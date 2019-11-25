Юрий Гаврилов, CDTO Металлоинвеста — в интервью CNews: По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Трансформация в промышленности должна рано или поздно привести к созданию Индустрии 4.0. О том, какие факторы этому препятствуют, и почему Россия вовсе не отстает от стран Запада по темпам цифровизации, в интервью CNews рассказал Юрий Гаврилов, директор по стратегии, развитию и трансформации компании Металлоинвест.

«Мы замкнули в единую систему все основные производственные площадки»

CNews: В Металлоинвесте в последние годы много говорили о том, что компания идет по пути цифровой трансформации. Речь, насколько я понимаю, идет о смене и элементов самой ИТ-инфраструктуры, и логики бизнес-процессов?

Юрий Гаврилов: Компания три года назад начала трансформацию бизнеса на основе концепции Индустрии 4.0. Сначала нам нужно было определиться с решением для создания единой цифровой платформы всех предприятий — основы для трансформации. В конечном итоге мы пришли к выводу, что эта платформа должна быть предоставлена SAP. Наиболее продвинутым было решение SAP S/4HANA.

Внедрение цифровой платформы заняло два года. Сначала, 1 июля 2018 года, мы запустили систему в продуктивную эксплуатацию на наших горнорудных предприятиях. А уже в этом году, в тот же день, — на двух металлургических комбинатах.

Таким образом, на сегодняшний день мы замкнули в рамках одной общей единой системы все четыре основные производственные площадки. Параллельно мы подключили к платформе наши офисы с трейдерами и логистами. Сейчас в одной системе работают шесть юридических лиц.

Юрий Гаврилов: В основе трансформации Металлоинвеста — концепция концепции Индустрия 4.0

Такая интеграция дает очень серьезные преимущества. В вопросах учета, прогнозирования и планирования мы оперируем едиными общими базами. У нас единая инфраструктура. Параллельно с внедрением мы построили свой собственный Центр обработки данных в Старом Осколе, создали Центр Инноваций, поменяли бизнес-процессы и открыли многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО). Повысилась общая эффективность всех бизнес-процессов компании. Можно сказать, что выбор в пользу SAP S/4HANA обеспечил не только текущую операционную эффективность, но и дальнейшее развитие Металлоинвеста.

CNews: То есть, у вас фактически сейчас единое цифровое пространство?

Юрий Гаврилов: Мы называем его единым цифровым ядром. Это общая платформа, которая объединяет в себе все предприятия, бизнес- и технологические цепочки: от закупок материалов и планирования производства до реализации и сбыта. Все процессы интегрированы и объединены сквозным образом.

CNews: Это очень большой и фундаментальный проект. Давайте поговорим о его составных частях. Какие ключевые проекты на производстве вы реализуете в последнее время?

Юрий Гаврилов: Параллельно с основным внедрением мы ведем смежные проекты на базе нашего проектного офиса. Масштаб и задачи этих проектов разные. Как правило, они выполняются в тесной координации с программой внедрения SAP S/4HANA, но при этом выходят за периметр внедрения или отличаются по продолжительности реализации. Таких проектов у нас порядка 20. И все они, так или иначе, связаны с цифровизацией.

В качестве примера можно привести электронный документооборот. Мы активно его используем как во внутренних бизнес-процессах, так и в отношениях с поставщиками и заказчиками. Цель — максимально исключить бумагу как носитель. Естественно, это возможно только в условиях, когда все системы и процессы уже оцифрованы.

Другой пример — реорганизация всех ремонтных служб. Мы снизили уровни управления и перераспределили функционал, привязав к процессам в рамках SAP. Как следствие, нужно было реорганизовать эти структуры и прописать новые регламенты. Сейчас цифровая платформа помогает получать реальные адекватные данные о том, как работает функция ремонтов оборудования, и как справляются с новыми задачами наши сотрудники. Мы запустили проекты по мобильному обслуживанию: специалисты с мобильными устройствами могут обходить свои участки, исследовать фактическое состояние оборудования и регистрировать отклонения от нормы. Когда этот проект будет окончательно реализован, он, в том числе, поможет планировать ремонты, поставки и закупки запасных частей.

CNews: Но ведь помимо ключевых производственных площадок у вас есть другие дочерние предприятия, которым решения SAP не нужны просто в силу их величины.

Юрий Гаврилов: В дочерних обществах используются различные системы. В том числе — решения других поставщиков. Мы руководствуемся тем, какое решение необходимо и при этом оптимально для обеспечения управления этими предприятиями.

Юрий Гаврилов: Наша цель — максимально исключить бумагу как носитель

Но в целом мы поставили себе амбициозные задачи по ведению единого учета и в дочерних организациях. Задача сложная, потому что она решается не только посредством цифровых технологий и инструментов: там нужны и организационные решения.

