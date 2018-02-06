Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол

«Талмер» построил ЦОД для «Металлоинвеста» в Старом Осколе «Талмер» завершила строительство нового центра обработки данных (ЦОД) в Старом Осколе для компании «Металлоинвест». В результате проекта заказчик получил современный и надежный дата-центр, максимально приближенный к стандартам Tier3. Главной целью проекта стало раз

«Мегафон» предоставил телеком-услуги охранному предприятию в Старом Осколе Компания «Мегафон» стала официальным поставщиком телеком-услуг для охранного предприятия в Старом Осколе «Ферро-Барьер», обслуживающего Оскольский электрометаллургический комбинат — ед

ТТК обеспечил интернетом филиал Воронежского экономико-правового института в Старом Осколе Компания ТТК, российский оператор связи, объявила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет филиалу Воронежского экономико-правового института (ВЭПИ) в Старом Осколе. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании («ТТК-Юго-Восток») предоставил ВЭПИ широкополосный доступ в интернет со скоростью 30 Мбит/с, сообщили CNews в ТТ

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» ТРЦ «Боше» в Старом Осколе ния ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Боше» в Старом Осколе. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго

В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы» Утром 3 июля 1942 г. в город вошли передовые части противника. В течение недели гремели бои вокруг Старого Оскола. Благодаря их упорству враг не смог отвлечь многие части на взятие Воронежа и

ТТК предоставил услуги дальней связи Управлению здравоохранения администрации Старооскольского городского округа Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг дальней связи Управлению здравоохранения администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. В рамках контракта «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие компании ТТК, предоставил Управлению здравоохранения услуги между

«ВымпелКом» ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Старом Осколе «Билайн» объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию мобильной сети третьего поколения (3G) в городе Старый Оскол. На сегодняшний день запущена базовая станция в центре города. В ближайшее время еще шесть базовых станций будут введены в эксплуатацию.

Первая электронная торговая площадка в Белгородской области откроется в Старом Осколе кой области, где внедряется «АЦК-Муниципальный заказ». В результате дальнейшей реализации проекта в Старом Осколе появится электронная площадка, которая позволит в электронной форме проводить о