotalStorage SAN 32 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1838 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1677 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 89 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 25 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
Top Systems - T-Flex PLM 34 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 19 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 12 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Мобильный обходчик 26 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 15 1
1С-Рарус Бэк-офис 14 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 1
Крок Урал 3 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 80 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 32 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 6 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 31 1
CDO Global - DeepTalk 3 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Северсталь ПАО - MES металлургия 9 1
Red Hat - Hibernate 32 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Кредо-Диалог - ТИМ КРЕДО - Технологии Информационного Моделирования КРЕДО 6 1
Брусника - Сделка.РФ 4 1
Варичев Андрей 5 4
Шуткина Юлия 15 3
Туровский Михаил 19 2
Сунтеев Роман 7 2
Шульженок Виктор 2 2
Парменова Наталия 63 2
Скоч Андрей 11 2
Белышев Андрей 4 2
Шуминский Михаил 3 2
Шишканов Дмитрий 4 1
Головко Олег 8 1
Клименко Сергей 3 1
Орехов Вячеслав 48 1
Миронович Филипп 11 1
Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
Липкин Александр 4 1
Гусев Алексей 19 1
Юдин Александр 12 1
Шевченко Евгений 60 1
Костриков Виктор 1 1
Лапин Дмитрий 6 1
Черепов Андрей 2 1
Полещенко Дмитрий 1 1
Фомин Анатолий 1 1
Рыжков Валерий 2 1
Ткач Евгений 1 1
Чечейбаев Эркин 1 1
Евтушенкова Наталья 2 1
Винер Ирина 2 1
Стершинский Владимир 1 1
Скоч Варвара 2 1
Грызанова Наталья 2 1
Алдухов Роман 1 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Гаврилов Юрий 13 1
Дунаев Сергей 63 1
Усманов Алишер 312 1
Виноградова Наталья 53 1
Евтушенков Владимир 220 1
Массух Илья 239 1
Россия - РФ - Российская федерация 168217 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48025 9
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 85 8
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 737 6
Украина 7955 5
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 25 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Валуйский район - Валуйки 16 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55050 3
Казахстан - Республика 6108 3
Беларусь - Белоруссия 6352 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1711 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 416 3
Молдавия - Республика Молдова 742 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 17 2
Россия - Алексеевка 34 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4227 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13868 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 2
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Бирюч 10 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Новооскольский округ - Новый Оскол 8 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Чернянский район - Чернянка 12 1
Европа 25021 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1275 1
Земля - планета Солнечной системы 10903 1
Норвегия - Королевство 1865 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8676 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4543 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3672 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34254 8
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5843 3
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АиФ - Аргументы и факты 52 1
Vademecum - Вадемекум Медиа 5 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1348 1
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