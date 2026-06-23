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USM Holdings Металлоинвест УК ЛГОК Лебединский ГОК Лебединский горно-обогатительный комбинат

USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат

Анатолий Савинов "Лебединский рудник" (1970) Анатолий Савинов "Лебединский рудник" (1970)
Анатолий Савинов "Лебединский рудник" (1970)

СОБЫТИЯ

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23.06.2026 «МегаФон» улучшил связь для 80 тыс. белгородцев 1
02.12.2025 «Металлоинвест» и JSA Group перевели исполнительную документацию в цифровой формат на базе Pilot-BIM 1
05.09.2025 «МегаФон» расширил сеть в третьем по величине городе Белгородской области 1
02.04.2025 «Металлоинвест» и JSA Group внедрили на предприятиях среду общих данных Pilot-BIM 1
26.09.2023 JSA Group перевела на электронный кадровый документооборот более 30 тысяч сотрудников «Металлоинвеста» 1
13.09.2023 «Мегафон» открывает бизнес в Киргизии 1
18.04.2023 Эффект от реализации проектов цифровой трансформации «Металлоинвеста» в 2022 году достиг 1,7 млрд рублей 1
13.04.2023 «Мегафон» оспорит санкции со стороны США 1
28.03.2023 «Металлоинвест» завершил первый этап цифровизации кадровых процессов 1
18.10.2022 «Металлоинвест» и JSA Group внедряют собственную систему мониторинга состояния водителей 1
26.07.2022 «Металлоинвест» и JSA Group расширили возможности носимых устройств в системе технического обслуживания и ремонта 1
01.06.2022 «Металлоинвест» и JSA Group внедрили платформу по контролю соблюдения норм безопасности на предприятиях 1
25.05.2021 «Мегафон» построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате 3
15.06.2018 ФСК ЕЭС и Системный оператор ЕЭС организовали дистанционное управление оборудованием крупного энергообъекта 1
24.04.2018 «Металлоинвест» внедрил систему управления на базе SAP S/4HANA 2
19.06.2015 «Металлоинвест» создаст интегрированную систему управления на базе решений SAP 1
10.08.2010 «ТТК-Юго-Восток» подключил к интернету «Завод Эльбор» 1
24.04.2008 ТТК предоставил Лебединскому ГОК услуги дальней связи 1
28.11.2001 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Белгороде 1
31.05.2000 Российские металлурги выходят в Интернет 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

USM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 42 7
МегаФон 10578 4
SAP SE 5571 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 2
SAP CIS - САП СНГ 867 2
ТТК Юго-Восток 29 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ССЧ - Сотовая Связь Черноземья 22 1
МТС - РеКом 21 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1900 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 340 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 472 1
МегаФон - Nexign - Шторм Технологии 10 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 13
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 12
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 11
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 3
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 716 1
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 16 1
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 11 1
Эльбор 3 1
ПМХ - КМАруда - КМАстрой 2 1
USM Telecom - Digital Holdings - Диджитал инвест 4 1
Газпром ПАО 1482 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 195 1
Северсталь ПАО - Severstal 616 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 581 1
Альфа-Групп 744 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1852 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3648 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60875 11
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5077 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64008 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13711 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9201 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35654 3
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1115 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15862 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12048 2
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9984 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1187 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4291 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4660 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7715 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5808 2
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22709 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1662 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14669 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 874 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4008 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1256 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3206 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3615 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 556 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5181 1
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Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 643 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6565 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 2
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 30 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МегаФон Экология 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6173 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 577 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3531 1
Шуткина Юлия 15 3
Сунтеев Роман 5 2
Шульженок Виктор 2 2
Варичев Андрей 5 2
Белышев Андрей 4 2
Шуминский Михаил 3 2
Гусев Алексей 19 1
Шевченко Евгений 60 1
Костриков Виктор 1 1
Лапин Дмитрий 6 1
Черепов Андрей 2 1
Евтушенкова Наталья 2 1
Калошин Александр 11 1
Винер Ирина 2 1
Дутов Михаил 1 1
Стершинский Владимир 1 1
Меркушев Александр 17 1
Скоч Варвара 2 1
Грызанова Наталья 2 1
Алдухов Роман 1 1
Усманов Алишер 311 1
Виноградова Наталья 53 1
Талдыкина Наталья 53 1
Евтушенков Владимир 215 1
Парменова Наталия 63 1
Евтушенков Феликс 29 1
Скоч Андрей 11 1
Орехов Вячеслав 48 1
Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 164284 7
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 723 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 24 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 2
Украина 7903 2
Узбекистан - Республика 1978 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 85 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 259 2
Киргизия - Бишкек 139 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 17 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Эльгинское угольное месторождение 6 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Валуйский район - Валуйки 15 1
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 47 1
Россия - Алексеевка 33 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородский район 9 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Новооскольский округ - Новый Оскол 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4180 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47233 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1211 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1406 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1692 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1775 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3140 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 776 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 831 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2257 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 509 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1758 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1503 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 492 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1075 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 824 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1385 1
Таджикистан - Республика 942 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 705 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 411 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 914 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1006 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21348 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10178 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3005 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6569 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8769 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8430 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 699 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6525 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10798 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7463 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5971 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17978 1
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Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 392 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2087 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1484 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 717 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5453 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 485 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 858 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 628 1
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Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 337 1
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 515 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6650 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6958 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2964 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6057 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2339 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 1
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