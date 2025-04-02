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ИКС JSA Group Джей Эс Эй Групп Металло-Тех

ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех

JSA Group – консалтинговая ИТ-компания, часть холдинга USM Group, предоставляющая комплекс услуг по разработке и реализации цифровой трансформации предприятий, а также автоматизации и оптимизации различных бизнес-процессов

Судебные дела (2) на сумму 1 058 371 ₽
в качестве истца (2) на сумму 1 058 371 ₽

02.04.2025 «Металлоинвест» и JSA Group внедрили на предприятиях среду общих данных Pilot-BIM 1
08.11.2023 «Металлоинвест» и JSA Group расширяют программу обучения сотрудников на базе технологий виртуальной реальности 1
26.09.2023 JSA Group перевела на электронный кадровый документооборот более 30 тысяч сотрудников «Металлоинвеста» 3
10.08.2023 «Металлоинвест» автоматизирует процессы планирования технического обслуживания и ремонта 1
18.05.2023 «Металлоинвест» презентовал комплексную систему диспетчеризации открытых горных работ 2
16.05.2023 JSA Group перенесла критически важные системы «Уральской стали» в приватное облако Itglobal.com 1
25.04.2023 «Металлоинвест» и JSA Group внедрили собственную систему управления инвестиционным портфелем 3
28.03.2023 «Металлоинвест» завершил первый этап цифровизации кадровых процессов 3
29.12.2022 «Мегафон» купил крупного ИТ-интегратора у собственного владельца 1
18.10.2022 «Металлоинвест» и JSA Group внедряют собственную систему мониторинга состояния водителей 1
26.07.2022 «Металлоинвест» и JSA Group расширили возможности носимых устройств в системе технического обслуживания и ремонта 1
01.06.2022 «Металлоинвест» и JSA Group внедрили платформу по контролю соблюдения норм безопасности на предприятиях 1
Рынок решений резервного копирования 2020 1
15.02.2022 Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний 1
11.11.2021 «Металлоинвест», JSA Group и МФТИ подготовят кадры для цифровизации промышленности 1
Константин Зеленков, JSA Group: Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют 1
27.10.2021 «Металлоинвест» с помощью JSA Group расширил возможности корпоративного приложения 1
09.10.2020 «Металлоинвест» и JSA Group реализовали проект по обеспечению дополнительной отказоустойчивости своей цифровой платформы 1
25.09.2020 «Металлоинвест» реализует проект конкурса инноваций JSA Group 2
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
19.12.2019 «ИКС Холдинг Казахстан» займется подготовкой молодых ИТ-специалистов 1
26.11.2019 «Металлоинвест» завершил внедрение SAP HCM 1
25.11.2019 Юрий Гаврилов, CDTO Металлоинвеста — в интервью CNews: По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира 1
05.09.2019 «Талмер» построил частное облако для «Металлоинвеста» 1
04.12.2018 «Талмер» создал отказоустойчивый ЦОД для «Металлоинвеста» 3

Публикаций - 25, упоминаний - 35

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС 326 9
SAP SE 5309 5
МегаФон - Талмер - Talmer 53 5
МегаФон 9101 3
Red Hat 1320 2
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 40 2
ИКС - Форпост 74 2
Кометрика 16 2
Nlogic 7 2
ИКС - Некст Софт 4 2
Cisco Systems 5137 1
Microsoft Corporation 24741 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12979 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 1
Крок - Croc 1780 1
Ланит - Норбит - Norbit 374 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
ИКС Казахстан - ICS Holding Qazaqstan - Digital Holding Qazaqstan 4 1
Ланит Интеграция 194 1
Ланит - Онланта - Onlanta 109 1
Red Hat Россия и СНГ 1 1
Evola - Эвола 30 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 66 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4043 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 207 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 820 1
Acronis - Акронис 450 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 105 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 21
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 33 6
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 17 5
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 19 3
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 19 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 65 2
Корвет Девелопмент 3 2
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7461 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Газпром нефть 628 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
Транснефть 303 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
LEGO 246 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
Astana Hub 8 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 1
Лента - Сеть розничной торговли 2109 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
Федеральное казначейство России 1794 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 737 1
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1341 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 234 2
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 2
Red Hat Network Satellite 16 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 2
Cisco ACI Multi-POD 5 2
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IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 351 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1102 2
Rakuten Viber 630 1
Microsoft Azure 1415 1
Red Hat Ansible Tower 13 1
Red Hat Cloud Forms 21 1
SAP Fiori 43 1
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SAP HANA TDI - SAP HANA Tailored Datacenter Integration 4 1
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Хаванкин Максим 2 1
Головко Олег 8 1
Шишов Сергей 3 1
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Ильясов Руслан 3 1
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Сунтеев Роман 2 1
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SAP Value Award 6 1
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