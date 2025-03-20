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Федорук Михаил
Федорук Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 10 1
|Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 322 1
|OpenAI ChatGPT 368 1
|СалютДевайсы - GigaChat 210 1
|Молоцило Павел 1 1
|Бурдин Роман 1 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Жильцов Никита 4 1
|Решетников Максим 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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