«Эффекты от цифровизации превышают наши ожидания»

CNews: Какова специфика цифровизации в металлургической промышленности?

Юрий Гаврилов: Мы — крупнейший в мире производитель товарного горячебрикетированного железа, один из ведущих производителей железорудной и стальной продукции.

Наша номенклатура производства достаточно широкая. Современные цифровые системы позволяют управлять маржинальностью совершенно на другом уровне. Речь идет не только о планировании производства, но и об определении всех циклов: какие технологические маршруты являются оптимальными для выполнения конкретного заказа потребителя. Все параметры оперативно и точно рассчитываются в новой системе, что определяет себестоимость каждой партии продукции. Таким образом, мы не просто можем обеспечить быструю обработку всех заказов и контроль качества на всех этапах; мы теперь по-новому анализируем процесс формирования себестоимости каждой партии продукции. Оперируя этими факторами, мы выбираем наиболее оптимальный процесс, который обеспечивает минимальную себестоимость.

CNews: Наши читатели любят фактурные цифры. Например, «мы внедрили новые технологии, поэтому теперь у нас ремонт оборудования происходит на 30% быстрее». Есть ли у вас такие подобные говорящие бизнес-показатели по последним годам?

Юрий Гаврилов: Мы к таким оценкам относимся осторожно и ответственно, но уже сегодня готовы сказать, что видим эффекты по целому ряду направлений. Это повышение эффективности управления запасами, более точное планирование, уменьшение себестоимости продукции и стоимости ремонтного обслуживания. Управленческие затраты также снижаются. Говорить о точных цифрах я бы сейчас не стал, потому что вторую волну цифровизации в металлургическом секторе мы реализовали всего несколько месяцев назад. Сейчас система находится на этапе стабилизации. Но эффекты по некоторым направлениям оказались даже больше, чем мы ожидали.

«Кросс-функциональные группы устраняют барьеры между ИТ и бизнесом»

CNews: Давайте поговорим об ИТ-блоке Металлоинвеста. Как он выглядит? Происходит ли какое-то развитие?

Юрий Гаврилов: На этапе внедрения цифровой платформы мы привлекли внешнего подрядчика, сформировали внутренний проектный офис. В процессе решения огромного количества задач значительно выросли компетенции наших ИТ-специалистов. Примерно год назад было принято решение о централизации всех ИТ-подразделений компании. Все ИТ-специалисты переведены в единую компанию JSA Group, которая выполняет стоящие перед ней задачи на условиях внутреннего аутсорсинга в рамках группы. Мы понимаем, что ИТ-функция — очень важна, она обеспечивает основную деятельность всего предприятия. Это своего рода нервы, которые в современном мире обеспечивают обмен информацией и необходимую аналитику для принятия управленческих решений. Поэтому в прошлом году была разработана отдельная функциональная ИТ-стратегия, которую мы приняли и продолжаем реализовывать и развивать.

Юрий Гаврилов: Современные цифровые системы позволяют управлять маржинальностью совершенно на другом уровне

Мы считаем, что у нас появилась очень хорошая внутренняя команда и внутренняя экспертиза, которая позволит нам успешно продолжать стратегическую трансформацию и внедрять лидерские практики.

CNews: О каком количестве человек, объединенных в ИТ-компанию, идет речь?

Юрий Гаврилов: На сегодняшний день это порядка 1100 человек. Это специалисты, которые не просто понимают, что у нас происходит на предприятиях, но и разбираются в производственных бизнес-процессах, их развитии и наших планах на будущее.

CNews: Вопрос, который не теряет актуальности: с учетом специфики отрасли этим специалистам не сложно общаться с бизнесом?

Юрий Гаврилов: Для того, чтобы избежать ненужных барьеров, мы и в рамках внедрения, и внутри офиса трансформации формируем кросс-функциональные группы по каждой задаче. В них входят как бизнес-эксперты, так и ИТ-специалисты. Собственно, все наши смежные проекты таким образом и реализовывались. Это хорошо зарекомендовавшая себя практика, и мы будем ее и дальше использовать.

CNews: А ИТ-бюджет у вас меняется? В какую сторону?

Юрий Гаврилов: ИТ-бюджет у нас делится на две части — поддерживающую и развивающую. В части поддержки он будет сокращаться по мере стабилизации цифровой платформы.

С точки зрения развития бюджет расходуется на конкретные задачи и проекты. Здесь мы работаем по принципу cost-plus, поэтому все происходит прозрачно. На этапе большого внедрения бюджет был выше, сейчас он снижается.

«Не могу сказать, что мы в чем-то отстаем от Запада»

CNews: Мы много говорим об Индустрии 4.0, и это действительно очень популярная тема. Как вы думаете, что в России мешает ее наступлению?

