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Швеция Стокгольм

Швеция - Стокгольм

СОБЫТИЯ


22.05.2024 Умные розетки и выключатели в дизайнерской коллекции «Стокгольм» от EKF

В мае 2024 г. ассортимент дизайнерской коллекции электроустановочных изделий «Стокгольм» от EKF пополнился новыми умными розетками и выключателями. Об этом CNews сообщили представители EKF. Устройства «Стокгольм» позволяют управлять освещением, розетками или элект
25.05.2020 В Стокгольме запущена первая коммерческая 5G­-сеть

ешений компании Ericsson. К середине июня этого года 5G-услуги будут доступны почти по всему центру Стокгольма — в Норрмальме, Остермальме и Васастане. Сейчас сеть развернута на частоте 700 МГц
10.06.2019 «Раском» увеличил пропускную способность сети на участке Санкт-Петербург - Стокгольм

«Раском» ввел в эксплуатацию третью независимую систему DWDM на участке Санкт-Петербург - Стокгольм, что увеличило пропускную способность сети на этом участке в 2,5 раза. «При организации новой DWDM системы было использовано оборудование нового поколения производства компании «Сиена
11.04.2017 Топ-менеджер Spotify погиб в теракте в Стокгольме

otify владеет одноименным сервисом потокового аудио. Ее главный офис расположен в центральной части Стокгольма, где и произошел теракт. Гибель Бевингтона, проработавшего в компании 5 лет, подтв
23.08.2016 «ТрансТелеКом» организовал канал до Стокгольма для азербайджанского оператора Delta Telecom

и Delta Telecom в передаче транзитного трафика в Европу, обеспечил оператору магистральный канал до Стокгольма. «ТрансТелеКом» уделяет большое внимание расширению сотрудничества с зарубежными о
12.04.2016 Ericsson, ABB, Scania, Skanska, Vattenfall и KTH намерены превратить Стокгольм в самый умный город мира

и социальной адаптации жителей. Существующая концепция развития города предусматривает превращение Стокгольма в самый цифровизированный мегаполис мира к 2040 г. Первый реальный пилотный проект
19.02.2013 ТТК подключился к точке обмена трафиком в Стокгольме

Компания ТТК подключила свою сеть к международной точке обмена трафиком в Стокгольме – Netnod Internet Exchange. Как сообщили CNews в ТТК, подключение организовано в рамках программы по расширению международного сегмента сети оператора. «На сегодняшний день ТТК имеет
22.02.2012 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую магистральную линию связи Кингисепп - Стокгольм

фически разнесенный маршрут из России в Стокгольм. Решение об организации дополнительного выхода до Стокгольма было принято в рамках стратегии компании по развитию Транзита Европа-Азия (ТЕА), а
18.08.2011 «МегаФон» прописался в Стокгольме

Универсальный оператор связи «МегаФон» объявил об организации «точки присутствия» в одном из крупнейших международных центров коммутации в Стокгольме. Площадка Telecity 1 в Стокгольме, на которой «МегаФон» разместил оборудование, является одной из крупнейших в Европе наряду с аналогичным центрами во Франкфурте-на-Майне, Лон
27.07.2010 «Комстар-ОТС» модернизировал узел связи в Стокгольме

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар-ОТС» объявил о завершении работ по модернизации узла связи своей международной IP-сети в Стокгольме (Швеция). В рамках модернизации установлен новый высокопроизводительный маршрутизатор Cisco ASR 9000. «Узел связи в Стокгольме является одним из самых важных для организации з
14.01.2010 «РТКомм.РУ» подключился к точке обмена трафиком Netnod в Стокгольме

Российский оператор связи «РТКомм.РУ» подключился к крупнейшей в Скандинавии точке обмена трафиком Netnod Internet Exchange в Стокгольме. Подключение к Netnod позволит «РТКомм.РУ» повысить качество связи в международном сегменте интернета, а также оптимизировать канальную инфраструктуру международного сегмента сети ко
11.12.2008 В Стокгольме и Осло состоялись церемонии вручения Нобелевских премий

ociated Press, в столице Швеции состоялась церемония вручения Нобелевских премий. 10 декабря король Швеции Карл-Густав XVI вручил лауреатам в области химии, физики, медицины, литературы и экономики в Стокгольме нобелевские дипломы, медали и премии. Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2008г. стали японцы Макото Кобаяси, Тосихиде Маскава и Йоитиро Намбу. Премия Т.Маскаве и М.Кобаяси бы
19.10.2006 "МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт

