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Россия ЦФО Белгородская область Валуйский район Валуйки

Россия - ЦФО - Белгородская область - Валуйский район - Валуйки

СОБЫТИЯ


03.09.2026 «МегаФон» улучшил звонки в VoLTE в популярном месте отдыха белгородцев 1
31.07.2025 В Белгородской области МТС присоединила к сети 40 малых населенных пунктов 1
21.11.2024 Скоч Владимир Никитович: биография предпринимателя 1
19.12.2016 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Белгородской области 1
01.11.2016 МТС сообщил о развертывании технейтральной сети LTE-1800 в Белгородской области 1
14.10.2016 «Мегафон» развивает сельский 3G-интернет в Белгородской области 1
30.06.2016 ТТК выиграл конкурс на предоставление каналов связи Липецкой и Белгородской таможням 1
13.08.2015 «МегаФон» увеличил скорости 3G-интернета в Белгородской области 1
10.12.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Белгородской области 1
16.05.2014 МТС запустила сеть LTE в Белгородской области 1
11.10.2013 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Белгородской области 1
21.08.2013 На объектах МЦ АУВД введено в эксплуатацию более 40 единиц средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 1
20.04.2010 «ТТК-Юго-Восток» организовал корпоративную сеть для «Железнодорожной торговой компании» 1
06.12.2007 В Старом Осколе откроется магазин «Позитроника» 1
30.11.2007 «Юго-Восток Транстелеком» подключил к интернету «Таможенно-Брокерский Центр» 1
28.11.2001 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Белгороде 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15941 4
МегаФон 10845 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2151 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ССЧ - Сотовая Связь Черноземья 22 1
МТС - РеКом 21 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
ТТК Юго-Восток 29 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Приосколье ТД 4 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Альфа-Групп 745 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 514 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 132 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
Россети Ленэнерго 1699 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 20 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3702 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 85 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9607 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10262 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18145 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29793 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23048 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1766 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4198 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26963 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17045 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1160 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3431 2
Пропускная способность - Bandwidth 1920 2
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 119 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 495 1
Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференц-телефоны - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 303 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9346 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54298 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5002 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8720 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9818 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26049 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9477 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2302 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5890 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13110 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12925 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 176 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4498 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 339 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18422 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 257 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12259 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11577 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4048 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1039 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 342 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Галеева Гузель 16 3
Туровский Михаил 19 3
Белов Александр 76 1
Скоч Владимир 6 1
Шевченко Евгений 60 1
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Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 262 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 40 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородский район 10 2
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БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
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