Юрий Гаврилов: Я не думаю, что что-то мешает. Наверное, всему свое время. Нужно достигнуть определенного уровня готовности предприятий, ощущения необходимости. Когда мы принимали решение о нашем большом внедрении, мы не ориентировались на популярность и хайповость темы. Решение было осознанным. Мы понимали, что в современном меняющемся мире работать по принципам 10-15 летней давности — неэффективно. Это ведет к поражению в конкурентной борьбе. Нужно быстрее реагировать на изменения, быть более гибкими, более устойчивыми, более эффективными. И когда мы пришли к осознанию, что нам необходима трансформация, мы стали думать, как ее осуществить.

Поэтому я думаю, что это просто вопрос времени. Компании придут к пониманию того, что цифровая трансформация поможет повысить их конкурентоспособность. Если посмотреть на все крупные предприятия нашей индустрии, то можно увидеть, что этот процесс в том или ином виде запущен практически повсеместно. Да и не только о промышленности речь. Если говорить о российском банковском секторе, он один из самых передовых с точки зрения технологий. Если вы приезжаете в Европу или США, то совершенно обыденные для нас вещи, такие как доступ со смартфона практически к любым банковским услугам, там оказываются недоступны.

Поэтому я не могу сказать, что Россия сильно отстает. Наоборот, я считаю, что по определенным направлениям мы задаем тренды и ориентиры.

CNews: Сейчас много технологий, которые называют хайповыми. Какие из них, на ваш взгляд, будут менять мир, промышленность, металлургию в разрезе ближайших 5-10 лет? И какие наоборот — окажутся всего лишь временным трендом?

Юрий Гаврилов: Давайте применим ретроспективный подход. Если говорить про нашу промышленность, то пару лет назад все говорили про блокчейн. Но на сегодняшний день в реальной зрелой промышленности серьезного применения эта технология не нашла. Есть отдельные задачи, которые она решает, но не более того.

Сегодня очень много говорят про искусственный интеллект. Это алгоритмы и самообучающиеся программы, которые будут получать все большее и большее применение. Пока оно достаточно локальное, но, я думаю, нас ждет развитие. Другое дело, что для таких программ нужны очень серьезные и качественные базы данных, историческая статистика. И как раз внедрение таких цифровых платформ, как SAP S/4HANA, позволяет эти базы данных формировать. Производственные процессы в Металлоинвесте — очень длинные с точки зрения технологических цепочек. Эффективное использование инструментов искусственного интеллекта, вооруженного правильно собранной статистикой, помогает реальному оператору находить оптимальный режим эксплуатации сложного технологического оборудования. Я думаю, что за такими вещами будущее.

Что еще получит развитие? Все, что связано с оценкой и анализом визуальных изображений. Это уже сейчас применяется и будет применяться в дальнейшем. У нас в пилотном режиме работают визуальная оценка наших карьеров дронами с последующим анализом изображений.

CNews: Традиционный вопрос: в промышленности очень популярны цифровые двойники. Думаете об этом?

Юрий Гаврилов: Цифровые двойники также требуют серьезной базы данных в цифровом виде. Сейчас еще на этапе проектирования новых предприятий, как правило, подразумевают, что вся проектная информация будет оцифрована. Как и все данные по его эксплуатации и развитию. Чтобы сформировать реального цифрового двойника, также нужно, чтобы на каждом значимом объекте были установлены соответствующие датчики, способные собирать информацию в режиме реального времени. Металлоинвест в этом направлении двигается. И после внедрения SAP S/4HANA мы будем пытаться, пусть пока не повсеместно, обеспечить цифровую зрелость наших систем для получения необходимой актуальной информации в онлайн-режиме.

CNews: Используете ли вы 3D-печать? Нужна ли она вам?

Юрий Гаврилов: Мы ее не используем, но смотрим на подобные технологии, хорошо их себе представляем. Они достаточно активно развиваются, себестоимость производства за последние пять лет существенно упала. Так же, как и возможность производства из различных материалов, опция создания запасных частей любого размера. Но при этом себестоимость изготовления остается очень высокой. Наше собственное производство дешевле.

CNews: Можете описать, как будет выглядеть Металлоинвест с точки зрения ИТ через 5 лет?

Юрий Гаврилов: Мы последовательно реализуем наши стратегии. Цифровое ядро, которое мы внедрили, будет развиваться и интегрироваться с нашими производственными системами. Это должно привести к созданию на производственном уровне таких же объединенных платформ, которые будут управлять уже не отдельными производствами, а всеми технологическими цепочками интеграции SAP S/4HANA. На базе этих данных будет реализована система аналитики, поддерживающая принятие решений при ежедневной операционной работе.

Интерактивные дашборды позволят акционерам, членам совета директоров, руководству Металлоинвеста видеть все наши процессы в режиме реального времени. С помощью этого аналитического инструментария будут оперативно приниматься управленческие решения.