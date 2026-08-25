Индексная книга (каталог) CNews*
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Информзащита Учебный центр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 39, упоминаний - 57
Информзащита Учебный центр и организации, системы, технологии, персоны:
|Попова Зоя 9 6
|Гайкович Владимир 40 5
|Ефимов Петр 39 3
|Ершов Дмитрий 5 2
|Лукацкий Алексей 140 2
|Дроздов Андрей 9 1
|Лепихин Владимир 2 1
|Беззубцев Олег 7 1
|Толыпин Павел 2 1
|Соколов Юрий 6 1
|Цибин Валерий 1 1
|Чернова Наталья 4 1
|Карасев Николай 1 1
|Голова Алла 2 1
|Применко Эдуард 1 1
|Казакевич Олег 3 1
|Берлизов Владимир 2 1
|Бегишев Алексей 1 1
|Минаков Антон 1 1
|Вилкин Артем 2 1
|Emm David - Эмм Дэвид 6 1
|Ассонова Диана 1 1
|Касперский Евгений 337 1
|Воробьев Андрей 200 1
|Генс Георгий 79 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Генс Филипп 54 1
|Голов Андрей 53 1
|Костров Дмитрий 39 1
|Малинин Юрий 11 1
|Груздев Сергей 48 1
|Попов Владимир 25 1
|Бокова Галина 2 1
|Голубкова Людмила 6 1
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Фисенко Лев 63 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Поповский Александр 93 1
|Зенкин Денис 263 1
|Forbes - Форбс 1009 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 474 1
|CNews TV 747 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.