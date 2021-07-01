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Realtek Semiconductor

Realtek Semiconductor

СОБЫТИЯ

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01.07.2021 Популярные модули Wi-Fi позволяют захватывать устройства интернета вещей

Манипуляции на любой вкус В модулях Wi-Fi Realtek RTL8170C обнаружены многочисленные уязвимости, которые позволяют совершать целый ряд

21.04.2021 Живучий Linux-ботнет научился атаковать роутеры Huawei, Realtek, Asus

о он начал использовать некоторые фрагменты кода печально знаменитого ботнета Mirai. Gafgyt впервые был обнаружен в 2014 г. Он в первую очередь атакует устройства интернета вещей производства Huawei, Realtek, Asus и других производителей, которые затем используются для проведения DDoS-атак. Ботнет также использует широко известные уязвимости, такие как CVE-2017-17215, позволяющую запускать

22.10.2019 Ноутбуки на Linux можно дистанционно взломать через Wi-Fi

роль над устройствами, в которых используются беспроводные модули производства тайваньской компании Realtek Semiconductor. Это очень крупный поставщик интегрированных микросхем для потребительс
26.09.2014 MStar, Novatek и Realtek объявили о поддержке проекта AMD FreeSync

Компания AMD заключила соглашения с тремя поставщиками дисплейных контроллеров — MStar, Novatek и Realtek. Основной целью сотрудничества стала разработка чипов с поддержкой спецификации DisplayPort Adaptive-Sync и технологии AMD FreeSync, сообщили CNews в AMD. «С появлением возможности аппа
06.06.2011 Gmini сделала HDD-медиаплеер на базе топового чипа Realtek

вляет компактный HDD-медиаплеер MagicBox HDR900D с цифровым тюнером DVB-T и встроенным веб-браузером. Это первый HDD-плеер/рекордер на российском рынке, созданный на базе чипсета последнего поколения Realtek RTD1185. Новинка поддерживает Gigabit Ethernet, USB 3.0, а также все популярные аудио- и видеоформаты высокой четкости. Линейка популярных HDD-медиаплееров Gmini MagicBox пополнилась но
12.02.2003 Объём продаж Realtek в январе вырос на 6%

Оборот тайваньской компании Realtek Semiconductor в январе 2003 года вырос на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем и со
15.08.2002 Realtek выпустила интегрированный контроллер для 17-дюймовых ЖК-мониторов

Тайваньская Realtek Semiconductor выпустила однокристальный контроллер для 17-дюймовых ЖК-мониторов. Комп
14.04.2000 Realtek к концу 2000 года надеется завоевать до 50% всемирного рынка Ethernet-чипов

Компания Realtek Semiconductor Corp., тайваньский разработчик и производитель микросхем, заявила о сво
07.03.2000 Realtek и Acer будут производить самые дешёвые чипы для интерфейса FireWire

ярность. Две тайваньские компании сделали заявления о своих шагах в этом направлении. Так, компания Realtek Semiconductor, производитель чипов для сетевых приложений, объявила, что будет произв

Публикаций - 66, упоминаний - 76

Realtek Semiconductor и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Nvidia Corp 4002 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 7
Polywell Computers 25 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Qualcomm Technologies 1974 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 4
Microsoft Corporation 25775 3
Apple Inc 13154 3
LG Electronics 3735 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
MediaTek - Ralink 595 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 3
Synaptics 26 3
UMC - United Microelectronics Corporation 339 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 2
Stratodesk 9 2
DViCO 12 2
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 2
iconBIT 39 2
NovaTek 7 2
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Dell EMC 5180 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Lenovo Group 2446 2
Xiaomi - Сяоми 2231 2
HP Inc. 5883 2
Seagate Technology 766 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Sony 6739 2
Eltex - Предприятие Элтекс 273 2
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 39 1
AMD Xilinx 100 1
Shenzhen Xunlong Software 17 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 1
Совкомбанк Совесть 279 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Композит 99 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Стример НПО 24 1
Венец АКБ 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 19
DDR - Double data rate 3083 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 14
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 13
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 11
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 8
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 255 8
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 8
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 646 8
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 8
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 8
Наушники - Headphones 4478 7
S/PDIF - S/P-DIF - SPDIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 376 7
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 7
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 7
Вентилятор - Fan 1076 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 7
Linux OS 11533 11
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 38 10
Microsoft Windows 16882 9
Intel Core - Семейство процессоров 1251 9
Google Android 15243 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 5
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 5
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 4
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 4
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 3
Google Picasa Web Albums 167 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 3
Realtek Bluetooth - серия адаптеров 3 3
Intel HD Graphics - графический процессор 233 3
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Intel Core i - Cерия процессоров 534 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 3
Microsoft DirectX 723 2
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 63 2
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 2
Intel Pentium III 782 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Windows 10 IoT Core 36 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 2
Acer Aspire C - Acer Aspire S - Acer Aspire U - Acer Aspire Z - серия моноблоков 66 2
Nvidia GeForce GT 337 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Qualcomm Atheros AR 3 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 2
AMD Radeon 295 2
MSI Utility 3 2
Мельникова Анастасия 440 2
Галкин Николай 140 1
Фокин Валерий 49 1
Киселёв Алексей 90 1
Гимранов Ринат 126 1
Решетников Максим 46 1
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Меденцев Константин 106 1
Горшенин Максим 39 1
Алиханов Антон 41 1
Кутень Иван 4 1
Воронин Павел 196 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
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Дроздов Константин 6 1
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Рахматуллина Алия 1 1
Микрюков Валерий 28 1
Лессар Георгий 8 1
Боков Вадим 3 1
Guri Mordechai - Гури Мордехай 4 1
Тимаев Роман 4 1
Skynner Matt - Скиннер Мэтт 8 1
Квашенкина Ольга 56 1
Сотников Артак 1 1
Водясов Алексей 222 1
Натрусов Артем 313 1
Лагода Георгий 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
Китай - Тайвань 4245 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 6
Европа 24964 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Израиль 2856 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
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Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
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Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Английский язык 7030 2
Ergonomics - Эргономика 1755 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
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X-Bit Labs 83 2
DigiTimes - Издание 1331 2
Windowslatest 14 1
CNX Software 18 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Hardware Zone 20 1
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Bloomberg 1627 1
Tom’s Hardware 600 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ABI Research 236 1
TrendForce 187 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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