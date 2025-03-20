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Федорук Михаил


20.03.2025 Технологии искусственного интеллекта будут внедрять в метрополитене 1
20.11.2024 Новосибирский государственный университет цифровизирует городскую инфраструктуру Бердска 1
23.10.2024 НГУ запустил пилотный вычислительный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» 1
29.08.2024 Искусственный интеллект будет следить за порядком на дорогах Новосибирска 1
28.08.2024 В новосибирских школах планируется внедрить детекторы событий, нарушающих общественную безопасность 1
24.07.2024 В НГУ открылся Демонстрационный центр новых технологий в сфере искусственного интеллекта 1
15.04.2024 «Ростелеком» представил технологии для умного кампуса в НГУ 1
23.08.2022 Sitronics Group и НГУ начинают сотрудничество с целью развития и внедрения цифровых и производственных технологий 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Федорук Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9807 5
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 246 2
РАН СО - СКЦ Лаврентьев - Суперкомпьютерный центр Лаврентьев 4 2
Беспилотные авиационные системы 56 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 10 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14050 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12102 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1456 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30070 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 305 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1635 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8673 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1326 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10387 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5149 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1334 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6339 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 1
Оцифровка - Digitization 4610 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 570 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2940 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 378 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2983 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10848 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1809 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 322 1
OpenAI ChatGPT 368 1
СалютДевайсы - GigaChat 210 1
Молоцило Павел 1 1
Бурдин Роман 1 1
Пожидаев Николай 85 1
Жильцов Никита 4 1
Решетников Максим 32 1
Россия - СФО - Новосибирск 4351 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1700 4
Россия - РФ - Российская федерация 146358 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2522 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 69 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1557 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 329 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5859 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18835 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 3
Образование в России 2232 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11037 1
Национальный проект 316 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 76 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2979 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4896 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5698 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8854 1
Национальный проект - Наука и университеты 44 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 209 7
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 19 6
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 2
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 1
РАН - Российская академия наук 1900 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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