Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188727
ИКТ 14605
Организации 11313
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3544
Системы 26540
Персоны 81677
География 2999
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Россия ЦФО Белгородская область Старооскольский район Старый Оскол

Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол

СОБЫТИЯ


06.02.2018 «Талмер» построил ЦОД для «Металлоинвеста» в Старом Осколе

«Талмер» завершила строительство нового центра обработки данных (ЦОД) в Старом Осколе для компании «Металлоинвест». В результате проекта заказчик получил современный и надежный дата-центр, максимально приближенный к стандартам Tier3. Главной целью проекта стало раз
14.04.2017 «Мегафон» предоставил телеком-услуги охранному предприятию в Старом Осколе

Компания «Мегафон» стала официальным поставщиком телеком-услуг для охранного предприятия в Старом Осколе «Ферро-Барьер», обслуживающего Оскольский электрометаллургический комбинат — ед
25.08.2015 ТТК обеспечил интернетом филиал Воронежского экономико-правового института в Старом Осколе

Компания ТТК, российский оператор связи, объявила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет филиалу Воронежского экономико-правового института (ВЭПИ) в Старом Осколе. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании («ТТК-Юго-Восток») предоставил ВЭПИ широкополосный доступ в интернет со скоростью 30 Мбит/с, сообщили CNews в ТТ
10.07.2015 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» ТРЦ «Боше» в Старом Осколе

ния ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Боше» в Старом Осколе. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы»

Утром 3 июля 1942 г. в город вошли передовые части противника. В течение недели гремели бои вокруг Старого Оскола. Благодаря их упорству враг не смог отвлечь многие части на взятие Воронежа и

19.11.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Управлению здравоохранения администрации Старооскольского городского округа

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг дальней связи Управлению здравоохранения администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. В рамках контракта «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие компании ТТК, предоставил Управлению здравоохранения услуги между
19.03.2010 «ВымпелКом» ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Старом Осколе

«Билайн» объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию мобильной сети третьего поколения (3G) в городе Старый Оскол. На сегодняшний день запущена базовая станция в центре города. В ближайшее время еще шесть базовых станций будут введены в эксплуатацию.
14.08.2008 Первая электронная торговая площадка в Белгородской области откроется в Старом Осколе

кой области, где внедряется «АЦК-Муниципальный заказ». В результате дальнейшей реализации проекта в Старом Осколе появится электронная площадка, которая позволит в электронной форме проводить о
06.12.2007 В Старом Осколе откроется магазин «Позитроника»

Федеральная розничная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника», насчитывающая более 160 магазинов в более чем 130 городах РФ, открывает магазин в Старом Осколе (Белгородская область). Новый магазин станет первым в городе и четвертым в области. На сегодняшний день в Белгородской области работает три магазина сети «Позитроника», все - в Бе

