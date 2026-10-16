Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202809
ИКТ 15741
Организации 11920
Ведомства 1509
Ассоциации 1133
Технологии 3599
Системы 27105
Персоны 88486
География 3158
Статьи 1595
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2860
Мероприятия 894

Россия Козлово

СОБЫТИЯ


16.10.2026 «МегаФон» запустил базовые станции в Конаковском районе Тверской области 1
26.11.2024 Майский и Чернаки получили качественную связь «МегаФона» 1
08.07.2024 «МегаФон»: зона покрытия мобильного интернета в Невельском районе выросла на 20% 1
12.07.2022 «Мегафон» в полтора раза ускорил интернет в туристических зонах Завидово и Конаково 1
12.07.2011 «Билайн» расширил зону покрытия сети 3G в Центральном регионе 1
30.03.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Тверской и Тульской областях 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10994 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4597 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23255 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7565 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10418 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9735 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29950 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11977 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1807 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1167 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16783 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3808 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7966 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3311 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1754 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26633 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 927 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 179 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4193 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3890 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27069 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1922 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18339 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7987 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55009 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Титов Алексей 62 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Конаковский район - Конаково 32 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 696 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 799 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Ржевский округ - Ржев 22 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 665 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 354 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 565 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1438 1
Россия - СЗФО - Псковская область 706 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 980 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 730 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 989 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 643 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 590 1
Россия - ПФО - Самарская область 1621 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков 27 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 368 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитимский район - Искитим 50 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 49 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 1
Россия - ЦФО - Брянская область 407 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Велижский район - Велиж 6 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Тогучинский район - Тогучин 17 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Коченёво 34 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Калининский район 4 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Руднянский район - Рудня 6 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Венёвский район - Венёв 13 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Торопецкий округ - Торопец 8 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Клинцовский район - Клинцы - Павличи 20 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Иваньковское водохранилище 3 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Калязин 10 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Невельский район - Невельск 40 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Максатихинский муниципальный округ - Максатиха 6 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Одоевский район - Одоев 9 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Лихославльский район - Лихославль 9 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Старицкий район - Старица 2 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Краснохолмский район - Красный Холм 4 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Кимры 16 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Уварово 7 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Бежецк 8 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1519 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7728 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18453 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34392 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58604 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5855 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5864 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще