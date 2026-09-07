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Россия СФО Новосибирская область Бердск

Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск

СОБЫТИЯ


07.09.2026 «МегаФон» укрепил 4G в городе-курорте Бердск 2
12.11.2025 МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6%    1
09.10.2025 МТС отключила 3G еще в девяти городах, на очереди – Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи 1
15.08.2025 «Мегамаркет» расширяет географию экспресс-доставки: заказы «по клику» теперь доступны в 40 новых населенных пунктах 1
14.08.2025 МТС улучшила мобильный интернет в Бердске 2
16.07.2025 МТС расширила гигабитную сеть для жителей Бердска 1
06.06.2025 МТС отключит в июне-июле 2025 г. сети 3G в девяти городах, в 2025 г. – половину площадок 3G в России 1
27.03.2025 «МегаФон» модернизировал сеть в Бердске и пригородах к летнему сезону 3
26.11.2024 Майский и Чернаки получили качественную связь «МегаФона» 1
20.11.2024 Новосибирский государственный университет цифровизирует городскую инфраструктуру Бердска 2
04.08.2023 «Мегафон» обеспечил связью популярное место отдыха в Новосибирской области 3
24.03.2023 Гигабитный интернет получили 54 тыс. новосибирских семей 1
27.12.2022 «Мегафон» улучшил связь в самых интернет-активных локациях Новосибирска 1
25.10.2022 МТС запустила интерактивное ТВ для клиентов домашних сервисов в Новосибирске и Бердске 2
21.10.2022 Новосибирцы стали чаще доверять свой быт цифровым помощникам 1
08.08.2022 «Мегафон» провел модернизацию сети в Новосибирской области 1
29.11.2021 Бердск: жители микрорайона Северный получили доступ к LTE-интернету 2
08.10.2020 МТС ускорила 4G для внедрения умных технологий в городах Новосибирской области 1
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
26.12.2016 МТС подключил к услугам связи 66 новосибирских новостроек 1
13.09.2016 МТС начал продажи интерактивного ТВ в регионах Сибири 1
31.08.2016 Tele2 запускает сеть 4G в Новосибирской области 2
08.08.2016 МТС разогнала LTE-сети в столице Сибири до 150 Мбит/с 1
27.04.2016 МТС назвала самые телеком-активные населенные пункты Новосибирской области 1
01.07.2015 Количество базовых станций 4G МТС в Новосибирской области выросло в 3,3 раза 1
20.01.2015 Более 62 тыс. жителей Новосибирска и Бердска получили доступ к «домашним» телеком-услугам МТС 3
21.11.2014 Tele2 запустил сеть 3G в Новосибирске 1
14.07.2014 Более 72 тыс. семей в Новосибирске и области стали доступны услуги «Ростелекома» 1
26.03.2014 Количество интернет-пользователей «Ростелекома» в Новосибирской области превысило 200 тыс. 1
20.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Новосибирской области 1
03.10.2013 «Ростелеком» запустил 3G в Новосибирске 1
26.11.2012 «Билайн» модернизировал сеть 3G в Новосибирской области 1
03.11.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировала учет в группе компаний «Сибирский Стандарт» 1
19.08.2010 «Сибирьтелеком» планирует довести количество подключенных по технологиям GPON и ETTH домов в Новосибирской области до 2,1 тыс. в 2010 г. 1
19.05.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в шести населенных пунктах Сибирского региона 1
02.04.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Сибирском регионе 1
16.02.2010 «Открытые Технологии» провели аудит корпоративной сети НПК «Катрен» 1
02.02.2010 «МегаФон» запускает 3G в Новосибирской и Кемеровской областях 1
23.09.2009 В российские наночернила и принтеры вложат миллиард 1
08.07.2009 За Уралом открыли первый завод оптоволокна 1

Публикаций - 48, упоминаний - 60

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15954 17
МегаФон 10854 9
Ростелеком 10999 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9529 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 3
МТС Сибирь макрорегион 49 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 288 2
Открытые технологии 731 2
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
Softkey - Софткей 215 1
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
STULZ 26 1
СОКК - Самарская оптическая кабельная компания 12 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 16 1
Севкабель ГК - Северный Кабель - Северный Кабельный Завод - Соединенные кабельные заводы - Молдавкабель - Белэлектрокабель - Севгеокабель - Севморкабель - Агрокабель - Завод Микропровод - Донбасскабель - Сарансккабель - Цветлит 19 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Интегра Кабельные системы - Интегра кабель 4 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 721 1
Huawei 4689 1
9641 1
Directum - Директум 1275 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Schneider Electric 614 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1584 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Сибирь макрорегион 3 1
Наукоград - технопарк 158 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 52 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 78 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Энергия НПП 1 1
СибПроект - СибПроектКом 4 1
РФК-банк - Российская финансовая корпорация 2 1
Тайра - Новосибирский энергомашиностроительный завод 1 1
Катрен НПК 21 1
Озеро Карачи - санаторий 4 1
Энергомонтаж 1 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 372 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 395 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
Этажи 0 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 205 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13978 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5456 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 725 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 784 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10273 18
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9619 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29801 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4504 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23052 11
Сеть передачи данных - Data transmission network 4048 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9822 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26452 7
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16451 5
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 342 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 1
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МТС 3G-сеть 121 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 38 1
Directum Storage Services 25 1
МТС Планшет 21 1
САН - Sunflower NANOink 3 1
НГУ - Окулист Игорь 3 1
Google Android 15307 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 1
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Apple iPhone 6 4861 1
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Microsoft Windows BitLocker 942 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7067 2
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1232 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 799 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16196 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 266 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8288 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3886 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3205 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3322 1
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