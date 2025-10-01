РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск

Специалисты НГУ помогут ФГУП УЭВ в цифровизации системы ЖКХ Академгородка ринга состояния отопительных сетей и прогноза возможных аварий и утечек тепла, также интегрировав ее работу с цифровым ассистентом. Успешное выполнение таких пилотных проектов на площадках Кольцово и Академгородка позволит в дальнейшем говорить о тиражировании этого подхода. «С подобными задачами сталкиваются фактически все муниципалитеты нашей страны, и, конечно, уже опробованные где-то ре