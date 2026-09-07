Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Новосибирская область Бердск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 48, упоминаний - 60
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
|Трофимчук Денис 56 6
|Соловенчук Александр 156 6
|Куприянов Юрий 22 3
|Пахомов Александр 147 3
|Тютин Алексей 15 1
|Гончаров Алексей 15 1
|Кромский Дмитрий 29 1
|Курасов Алексей 19 1
|Арендаренко Андрей 11 1
|Военнов Сергей 1 1
|Тюленин Сергей 1 1
|Седых Дмитрий 1 1
|Гребенщиков Юрий 1 1
|Малышев Евгений 6 1
|Тептин Евгений 1 1
|Стасюк Наталья 1 1
|Мануйлова Ирина 6 1
|Федорук Михаил 17 1
|Люлько Александр 18 1
|Богатков Борис 3 1
|Оловянников Дмитрий 80 1
|Снежина Татьяна 2 1
|Шмонин Дмитрий 2 1
|Пшикова Наталья 1 1
|Бурдин Роман 1 1
|Галактионова Инесса 122 1
|Иванов Сергей 405 1
|Кудрявцев Максим 43 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Горький Максим 23 1
|Есенин Сергей 14 1
|Viasat Premium HD 22 2
|КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 318 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11578 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470034, в очереди разбора - 724909.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470034, в очереди разбора - 724909.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.