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USM Holdings Металлоинвест УК ЛГОК Лебединский ГОК Лебединский горно-обогатительный комбинат
СОБЫТИЯ
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USM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
|Шуткина Юлия 15 3
|Сунтеев Роман 5 2
|Шульженок Виктор 2 2
|Варичев Андрей 5 2
|Белышев Андрей 4 2
|Шуминский Михаил 3 2
|Гусев Алексей 19 1
|Шевченко Евгений 60 1
|Костриков Виктор 1 1
|Лапин Дмитрий 6 1
|Черепов Андрей 2 1
|Евтушенкова Наталья 2 1
|Калошин Александр 11 1
|Винер Ирина 2 1
|Дутов Михаил 1 1
|Стершинский Владимир 1 1
|Меркушев Александр 17 1
|Скоч Варвара 2 1
|Грызанова Наталья 2 1
|Алдухов Роман 1 1
|Усманов Алишер 311 1
|Виноградова Наталья 53 1
|Талдыкина Наталья 53 1
|Евтушенков Владимир 215 1
|Парменова Наталия 63 1
|Евтушенков Феликс 29 1
|Скоч Андрей 11 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
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Ключевых фраз выявлено - 1452010, в очереди разбора - 728028.
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