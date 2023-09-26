JSA Group перевела на электронный кадровый документооборот более 30 тысяч сотрудников «Металлоинвеста»

Компания «Металлоинвест» завершила процесс полного перехода на кадровый электронный документооборот (КЭДО). Весной 2022 г. систему начали использовать в управляющей компании и корпоративном центре обслуживания «Металлоинвест корпоративный сервис». С сентября 2023 г. на новый формат оформления документов также перешли более 30 тыс. сотрудников трех производственных площадок «Металлоинвеста»: Лебединского ГОКа, Михайловского ГОК им. А.В. Варичева, ОЭМК им. А.А. Угарова. Об этом CNews сообщили представители JSA Group.

Ежемесячно через КЭДО будет проходить более 100 тыс документов. Планируется, что уже в 2023 г. система позволит сэкономить более 1,3 млн руб. Внедрение и техническую поддержку КЭДО осуществляет ИТ-компания JSA Group.

«Цифровая трансформация была и остается одним из ключевых приоритетов компании. Поэтому, в 2022 г мы приняли знаковое для нас решение – переход «Металлоинвеста» и комбинатов на кадровый электронный документооборот, – отметил заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом «Металлоинвеста» Андрей Белышев. – Это один из самых масштабных и системных переходов на КЭДО в горно-металлургической отрасли России и важнейшее событие в жизни Компании. Современные технологии помогают нам прогнозировать, отстраивать производственные и технологические процессы, эффективно взаимодействовать друг с другом, вести бизнес и оставаться в лидерах рынка».

Директор департамента организационного развития «Металлоинвеста» Михаил Шуминский отметил, что цель перехода на КЭДО – обеспечить максимально прозрачное, безопасное и удобное взаимодействие сотрудников с кадровыми службами. Большинство сотрудников «Металлоинвеста» работают на промышленных площадках вне офиса. Возможность подписания документов в электронном виде удаленно ускоряет обмен информацией, высвобождает больше времени на решение производственных задач. В свою очередь работодатель сокращает затраты на ведение «бумажной» работы, офисные пространства и архивы, расходники на печать и копирование.

Уровень защиты личных данных в системе КЭДО соответствует всем современным требованиям и стандартам. Для каждого сотрудника создан личный кабинет, в котором хранятся все связанные с работой документы. Доступ к нему осуществляется с компьютера или мобильного устройства по одноразовому паролю или коду из SMS. Подписать документ можно оперативно с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи. Она выдается работодателем, используется только в этом сервисе и только для регулирования трудовых взаимоотношений.

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» поддержка ит-отрасли

***

JSA Group (ООО «Джей эс эй групп») – консалтинговая компания, предоставляющая услуги по разработке и реализации решений по цифровой трансформации предприятий, а также автоматизации и оптимизации различных бизнес-процессов.