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Индексная книга (каталог) CNews*
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Решетников Максим



28.01.2025 Число малых и средних предприятий в России достигло 6,59 млн 1
16.09.2024 «Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ 1
22.07.2024 Две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. В их числе «Цифровая экономика», «ИТ-парк», структуры «Ростеха» и «Ростелекома» 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
15.04.2024 «Ростелеком» представил технологии для умного кампуса в НГУ 2
12.03.2024 Малые технологические компании могут получить до 1 млрд рублей по программе льготного кредитования 1
28.02.2024 Более 14 тыс. площадок под производства: Минэкономразвития представило инвестиционную карту России 1
08.11.2023 Оzon критикует законопроект о маркетплейсах: Он уничтожит наш бизнес 1
12.10.2023 Directum внедрит искусственный интеллект в компаниях, субсидируемых из федерального бюджета 1
06.09.2023 Меры поддержки малого и среднего бизнеса от пяти министерств станут доступны на цифровой платформе МСП.РФ 1
26.07.2023 «Сколково» одобрил пять проектов по внедрению ИИ на сумму более 300 млн рублей 1
20.07.2023 Власти разрешили частным клиникам консультировать пациентов онлайн 1
30.03.2023 Новый ЭПР по аэродоставке грузов и проведению сельхозработ появится в Самарской области до конца 2023 года 1
19.12.2022 В России появился цифровой профиль предпринимателя для упрощения доступа к мерам господдержки 1
15.11.2022 Вице-премьер Чернышенко: ФОИВы должны предложить решения по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ 1
28.07.2022 Минэкономразвития и Минцифры проработают план внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики 1
20.04.2022 Власти выпустили методичку для МТС, «Билайна», «Мегафона», Tele2 по предельному росту тарифов на мобильную связь 1
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 1
20.05.2021 Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности 1
14.05.2021 Бизнес сэкономит миллиарды рублей благодаря переходу на электронный документооборот 1
27.04.2021 Максим Решетников: институты развития должны помогать выводить научные прототипы на рынок 2
19.03.2021 Вице-премьер Чернышенко избран председателем набсовета организации «Цифровая экономика» 1
29.01.2021 Вступил в силу закон «о регуляторных песочницах» 1
14.12.2020 В России готовится система повального контроля цен на основные продукты 1
26.03.2020 Российское правительство переходит на удаленную работу 1
18.03.2020 В Набсовет организации «Цифровая экономика» вошли первый вице-премьер и министры цифрового и экономического развития 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
25.01.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» запустит пилотный «умный город» в Пермском крае 2
21.11.2018 РВК стала партнером правительства Пермского края в области развития НТИ 2
25.05.2018 Правительство Пермского края и 1С заключили соглашение о сотрудничестве 1
16.02.2016 Подать заявку на получение господдержки можно на Инвестиционном портале Москвы 1
14.02.2012 Утвержден перечень документов для базового регистра информации, необходимой для предоставления госуслуг в Москве 1

Публикаций - 32, упоминаний - 36

Решетников Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7356 4
Ростелеком 9709 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
8226 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1259 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Promobot - Промобот 139 1
Unicorn - Юникорн 43 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 10 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Инновационный центр 5 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
ИИ-Технологии 108 1
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 14 1
Directum - Директум 1092 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
Addreality - Эддреалити 45 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
Вестлинк - Westlink 21 1
Microsoft Corporation 24634 1
Broadcom - VMware 2363 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Oracle Corporation 6693 1
Nginx - Энджайникс 167 1
ИКС 320 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
SAP SE 5279 1
М-лайн 3 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Diasoft - Диасофт 872 1
Naumen - Наумен 626 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 300 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3912 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 5
Почта России ПАО 2114 3
Газпром нефть 619 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 374 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1156 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 89 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 137 1
ЭФКО ГК 22 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
Русагро Инвест 7 1
Транспорта будущего 6 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Газпром ПАО 1342 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
ПСБ - Промсвязьбанк 853 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
НДФЛка 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5920 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11648 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 568 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 440 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 235 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4097 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 185 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1376 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3140 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13423 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19347 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2935 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11958 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1564 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12532 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10186 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1322 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12546 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2188 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6566 2
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1230 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 2
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PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 503 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5355 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9389 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2667 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2240 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2132 2
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Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 67 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 1
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 42 1
Умные платформы 1685 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5188 5
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 40 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 2
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 44 1
Microsoft Office 3737 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
FreePik 994 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 204 1
Linux OS 9961 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4448 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1253 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 689 1
Carbon Soft - EvaTeam 15 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 11 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Apache ServiceMix 2 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 4 1
EmDev Entaxy 6 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Docker - Платформа распределённых приложений 335 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 239 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 814 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 140 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 38 1
IBM DataPower 7 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1563 1
Atlassian - Confluence 113 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 16 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 41 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 11 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 12 1
Delta Computers - Delta Sprut 7 1
Delta Computers - Delta Serval 5 1
Путин Владимир 3173 9
Шадаев Максут 1011 8
Белоусов Андрей 140 8
Мишустин Михаил 678 6
Чернышенко Дмитрий 565 5
Ковнир Евгений 75 2
Акимов Максим 187 2
Носков Константин 236 2
Собянин Сергей 382 2
Орешкин Максим 27 2
Мантуров Денис 106 2
Набиуллина Эльвира 94 2
Ведяхин Александр 131 2
Колесников Максим 24 2
Осеевский Михаил 315 1
Нуралиев Борис 289 1
Левин Леонид 130 1
Липов Андрей 62 1
Греф Герман 419 1
Назаров Александр 65 1
Кузяев Андрей 64 1
Песков Дмитрий 106 1
Силуанов Антон 66 1
Воробьев Андрей 167 1
Повалко Александр 36 1
Кудрин Алексей 124 1
Худавердян Тигран 91 1
Скворцова Вероника 69 1
Федулов Владислав 79 1
Комар Евгений 20 1
Нестеренко Татьяна 41 1
Хинштейн Александр 142 1
Артемьев Игорь 91 1
Васильева Ольга 22 1
Абрамченко Виктория 18 1
Южаков Алексей 27 1
Шулика Виталий 10 1
Уваров Алексей 12 1
Фетисов Александр 19 1
Турчак Андрей 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1446 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7436 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2901 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 560 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52133 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 2
Россия - ПФО - Самарская область 1314 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1767 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 497 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 719 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Бирюч 8 1
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