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ИКС JSA Group Джей Эс Эй Групп Металло-Тех
JSA Group – консалтинговая ИТ-компания, часть холдинга USM Group, предоставляющая комплекс услуг по разработке и реализации цифровой трансформации предприятий, а также автоматизации и оптимизации различных бизнес-процессов
в качестве истца (2) на сумму 1 058 371 ₽
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 737 1
|Шуткина Юлия 15 6
|Зеленков Константин 7 6
|Шуминский Михаил 3 3
|Гаврилов Юрий 13 2
|Лактюшин Олег 2 2
|Кульчицкий Тимур 10 2
|Черепенников Антон 84 2
|Усманов Алишер 301 2
|Черепов Андрей 2 2
|Белышев Андрей 4 2
|Прохорова Алла 65 1
|Попов Сергей 137 1
|Чехонин Антон 65 1
|Ефименко Михаил 2 1
|Макаров Валентин 227 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Никулин Игорь 23 1
|Хаванкин Максим 2 1
|Головко Олег 8 1
|Шишов Сергей 3 1
|Красников Сергей 4 1
|Ильясов Руслан 3 1
|Елисеев Никита 3 1
|Тойчибеков Данияр 3 1
|Липкин Александр 4 1
|Ливанов Дмитрий 52 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Добродеев Борис 95 1
|Крутицкий Алексей 4 1
|Хренов Алексей 2 1
|Лапин Дмитрий 5 1
|Дубин Михаил 47 1
|Ткач Евгений 1 1
|Виноградова Наталья 53 1
|Крючков Андрей 25 1
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