«Ростелеком» представил технологии для умного кампуса в НГУ

«Ростелеком» представил комплексное инновационное решение по проектированию и строительству умных кампусов. Презентация состоялась в рамках рабочего визита министра экономического развития России Максима Решетникова в Новосибирский государственный университет (НГУ). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Новосибирск — город с собственной экосистемой технологического развития. Здесь сильная научная школа с внушительным академическим потенциалом. Здесь сосредоточен бизнес, который умеет капитализировать технологии, превращать их в экономический актив. В целом, это отвечает задачам по достижению технологического суверенитета, поставленных Президентом России. Впечатляет, что горизонт проектных планов исчисляется годами, есть хороший задел на будущее для их реализации», — сказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

По поручению Президента России в стране возводится 17 новых университетских кампусов, в том числе в НГУ. Предполагается, что это будет сверхсовременный объект международного уровня, отвечающий всем запросам студенческого сообщества, жителей и гостей Академгородка. В кампусе внедряются новейшие технологии, спроектированные Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта НГУ, партнером которого является «Ростелеком».

Эксперты компании ознакомили гостей с собственными разработками в сфере создания передовой университетской инфраструктуры. Большой интерес вызвал проект Технологического кампуса роботизации, цифровизации и искусственного интеллекта, обучение в котором предполагает применение цифровых двойников — виртуальных копий производственных ячеек или заводов в целом. Это позволит студентам осваивать все практические детали в интерактивном формате, доступном и дружелюбном.

Также были представлены «Платформа цифровых зданий», позволяющая управлять объектами недвижимости с помощью мобильного приложения, и образовательная видеоплатформа, умеющая автоматически оцифровывать лекции, создавать субтитры и переводить их на другие языки. Для обеспечения безопасности кампуса в «Ростелекоме» предлагают использовать подсистему интеллектуального видеомониторинга и превентивного реагирования.

«Главная идея умного кампуса — грамотно объединить физическую и цифровую среду, сделать пространство максимально инновационным и комфортным для обучения и научной работы. Наше технологическое решение — эффективный инструмент по созданию такого объекта и управлению им», — сказал директор по цифровым регионам Сибирского федерального округа «Ростелекома» Никита Жильцов.

«НГУ обладает уникальными компетенциями в сфере искусственного интеллекта, что позволяет нам решать широкий спектр как исследовательских, так и прикладных задач. Мы выбрали тематику “Строительство и городская среда”, так как реализация технологий ИИ в этой сфере имеет большое социально-экономическое значение и напрямую влияет на качество жизни людей. В Центре ИИ мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими индустриальными партнерами. Уже сформирован план работ на ближайшие три года, определены ключевые проекты, которые будем реализовывать», — сказал ректор НГУ Михаил Федорук.

Напомним, в августе 2023 г. вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин и ректор НГУ Михаил Федорук подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения ИТ-технологий.

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Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Новосибирской области.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков (20,7 млн). Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.