Компания "МТУ-Интел" до конца 2006 г. планирует увеличить протяженность собственной магистральной сети, построив кольцо Стокгольм - Лондон - Амстердам - Франкфурт. Об этом РБК сообщил технический директор компании Виктор Белов. По его словам, пропускная способность достроенного кольца составит 2,5 Гбит/с. Сейчас
05.03.2004 "РТКомм.Ру" запустил линию связи Москва - Лондон - Стокгольм - Санкт-Петербург - Москва

ОАО "РТКомм.Ру" запустило магистральные каналы связи STM-4 (622 Мбит/с) по кольцу Москва - Лондон - Стокгольм - Санкт-Петербург - Москва. Как сообщила пресс-служба компании, в результате была завершена модернизация международной составляющей сети "РТКОММ-Интернет", общая пропускная способност
23.12.2002 Ericsson переедет в новый офис в Стокгольме

Пресс-служба компании Ericsson сообщила о перемещении штаб-квартиры компании. В течение следующего года головной офис Ericsson будет перенесен из южного района города Стокгольм в местечко Киста (Kista) на севере столицы. В этом районе с конца 90-х годов сконцентрированы производственное и научно-исследовательское подразделения компании. Новый адрес компании

08.07.2002 Администрация Стокгольма будет судиться с порнокиберсквоттерами

Как сообщает сетевое издание ICANN Watch со ссылкой на шведскую газету Expressen, администрация Стокгольма намерена привлечь к третейскому суду студию Private, известную в качестве лидера местного рынка по производству порнопродукции. Предметом спора станет доменное имя Stockholm.com, зар
06.08.2001 HBS и Hummingbird бесплатно обучат партнеров в Стокгольме
05.12.2000 В Стокгольме начал работу центр для мобильных пользователей стран EMEA

Интерактивный Wireless Center облуживания клиентов, который начал свою работу в Стокгольме, имеет четыре зоны: "для тех кто в движении" (On the move), для тех, кто находится в общественных местах, в офисе или дома. Основные цели Wireless Center э это показать возможности с
03.07.2000 Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство оптоволоконной DWDM-магистрали Центральная Европа - Копенгаген - Стокгольм - Хельсинки - Москва

Финская корпорация Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство основной части оптоволоконной DWDM-магистрали передачи данных, которая соединит страны Центральной Европы с Копенгагеном, Стокгольмом, Хельсинки и Москвой. Общая протяженность составит более 7.5 тысяч км. Оборудование Ericsson ERION DWDM позволяет осуществлять передачу данных со скоростями до 10 Гбит/с по одной дл
21.01.1999 Active Voice открыла новый офис в Стокгольме

Производитель систем обработки голосовой информации для PC Active Voice Corporation из Сиэттла расширяет свое присутствие на рынке Скандинавии и открывает новый офис в Стокгольме, Швеция, в целях обеспечения более высокого уровня сервиса и технической поддержки для своих клиентов. Офис возглавит Магнус Джансон (Magnus Janson), который в течение последних четы

Публикаций - 410, упоминаний - 442

Швеция и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 58
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 51
Ростелеком 10948 22
Microsoft Corporation 25775 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Рексофт - Reksoft 488 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 18
МегаФон 10742 17
Cisco Systems 5372 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 13
Google LLC 12690 12
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 12
Intel Corporation 12811 12
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 24 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 10
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Sony 6739 9
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange - точка обмена трафиком в Амстердаме 23 8
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 8
Раском - Rascom 51 7
Питерская группа связистов 441 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 7
TietoEVRY - Tieto 145 6
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Apple Inc 13156 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Газпром нефть 725 9
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 8
Альфа-Групп 745 8
Форсмарк АЭС - Forsmarks kärnkraftverk - атомная электростанция в Швеции 9 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 6
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 4
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 4
eBay Inc 1640 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Альфа-Банк 1979 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Nasdaq Stockholm - Stockholmsbörsen - Стокгольмская фондовая биржа 15 3
Почта России ПАО 2370 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
East Capital AB 3 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 2
Cukurova 97 2
Альфа-Эко 55 2
Arthur D. Little 14 2
Газпром ПАО 1493 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Visa International 1993 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 3
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
Международный арбитраж 32 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 82
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 76
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 44
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 37
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 36
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 29
Пропускная способность - Bandwidth 1907 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 26
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 24
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 20
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 17
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 13
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Microsoft Windows 2000 8678 15
Google Android 15244 11
Apple iPhone 6 4861 7
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
EKF Connect 21 6
Apple iOS 8583 6
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
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Swarm 36 2
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UnionTech - UOS - Unity Operating System 39 2
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EA Battlefield - Компьютерная игра 295 2
Ciena WaveServer 5 2
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 2
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Intel - StrongARM - 121 2
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Андросик Владимир 33 3
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Harbin Institute of Technology - Харбинский политехнический университет 17 1
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