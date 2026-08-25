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Информзащита Учебный центр

Информзащита Учебный центр

СОБЫТИЯ


25.08.2026 «ГигаЧат» сдал экзамен по кибербезопасности 1
10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 1
30.05.2018 Group-IB и УЦ «Информзащита» приглашают на премьеру авторского курса «Расследование компьютерных преступлений» 2
18.12.2017 «Информзащита» внедрила систему анализа защищенности СК «Альянс» и «Альянс Жизнь» 1
01.11.2017 «Информзащита» автоматизирует отчетность рыболовецких судов 1
26.05.2017 «Информзащита» представила итоги финансового года 1
15.08.2011 Microsoft примет участие в «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность-2011» 1
15.03.2011 Дмитрий Ершов возглавил Учебный центр «Информзащита» 1
10.03.2011 Учебный центр «Информзащита» остался без директора 3
02.03.2011 «Информзащита» выросла на 60% за счет госов и корпораций 1
01.03.2011 «Информзащита» увеличила выручку в 2010 г. более чем на 60% 1
21.09.2010 "Крипто-Про" подводит итоги: 10 лет на переднем краю ИБ 1
07.09.2010 5 октября в Москве откроется выставка «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность 2010» 1
07.06.2010 Программу выставки-конференции «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность 2010» обсудили на круглом столе 2
05.03.2010 МТС и УЦ «Информзащита» объявили о сотрудничестве в рамках программы по противодействию мошенничеству 3
20.11.2009 Сканеры безопасности сравнили по эффективности 1
11.03.2009 Выручка «Информзащиты» в 2008 г. выросла на 19,3% 2
22.08.2008 ИБ-тренд: выставки генерируют продажи 1
20.06.2008 В Москве прошел день открытых дверей для участников Infosecurity, Storage Expo и Documation Russia 2
10.06.2008 В Учебном центре «Информзащита» научат управлять eToken TMS 2.0 4
20.02.2008 2007: «Информзащита» увеличила выручку на 25% 1
16.01.2008 Учебный центр «Информзащита» проводит ИБ-консультации 2
01.03.2007 CobiT 4.0 и Val IT: два семинара для эффективного управления ИТ 1
05.02.2007 6 февраля откроется форум «Технологии безопасности» 1
16.11.2006 "ВКСС-2006": новые шаги и перспективы 1
08.11.2006 "ВКСС-2006": новые шаги и перспективы 1
31.10.2006 "ВКСС-2006": новые шаги и перспективы 1
16.09.2005 Infosecurity Russia - 2005: второй блин почти не комом 2
12.10.2004 Практика: как защитить беспроводную сеть 1
28.01.2002 УЦ "Информзащита" начинает подготовку специалистов по использованию ЭЦП и PKI 1
24.01.2002 УЦ "Информзащита" проведет семинар по электронной коммерции 1
04.09.2001 "Информзащита" разработала 7 новых курсов по информационной безопасности 1
22.08.2001 Состоится семинар "Электронная коммерция и платежные системы. Проблемы безопасности" 1
24.07.2001 В Учебном Центре "Информзащита" состоялась премьера курса "Теория и практика применения PKI" 3
09.02.2001 К вопросу о взломе алгоритма шифрования RSA филиппинским математиком 1
08.12.2000 15 декабря "Информзащита" проводит семинар, посвященный информационной безопасности корпоративных сетей 2
27.11.2000 "Информзащита" проведет семинар, посвященный информационной безопасности корпоративных сетей 3
05.10.2000 Учебный Центр "Информзащита" провел очередной семинар по проблемам безопасности корпоративных сетей 1
29.06.2000 Семинар "Преступления в сети Интернет: истина и вымысел" 1

