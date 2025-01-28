Решетников Максим
Решетников Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3173 9
|Шадаев Максут 1011 8
|Белоусов Андрей 140 8
|Мишустин Михаил 678 6
|Чернышенко Дмитрий 565 5
|Ковнир Евгений 75 2
|Акимов Максим 187 2
|Носков Константин 236 2
|Собянин Сергей 382 2
|Орешкин Максим 27 2
|Мантуров Денис 106 2
|Набиуллина Эльвира 94 2
|Ведяхин Александр 131 2
|Колесников Максим 24 2
|Осеевский Михаил 315 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Левин Леонид 130 1
|Липов Андрей 62 1
|Греф Герман 419 1
|Назаров Александр 65 1
|Кузяев Андрей 64 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Силуанов Антон 66 1
|Воробьев Андрей 167 1
|Повалко Александр 36 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Федулов Владислав 79 1
|Комар Евгений 20 1
|Нестеренко Татьяна 41 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Васильева Ольга 22 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Южаков Алексей 27 1
|Шулика Виталий 10 1
|Уваров Алексей 12 1
|Фетисов Александр 19 1
|Турчак Андрей 26 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 2
|The Bell - Издание 42 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
|Известия ИД 625 1
|АиФ - Аргументы и факты 46 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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