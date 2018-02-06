Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол

Получите все материалы CNews по ключевому слову
06.02.2018
«Талмер» построил ЦОД для «Металлоинвеста» в Старом Осколе
«Талмер» завершила строительство нового центра обработки данных (ЦОД) в Старом Осколе для компании «Металлоинвест». В результате проекта заказчик получил современный и надежный дата-центр, максимально приближенный к стандартам Tier3. Главной целью проекта стало раз
14.04.2017
|
«Мегафон» предоставил телеком-услуги охранному предприятию в Старом Осколе
Компания «Мегафон» стала официальным поставщиком телеком-услуг для охранного предприятия в Старом Осколе «Ферро-Барьер», обслуживающего Оскольский электрометаллургический комбинат — ед
25.08.2015
|
ТТК обеспечил интернетом филиал Воронежского экономико-правового института в Старом Осколе
Компания ТТК, российский оператор связи, объявила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет филиалу Воронежского экономико-правового института (ВЭПИ) в Старом Осколе. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании («ТТК-Юго-Восток») предоставил ВЭПИ широкополосный доступ в интернет со скоростью 30 Мбит/с, сообщили CNews в ТТ
10.07.2015
|
ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» ТРЦ «Боше» в Старом Осколе
ния ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Боше» в Старом Осколе. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго
27.08.2014
|
В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы»
Утром 3 июля 1942 г. в город вошли передовые части противника. В течение недели гремели бои вокруг Старого Оскола. Благодаря их упорству враг не смог отвлечь многие части на взятие Воронежа и
19.11.2012
|
ТТК предоставил услуги дальней связи Управлению здравоохранения администрации Старооскольского городского округа
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг дальней связи Управлению здравоохранения администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. В рамках контракта «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие компании ТТК, предоставил Управлению здравоохранения услуги между
19.03.2010
|
«ВымпелКом» ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Старом Осколе
«Билайн» объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию мобильной сети третьего поколения (3G) в городе Старый Оскол. На сегодняшний день запущена базовая станция в центре города. В ближайшее время еще шесть базовых станций будут введены в эксплуатацию.
14.08.2008
|
Первая электронная торговая площадка в Белгородской области откроется в Старом Осколе
кой области, где внедряется «АЦК-Муниципальный заказ». В результате дальнейшей реализации проекта в Старом Осколе появится электронная площадка, которая позволит в электронной форме проводить о
06.12.2007
|
В Старом Осколе откроется магазин «Позитроника»
Федеральная розничная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника», насчитывающая более 160 магазинов в более чем 130 городах РФ, открывает магазин в Старом Осколе (Белгородская область). Новый магазин станет первым в городе и четвертым в области. На сегодняшний день в Белгородской области работает три магазина сети «Позитроника», все - в Бе
