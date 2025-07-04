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Россия ЦФО Тверская область Бежецк

Россия - ЦФО - Тверская область - Бежецк

УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Для жителей тверских райцентров мобильный интернет стал быстрее 1
03.03.2023 «Мегафон» улучшил качество связи в 155 населенных пунктах Тверской области 1
21.08.2013 На объектах МЦ АУВД введено в эксплуатацию более 40 единиц средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 1
27.07.2011 «Билайн» модернизировал сеть в Тверской области 1
12.07.2011 «Билайн» расширил зону покрытия сети 3G в Центральном регионе 1
03.12.2010 МТС инвестирует в расширение телеком-инфраструктуры Тверской области в 2011-2013 гг. порядка 1 млрд руб. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 2
МегаФон 9395 1
Huawei 4047 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13399 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 453 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 151 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 65 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6572 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1040 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8248 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21273 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1402 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3743 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25026 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3840 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53777 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12659 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10669 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14149 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69079 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11966 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1551 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6985 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 42 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 883 1
Коноплянникова Зинаида 1 1
Поповский Александр 90 1
Зеленин Дмитрий 13 1
Лосев Станислав 33 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Ржевский округ - Ржев 22 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 727 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Бологовский район - Бологое 10 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Торжок 21 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Кимры 13 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков 23 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь - Вышний Волочек 15 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Торопецкий округ - Торопец 7 2
Россия - Козлово 5 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5275 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Конаковский район - Конаково 29 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 329 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Фировский район - Фирово 1 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Краснохолмский район - Красный Холм 3 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Велижский район - Велиж 6 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Клинцовский район - Клинцы - Павличи 18 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Кромской район - Кромы 4 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Руднянский район - Рудня 6 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 890 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Уварово 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 574 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 507 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 600 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 77 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1566 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Валуйский район - Валуйки 14 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 532 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 458 1
Россия - ЦФО - Брянская область 366 1
Россия - РФ - Российская федерация 150488 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1258 2
Образование в России 2400 1
Всероссийская перепись населения 179 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30532 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10262 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16838 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53073 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5394 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1759 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5791 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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