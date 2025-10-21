Рекорды Гиннесса в уборке: тюменский бренд CaseGuru создал экосистему высокотехнологичных устройств для уборки без химии

Инженеры тюменского бренда потребительской электроники CaseGuru заявляют, что разработали уникальный подход к уборке дома по стандартам медицинской чистоты без использования бытовой химии. В компании создали экосистему из семи устройств для клининга, большинство из которых по основным показателям претендует на включение в книгу рекордов Гиннесса.

Экологичная уборка или бытовая химия?

Методы уборки, разработанные тюменской компанией, предполагают отказ от привычных чистящих химикатов. В основе работы устройств лежат традиционные способы наведения чистоты и методы стерильной уборки в медицинских учреждениях. Как рассказал основатель и владелец бренда Вадим Боков, на текущий момент линейка включает семь устройств. Большинство спроектировано с использованием «винтажных» технологий, которые сегодня почти не используются.

Например, моющий пылесос с функцией активной ионизации серебром. В основе работы гаджета лежит старинный метод очистки воды серебром, позволяющий уничтожить больше 90% бактерий, вирусов и аллергенов.

Паровая швабра «Парофея»

В линейке также анонсирована паровая швабра «Парофея», работающая по принципу медицинского автоклава: с помощью перегретого водяного пара температурой 120 градусов обеззараживает любые поверхности и убивает до 99% бактерий.

Ещё один представитель новой тюменской экосистемы – пылесос-выбиватор «Пылебой». Устройство выбивает пыль, высасывает её и обеззараживает поверхности УФ-лампой, уничтожая до 90% аллергенов. Экосистема также включает вертикальный пылесос, два робота-пылесоса и робота-мойщика окон и других вертикальных поверхностей.

Пылесос-выбиватор «Пылебой»

«После получения первых предсерийных образцов мы с командой протестировали их с фокус-группой: семьями, друзьями, знакомыми и топовыми блогерами, включая профильных экспертов по электронике. Результаты нас просто ошеломили: при регулярном (несколько недель) совместном использовании устройств заболеваемость простудами, сезонными ОРВИ и проявления аллергии сокращаются на 72%», – отметил владелец компании CaseGuru Вадим Боков.

Вадим Боков подчеркнул, что изначально главной задачей команды было разработать гаджеты с выдающимися, рекордными характеристиками. По словам владельца компании, в каждом из выпущенных устройств тюменской команде удалось превзойти конкурентов хотя бы по одному ключевому параметру. CaseGuru создали устройства, которые претендуют на несколько мировых рекордов Книги Гиннесса в своих категориях. Например, бытовой стерилизатор «Парофея» устраняет рекордное, по словам представителей компании, количество бактерий и вирусов без бытовой химии – до 99%. Вертикальный пылесос имеет рекордное, как заявляют в CaseGuru, соотношение внушительной мощности всасывания (28 000 Па) к веcу (2 кг). Робот-мойщик повышает инсоляцию в комнате на 91%, а роботы-пылесосы убирают до 90% пыли и обеспечивают рекордно непрерывную уборку, – уверяют представители бренда.

«Но главное, что нам удалось, – это добиться стерильной медицинской чистоты в домах без использования бытовой химии. Здоровье людей важнее любых рекордов, а экспериментально подтверждённый факт сокращения на 2/3 случаев сезонных простуд и аллергий показывает, что мы выбрали верный курс развития для нашей новой линейки. Ну и не стоит забывать, что и отсутствие необходимости в использовании химии, и снижение расходов на лекарства – в итоге это существенная экономия денег потребителей. Так что наш подход – это не только более здоровая и комфортная уборка, но ещё и более выгодная», – подытожил владелец компании.