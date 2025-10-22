Разделы

Боков Вадим


СОБЫТИЯ


22.10.2025 Рекорды Гиннесса в уборке: тюменский бренд CaseGuru создал экосистему высокотехнологичных устройств для уборки без химии 1
29.11.2024 Тюменский производитель электроники CaseGuru готовит заявку в Книгу рекордов Гиннесса 1
06.12.2022 Вадим Боков, CGPods: Отзывы в сети помогли разоблачить китайскую фабрику, которая воровала наши продукты 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Боков Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12539 2
Yandex - Яндекс 8258 1
Lenovo Group 2347 1
Samsung Electronics 10559 1
Realtek Semiconductor 64 1
Samsung - Harman - JBL 230 1
Sony 6617 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 470 1
Xiaomi 1932 1
Tesla Motors 420 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1596 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2654 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 956 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14602 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1542 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7606 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13481 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2332 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6753 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71868 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6274 1
USB micro 971 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1366 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 275 1
Аксессуары 4077 1
Микрофон - Microphone 2670 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14275 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 321 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 269 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 695 1
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier - Мойка воздуха - Air washing 101 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10122 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2116 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6221 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2580 1
Наушники - Headphones 4222 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25403 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12840 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7953 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10258 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5565 1
Clone - Клонирование 523 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 112 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 420 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8300 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2623 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8090 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10487 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2735 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 906 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 790 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1133 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 254 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 134 1
Apple AirPods - Наушники 151 1
Журавель Тимур 2 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 940 2
Россия - РФ - Российская федерация 154851 2
Россия - УФО - Тюменская область 1237 2
Беларусь - Белоруссия 5991 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13527 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5327 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 108 1
Южная Корея - Республика 6820 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17995 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45313 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5839 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1430 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2348 1
Философия - Philosophy 489 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 364 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1954 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 318 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 209 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 221 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 481 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1531 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10576 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6297 1
Зоология - наука о животных 2766 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2158 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9503 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2448 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11349 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25675 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
