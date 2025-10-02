Разделы

Россия ЦФО Белгородская область Шебекино


УПОМИНАНИЯ


02.10.2025 «МегаФон» улучшил связь в Белгородской области 1
30.10.2024 Скоч Андрей Владимирович. Биография депутата Госдумы 1
15.08.2023 Андрей Штонда -

Андрей Штонда, C3 Solutions: Моновендорный ЦОД: сегодня это возможно

 1
10.07.2023 Китай скупает российские сапфиры, которые стоят в iPhone и Apple Watch 1
05.06.2023 Российский производитель оборудования для ЦОД перенес завод из Шебекино 1
05.06.2023 С3 Solutions расширяет производственные мощности 1
30.05.2023 Украина обстреляла российский завод, производящий стекла для iPhone и Apple Watch 1
26.12.2018 «Газпром» отдал 115 млн интегратору ПО SAP, созданному прямо на тендере и принадлежащему парикмахерше 1
01.11.2016 МТС сообщил о развертывании технейтральной сети LTE-1800 в Белгородской области 1
13.08.2015 «МегаФон» увеличил скорости 3G-интернета в Белгородской области 1
08.07.2015 «Билайн» улучшил связь в районах Белгородской области 1
05.03.2015 «МегаФон» предоставил VPN-каналы связи белгородскому УМВД 1
16.05.2014 МТС запустила сеть LTE в Белгородской области 1
12.11.2012 Переводы Unistream доступны в отделениях «Белгородпромстройбанка» 1
28.11.2001 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Белгороде 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9648 3
Apple Inc 12462 3
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 62 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9074 2
Microsoft Corporation 25077 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
Ростелеком 10144 1
Accenture plc 689 1
SAP SE 5395 1
8774 1
Oracle Corporation 6812 1
SAP CIS - САП СНГ 861 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 58 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 744 1
Unicon - Юникон 20 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 992 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 282 1
Huawei 4124 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
Schneider Electric 584 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ССЧ - Сотовая Связь Черноземья 22 1
МТС - РеКом 21 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 53 3
Монокристалл БЗС - Белгородский завод сапфиров 2 2
Газпром ПАО 1393 1
ГПБ - Газпромбанк 1146 1
Альфа-Групп 723 1
Microsoft - LinkedIn 674 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 841 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 349 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 18 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 618 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 33 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 33 1
ЭнергоБизнесТехнологии 2 1
Металлинвестбанк - Белгородпромстройбанк 1 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 64 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5698 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 57 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 377 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3305 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3483 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6346 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9023 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21630 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8545 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1249 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2766 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11738 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14477 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3911 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8808 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6622 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2169 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1510 2
Аксессуары 4056 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7121 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9944 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16842 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13146 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3333 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5234 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25303 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1613 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1069 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11133 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14255 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8684 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12580 1
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 118 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1423 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3886 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 647 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7272 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 522 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 910 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3405 1
FreePik 1315 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 508 1
Галеева Гузель 11 2
Огнев Макс 4 1
Нуралиев Борис 293 1
Суворов Владимир 18 1
Бирюков Вадим 8 1
Дубинский Андрей 4 1
Гонтарев Павел 108 1
Зверева Татьяна 9 1
Скопа Александр 2 1
Передеряева Ольга 1 1
Ефаров Юрий 8 1
Артюх Геннадий 1 1
Туровский Михаил 19 1
Костриков Виктор 1 1
Изумрудов Олег 41 1
Штонда Андрей 13 1
Алексанкина Дарья 12 1
Манкевич Виталий 11 1
Скоч Андрей 11 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 679 11
Россия - РФ - Российская федерация 153796 10
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 394 9
Россия - Алексеевка 30 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 4
Украина 7741 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Валуйский район - Валуйки 15 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 80 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 20 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 3
Китай - Тайвань 4096 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 677 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 704 2
Япония 13443 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5314 2
Россия - ЦФО - Костромская область 428 2
Азия - Азиатский регион 5694 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 591 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7966 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 886 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1283 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Германия - Федеративная Республика 12868 1
Грузия 1276 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 742 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 470 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 749 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 246 1
Норвегия - Королевство 1826 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1615 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 548 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 765 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 284 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 261 1
Израиль - Иерусалим 108 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Бирюч 8 1
Южная Корея - Республика 6801 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3645 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10390 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6261 2
Энергетика - Energy - Energetically 5420 2
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 230 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4277 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5249 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5401 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6556 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11573 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6267 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6241 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2559 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8134 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7185 1
Спорт - Футбол 750 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1499 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6832 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9853 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5952 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6690 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2496 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8846 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5208 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 785 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3152 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 604 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1528 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 129 1
Импортозамещение - параллельный импорт 547 1
Reference - Референс 196 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1654 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11370 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5989 1
TAdviser - Центр выбора технологий 420 1
Mash - telegram-канал 18 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2097 1
IDC - International Data Corporation 4934 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3685 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 15 3
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 29 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 405 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
