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«Металлоинвест» и JSA Group внедряют собственную систему мониторинга состояния водителей

«Металлоинвест» приступил к реализации проекта по оснащению автопарков Лебединского ГОКа и Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева системой мониторинга состояния водителей, разработанной специалистами JSA Group.

До конца 2022 г. системой планируется оснастить порядка 20 большегрузных автомобилей. В 2023 г. – охватить весь парк техники горно-обогатительных комбинатов «Металлоинвеста».

Система включает комплект оборудования с предустановленным программным обеспечением на основе нейросети, которое анализирует видеопотоки и выполняет поиск нежелательных сценариев поведения водителя.

Сегодня нейросеть способна выявлять признаки усталости или сонливости водителя, его отвлечение от дороги, использование мобильного телефона во время движения или курение в кабине. В перспективе функциональность системы будет развиваться.

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«Для контроля за состоянием водителя используется две камеры: одна направлена на лицо, вторая – определяет его положение в кресле, – сказал директор кластера цифровых решений JSA Group Михаил Дутов. – Нейросеть анализирует получаемую «картинку». При выявлении нежелательного сценария в кабине звучит предупредительный сигнал. Информация о событии сохраняется на сервере и в режиме реального времени поступает на пульт диспетчера, который может принять решение о снятии водителя с рейса».

Как отмечают в JSA Group, в отличие от существующих на рынке готовых решений, собственная разработка оптимизирована для взаимодействия с существующими в компании цифровыми решениями, в ней изначально заложены возможности для масштабирования и расширения функциональности под запросы комбинатов. Система универсальна и может применяться на большегрузных автомобилях, вахтовках и автобусах.

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