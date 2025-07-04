Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Тверская область Бежецк
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 2
|МегаФон 9395 1
|Huawei 4047 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13399 1
|Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
|РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
|Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 453 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.