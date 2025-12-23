Разработчики электроники попросили упростить ввоз в Россию чипов STMicroelectronics, Qualcomm, Realtek

Ассоциация разработчиков и производителей электроники попросила Минпромторг и Минэкономики отменить оформление разрешительных документов для ввоза в Россию иностранных чипов. Сейчас непосредственно влияет на скорость и стоимость конечных устройств, производимых в стране.

Упрощенный ввоз

Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) просит Минпромторг и Минэкономики упросить ввоз чипов в Россию. Письмо «О мерах по улучшению обеспечения российского рынка электронными компонентами производственного назначения» было отправлено на имя Антона Алиханова и Максима Решетникова 22 декабря 2025 г.

Сейчас, согласно решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г., для ввоза микросхем со встроенными функциями шифрования в Россию нужно оформлять разрешительные документы (нотификацию). На данный момент такие документы не оформляют системообразующие организации, которые ввозят в страну такие чипы для промышленного производства.

АРПЭ же предлагает снять требование об оформлении разрешительных документов в отношении ввозимых в страну для производственных нужд микросхем для всех импортеров. Речь идет о микросхемах со встроенными функциями шифрования, которые являются комплектующими для промышленного производства на территории России и не имеют самостоятельного применения.

Фото: © Mark800 / Фотобанк Фотодженика Отрасль попросила упростить ввоз чипов в Россию

Сегодня задержки, связанные с нотификациями, увеличивают цикл вывода изделия на рынок на два-четыре месяца, утверждает гендиректор холдинга SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. «Для электроники с коротким жизненным циклом компонентов это приводит к постоянным переделкам и росту издержек на тестирование и квалификацию», — отмечает она.

Зачем это нужно

В АРПЭ считают, что в среднесрочной перспективе снижение санкционного давления на Россию и возобновление операционной деятельности покинувших российский рынок зарубежных изготовителей микросхем маловероятно. А отмена оформления разрешительных документов ускорит и удешевит поставки жизненно важных электронных компонентов для российских заводов, чтобы поддержать отечественное производство электроники в условиях санкций.

Производитель электроники Fplus поддерживает меру АРПЭ. «Действительно, ввоз шифровальной и криптографической продукции предполагает соблюдение целого ряда процедур и требует дополнительных временных и финансовых затрат», — отмечают в компании.

Действующее требование нотификации для микросхем со встроенными функциями шифрования отражает представления о микроэлектронике конца 1990-х-начала 2000-х г., считает гендиректор холдинга SNDGLOBAL Ольга Квашенкина.

«За последние 10–15 лет шифрование перестало быть специализированной функцией и стало стандартным элементом базовой безопасности микросхем, — продолжает она. — Для большинства микросхем, которые ввозятся на российские предприятия, эти функции используются исключительно внутри устройства: для защиты прошивки, аутентификации компонентов или предотвращения копирования. Они не дают пользователю инструмента для создания или управления криптосистемами и зачастую вообще недоступны на уровне интерфейсов».

На практике, под нотификацию попадает значительная часть активной компонентной базы и регуляторика начинает влиять на инженерный выбор. Разработчики вынуждены либо ждать разрешения месяцами, либо сознательно уходить на менее современные и менее защищенные решения, говорит Квашенкина.

При этом нельзя игнорировать и риски. «Упрощение импорта не должно превращаться в замену политики развития собственной компонентной базы, — предупреждает Квашенкина. — Если эта мера будет рассматриваться как долгосрочное решение без параллельной поддержки отечественных разработчиков микросхем и IP-блоков, зависимость от импортных усилится».

По словам собеседника CNews, к таким чипам можно отнести продукцию STMicroelectronics, Qualcomm, Realtek и др.