Публикаций - 39, упоминаний - 57

Информзащита Учебный центр и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 945 38
Код Безопасности 816 8
Microsoft Corporation 25803 7
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 6
InfoWatch - Инфовотч 1187 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1792 5
Ланит - SafeLine 40 4
Aladdin Software Security R.D. 118 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5672 4
Cisco Systems 5372 4
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 45 4
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 4
Информзащита - НАЦ - Национальный аттестационный центр 53 4
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 3
Алмитек 17 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15860 3
ДиалогНаука 273 3
Forcepoint - Websense 140 3
Поликом Про 39 3
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 2
Системпром ФГУП Концерн 13 2
ИнфоТехноПроект 5 2
IBM - International Business Machines Corp 9705 2
Check Point Software Technologies 830 2
Oracle Corporation 7087 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Thales - Gemalto - SafeNet 140 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Fortinet 453 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 606 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1447 2
Zecurion - Зекурион Рус - SecurIT - Секьюрит 384 2
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 129 2
Netwell - Нетвелл 63 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 2
Imperva 41 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
СТК Развитие 20 2
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 14 2
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 3
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 3
РЖД - Российские железные дороги 2098 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3151 2
Резонанс НПП 407 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 144 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1143 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8893 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ГПБ - Газпромбанк 1277 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 619 1
Альфа-Банк 1982 1
Ингосстрах СПАО 482 1
Visa International 1994 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
American Express - Amex 338 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 1
JCB International 146 1
Совкомбанк Совесть 279 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Лидер УК 25 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5691 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13928 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5719 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3325 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6567 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5441 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Федеральное казначейство России 1950 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2869 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1524 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35226 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25938 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4346 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13390 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7645 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5168 6
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 463 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16346 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11564 4
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Электронный документ - Electronic document 1587 3
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28359 3
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5211 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13695 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2294 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33599 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9533 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4417 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3379 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1088 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6533 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2514 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 803 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18393 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12235 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1121 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1251 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13518 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3327 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3905 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5307 2
Microsoft Windows 2000 8678 6
Linux OS 11568 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5764 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1848 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 2
IBM System - IBM eServer OpenPower 19 1
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ЦБ Армения - ArCa - Armenian Card - Армениан Кард - Национальная единая платежная система 9 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 41 1
Zecurion Zbackup 8 1
КриптоПро IPsec 2 1
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 20 1
Qualys - QualysGuard 3 1
Код Безопасности - SSEP - Security Studio Endpoint Protection 19 1
Microsoft ECP - Microsoft Enhanced Cryptographic Provider 9 1
КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 11 1
КриптоПро AH 1 1
КриптоПро ESP 1 1
КриптоПро IKE 1 1
SonicWall SonicPoint 1 1
SonicWall Antivirus 1 1
Код Безопасности - Jinn Server - Jinn-Client - ПАК доверенной визуализации и подписи 19 1
ОКБ САПР - Шипка ПСКЗИ 3 1
Nortel VPN Router - Nortel VPN Gateway 10 1
Entrust IdentityGuard 5 1
SonicWall Global VPN Client 2 1
Nortel Networks Wireless 9 1
Альфа-Банк - Альфа-Директ 8 1
Intel Security McAfee NetShield 4 1
Microsoft Windows 16928 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1755 1
Microsoft Windows XP 2432 1
Oracle Java - язык программирования 3478 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2039 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 487 1
Microsoft Outlook 1507 1
Попова Зоя 9 6
Гайкович Владимир 40 5
Ефимов Петр 39 3
Ершов Дмитрий 5 2
Лукацкий Алексей 140 2
Дроздов Андрей 9 1
Лепихин Владимир 2 1
Беззубцев Олег 7 1
Толыпин Павел 2 1
Соколов Юрий 6 1
Цибин Валерий 1 1
Чернова Наталья 4 1
Карасев Николай 1 1
Голова Алла 2 1
Применко Эдуард 1 1
Казакевич Олег 3 1
Берлизов Владимир 2 1
Бегишев Алексей 1 1
Минаков Антон 1 1
Вилкин Артем 2 1
Emm David - Эмм Дэвид 6 1
Ассонова Диана 1 1
Касперский Евгений 337 1
Воробьев Андрей 200 1
Генс Георгий 79 1
Ляпунов Игорь 132 1
Генс Филипп 54 1
Голов Андрей 53 1
Костров Дмитрий 39 1
Малинин Юрий 11 1
Груздев Сергей 48 1
Попов Владимир 25 1
Бокова Галина 2 1
Голубкова Людмила 6 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Фисенко Лев 63 1
Емельянников Михаил 40 1
Поповский Александр 93 1
Зенкин Денис 263 1
Россия - РФ - Российская федерация 166801 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54837 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47716 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14824 5
Европа 24987 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8602 3
Германия - Федеративная Республика 13241 3
Италия - Итальянская Республика 4511 3
Франция - Французская Республика 8182 3
Великобритания - Лондон 2433 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19217 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Турция - Турецкая республика 2627 2
Испания - Королевство 3842 2
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4209 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1262 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 1
Азия - Азиатский регион 5930 1
Япония 13817 1
Беларусь - Белоруссия 6311 1
Дания - Королевство 1338 1
Швеция - Королевство 3784 1
Финляндия - Финляндская Республика 3702 1
Европа Восточная 3139 1
Канада 5085 1
Израиль 2857 1
США - Нью-Йорк 3184 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2611 1
Бельгия - Королевство 1196 1
Китай - Тайвань 4271 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Украина 7933 1
Нидерланды 3753 1
Эстония - Эстонская Республика 765 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Европа Западная 1496 1
Филиппины - Республика 599 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33885 14
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53642 11
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1583 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5126 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8880 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7456 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27395 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2912 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3318 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7854 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2443 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21755 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3049 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 749 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 448 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1001 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11710 2
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18223 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3041 1
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