Публикаций - 82, упоминаний - 105

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9988 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14406 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 8
SAP SE 5447 5
Cisco Systems 5229 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 373 4
Samsung Electronics 10654 3
Ростелеком 10367 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 3
Accenture plc 694 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5744 3
9054 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 522 2
ТТК Юго-Восток 29 2
Yandex - Яндекс 8534 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 2
МегаФон - Талмер - Talmer 54 2
1С-Рарус 940 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 2
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех 26 2
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
InterTrust - ИнтерТраст 335 1
Google LLC 12299 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
Red Hat Россия и СНГ 1 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
СКАУТ 77 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 190 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
Инсотел - Insotel 1 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Tele2 AB 62 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Белсвязь 7 1
Siemens AG - Siemens Group 2632 1
Финансист 68 1
МегаФон - Находка Телеком 9 1
Приводная техника НТЦ ГК 16 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 7
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2719 5
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 3
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 21 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 64 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3010 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Евросеть 1417 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 54 1
Uber 340 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 27 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 19 1
Uber China 7 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 25 1
Dixis - Диксис 359 1
Сибирский ЭНТЦ - Сибирский энергетический научно-технический центр 1 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 12 1
РЖД - Балтийский вокзал 2 1
Некстер ИК 33 1
Металлинвестбанк - Белгородпромстройбанк 1 1
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Аэропорт Воронеж имени Петра Первого - ИАТА: VOZ, ИКАО: UUOO 4 1
Интернет-правосудие 1 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 20 1
Татнефть - Банк Зенит - Липецккомбанк 14 1
Вестер ГК - торговая сеть 13 1
Сочи Парк 13 1
Приосколье ТД 4 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 35 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8254 1
Связной ГК 1384 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 158 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Правительство Белгородской области - Губернатор Белгородской области - органы государственной власти 6 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ВО ЖДТ России ФГП - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 10 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 213 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12942 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3389 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5280 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1089 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2941 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2739 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 141 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
Greenpeace - Гринпис 129 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9393 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8958 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3311 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18420 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7309 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 3
Аксессуары 4133 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4933 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6171 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 989 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 254 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 5
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 92 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 656 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Яндекс.Лицей 29 1
NVision Барьер 734 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 16 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
SAP HANA TDI - SAP HANA Tailored Datacenter Integration 4 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 23 1
Cisco UC Collaboration 8 1
Cisco ACI Multi-POD 6 1
VK Combo 84 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 699 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 471 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 18 1
МегаФон Наши люди 48 1
СКАУТ Платформа 24 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
1С-Рарус Торговый комплекс 30 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 16 1
Туровский Михаил 19 5
Белов Александр 74 4
Варичев Андрей 5 2
Заславский Григорий 8 2
Брончуков Матвей 2 2
Еремеенко Милана 2 2
Гришин Матвей 2 2
Вынник Севастьян 3 2
Орловский Виктор 399 2
Гаврилов Юрий 13 2
Слизень Виталий 243 1
Григорьева Мария 25 1
Кусков Денис 221 1
Ларьяновский Александр 10 1
Белов Алексей 26 1
Дороничев Андрей 2 1
Зеленков Константин 7 1
Анкилов Константин 115 1
Хаванкин Максим 2 1
Козлов Михаил 175 1
Скоч Владимир 6 1
Байгушев Владимир 17 1
Наумов Егор 2 1
Головко Олег 8 1
Лактюшин Олег 2 1
Ильчук Сергей 3 1
Красников Сергей 4 1
Левитин Игорь 35 1
Галеева Гузель 11 1
Ружейникова Лидия 1 1
Сметнев Денис 3 1
Кульчицкий Тимур 10 1
Мирошников Евгений 7 1
Матвеев Артем 2 1
Останина Мария 3 1
Писаренко Александр 4 1
Шевченко Евгений 60 1
Богатов Антон 79 1
Солонин Виталий 89 1
Старостин Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 44
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 695 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 23
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 398 19
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1629 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 14
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 22 10
Европа 24656 9
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 478 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3401 8
Россия - УФО - Екатеринбург 4305 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2220 7
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 7
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 254 6
Россия - ЦФО - Белгородская область - Валуйский район - Валуйки 15 6
Россия - Алексеевка 31 6
Россия - ЦФО - Белгородская область - Чернянский район - Чернянка 12 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 755 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2088 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1604 5
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 5
Россия - ЦФО - Воронежская область 895 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь 53 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 16 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 39 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53511 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2432 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3053 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3291 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1320 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3196 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1644 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1827 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 4
Россия - СФО - Новосибирск 4680 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 7
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 5
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 615 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3784 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3239 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 2
Forbes - Форбс 919 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2179 1
Crunchbase 74 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 157 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 1
Mobile Research Group 85 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 2
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 15 2
РАН - Российская академия наук 2021 2
Яндекс Лаборатория машинного интеллекта 1 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 29 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
Государственный Русский музей 51 1
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 2
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Цифровая прокачка региона 29 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413031, в очереди разбора - 730710.
Создано именных указателей - 188727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще