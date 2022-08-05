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«Росэлектроника» разработала вакуумный выключатель для сталеплавильных печей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» в рамках программы импортозамещения разработал вакуумный выключатель для сталеплавильных печей. Оборудование рассчитано на 40 тыс. циклов включений-отключений и позволит заменить используемые сейчас установки американской марки Joslyn.

Пятиразрывный вакуумный выключатель, разработанный НПП «Контакт» (входит в «Росэлектронику») по заказу Оскольского электрометаллургического комбината, предназначен для управления электронагревом сталеплавильных печей.

Оборудование имеет напряжение 110 кВ и рассчитано на номинальные токи до 600 А. Для нового выключателя была разработана специальная дугогасительная камера и привод полюса, обеспечивающий одновременное включение пяти вакуумных камер.

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«В сложившихся рыночных условиях использование иностранного оборудования на предприятиях с непрерывным циклом производства стало достаточно проблематичным из-за проблем с поставками комплектующих. Разработанный нами вакуумный выключатель имеет технические характеристики, аналогичные зарубежным установкам, и при этом на треть дешевле. На сегодняшний день завершены испытания оборудования», – сказал исполнительный директор НПП «Контакт» Александр Юдин.

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