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Realtek Semiconductor
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|01.07.2021
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Популярные модули Wi-Fi позволяют захватывать устройства интернета вещей
Манипуляции на любой вкус В модулях Wi-Fi Realtek RTL8170C обнаружены многочисленные уязвимости, которые позволяют совершать целый ряд
|21.04.2021
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Живучий Linux-ботнет научился атаковать роутеры Huawei, Realtek, Asus
о он начал использовать некоторые фрагменты кода печально знаменитого ботнета Mirai. Gafgyt впервые был обнаружен в 2014 г. Он в первую очередь атакует устройства интернета вещей производства Huawei, Realtek, Asus и других производителей, которые затем используются для проведения DDoS-атак. Ботнет также использует широко известные уязвимости, такие как CVE-2017-17215, позволяющую запускать
|22.10.2019
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Ноутбуки на Linux можно дистанционно взломать через Wi-Fi
роль над устройствами, в которых используются беспроводные модули производства тайваньской компании Realtek Semiconductor. Это очень крупный поставщик интегрированных микросхем для потребительс
|26.09.2014
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MStar, Novatek и Realtek объявили о поддержке проекта AMD FreeSync
Компания AMD заключила соглашения с тремя поставщиками дисплейных контроллеров — MStar, Novatek и Realtek. Основной целью сотрудничества стала разработка чипов с поддержкой спецификации DisplayPort Adaptive-Sync и технологии AMD FreeSync, сообщили CNews в AMD. «С появлением возможности аппа
|06.06.2011
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Gmini сделала HDD-медиаплеер на базе топового чипа Realtek
вляет компактный HDD-медиаплеер MagicBox HDR900D с цифровым тюнером DVB-T и встроенным веб-браузером. Это первый HDD-плеер/рекордер на российском рынке, созданный на базе чипсета последнего поколения Realtek RTD1185. Новинка поддерживает Gigabit Ethernet, USB 3.0, а также все популярные аудио- и видеоформаты высокой четкости. Линейка популярных HDD-медиаплееров Gmini MagicBox пополнилась но
|12.02.2003
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Объём продаж Realtek в январе вырос на 6%
Оборот тайваньской компании Realtek Semiconductor в январе 2003 года вырос на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем и со
|15.08.2002
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Realtek выпустила интегрированный контроллер для 17-дюймовых ЖК-мониторов
Тайваньская Realtek Semiconductor выпустила однокристальный контроллер для 17-дюймовых ЖК-мониторов. Комп
|14.04.2000
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Realtek к концу 2000 года надеется завоевать до 50% всемирного рынка Ethernet-чипов
Компания Realtek Semiconductor Corp., тайваньский разработчик и производитель микросхем, заявила о сво
|07.03.2000
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Realtek и Acer будут производить самые дешёвые чипы для интерфейса FireWire
ярность. Две тайваньские компании сделали заявления о своих шагах в этом направлении. Так, компания Realtek Semiconductor, производитель чипов для сетевых приложений, объявила, что будет произв
Realtek Semiconductor и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 440 2
|Галкин Николай 140 1
|Фокин Валерий 49 1
|Киселёв Алексей 90 1
|Гимранов Ринат 126 1
|Решетников Максим 46 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Меденцев Константин 106 1
|Горшенин Максим 39 1
|Алиханов Антон 41 1
|Кутень Иван 4 1
|Воронин Павел 196 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Waisman Nico - Уэйсман Нико 1 1
|Тараторин Александр 58 1
|Пшиченко Дмитрий 49 1
|Шинкарев Александр 33 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Константинов Константин 32 1
|Истомин Константин 58 1
|Бобрецов Сергей 13 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Чернышев Андрей 74 1
|Токарев Олег 9 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Дроздов Константин 6 1
|Ерошкин Павел 36 1
|Рахматуллина Алия 1 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Лессар Георгий 8 1
|Боков Вадим 3 1
|Guri Mordechai - Гури Мордехай 4 1
|Тимаев Роман 4 1
|Skynner Matt - Скиннер Мэтт 8 1
|Квашенкина Ольга 56 1
|Сотников Артак 1 1
|Водясов Алексей 222 1
|Натрусов Артем 313 1
|Лагода Георгий 60 1
|CNews Инновация года - награда 155 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|ABI Research 236 1
|TrendForce 187 1
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