Швеция - Стокгольм

Умные розетки и выключатели в дизайнерской коллекции «Стокгольм» от EKF В мае 2024 г. ассортимент дизайнерской коллекции электроустановочных изделий «Стокгольм» от EKF пополнился новыми умными розетками и выключателями. Об этом CNews сообщили представители EKF. Устройства «Стокгольм» позволяют управлять освещением, розетками или элект

В Стокгольме запущена первая коммерческая 5G­-сеть ешений компании Ericsson. К середине июня этого года 5G-услуги будут доступны почти по всему центру Стокгольма — в Норрмальме, Остермальме и Васастане. Сейчас сеть развернута на частоте 700 МГц

«Раском» увеличил пропускную способность сети на участке Санкт-Петербург - Стокгольм «Раском» ввел в эксплуатацию третью независимую систему DWDM на участке Санкт-Петербург - Стокгольм, что увеличило пропускную способность сети на этом участке в 2,5 раза. «При организации новой DWDM системы было использовано оборудование нового поколения производства компании «Сиена

Топ-менеджер Spotify погиб в теракте в Стокгольме otify владеет одноименным сервисом потокового аудио. Ее главный офис расположен в центральной части Стокгольма, где и произошел теракт. Гибель Бевингтона, проработавшего в компании 5 лет, подтв

«ТрансТелеКом» организовал канал до Стокгольма для азербайджанского оператора Delta Telecom и Delta Telecom в передаче транзитного трафика в Европу, обеспечил оператору магистральный канал до Стокгольма. «ТрансТелеКом» уделяет большое внимание расширению сотрудничества с зарубежными о

Ericsson, ABB, Scania, Skanska, Vattenfall и KTH намерены превратить Стокгольм в самый умный город мира и социальной адаптации жителей. Существующая концепция развития города предусматривает превращение Стокгольма в самый цифровизированный мегаполис мира к 2040 г. Первый реальный пилотный проект

ТТК подключился к точке обмена трафиком в Стокгольме Компания ТТК подключила свою сеть к международной точке обмена трафиком в Стокгольме – Netnod Internet Exchange. Как сообщили CNews в ТТК, подключение организовано в рамках программы по расширению международного сегмента сети оператора. «На сегодняшний день ТТК имеет

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую магистральную линию связи Кингисепп - Стокгольм фически разнесенный маршрут из России в Стокгольм. Решение об организации дополнительного выхода до Стокгольма было принято в рамках стратегии компании по развитию Транзита Европа-Азия (ТЕА), а

«МегаФон» прописался в Стокгольме Универсальный оператор связи «МегаФон» объявил об организации «точки присутствия» в одном из крупнейших международных центров коммутации в Стокгольме. Площадка Telecity 1 в Стокгольме, на которой «МегаФон» разместил оборудование, является одной из крупнейших в Европе наряду с аналогичным центрами во Франкфурте-на-Майне, Лон

«Комстар-ОТС» модернизировал узел связи в Стокгольме Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар-ОТС» объявил о завершении работ по модернизации узла связи своей международной IP-сети в Стокгольме (Швеция). В рамках модернизации установлен новый высокопроизводительный маршрутизатор Cisco ASR 9000. «Узел связи в Стокгольме является одним из самых важных для организации з

«РТКомм.РУ» подключился к точке обмена трафиком Netnod в Стокгольме Российский оператор связи «РТКомм.РУ» подключился к крупнейшей в Скандинавии точке обмена трафиком Netnod Internet Exchange в Стокгольме. Подключение к Netnod позволит «РТКомм.РУ» повысить качество связи в международном сегменте интернета, а также оптимизировать канальную инфраструктуру международного сегмента сети ко

В Стокгольме и Осло состоялись церемонии вручения Нобелевских премий ociated Press, в столице Швеции состоялась церемония вручения Нобелевских премий. 10 декабря король Швеции Карл-Густав XVI вручил лауреатам в области химии, физики, медицины, литературы и экономики в Стокгольме нобелевские дипломы, медали и премии. Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2008г. стали японцы Макото Кобаяси, Тосихиде Маскава и Йоитиро Намбу. Премия Т.Маскаве и М.Кобаяси бы

"МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт Компания "МТУ-Интел" до конца 2006 г. планирует увеличить протяженность собственной магистральной сети, построив кольцо Стокгольм - Лондон - Амстердам - Франкфурт. Об этом РБК сообщил технический директор компании Виктор Белов. По его словам, пропускная способность достроенного кольца составит 2,5 Гбит/с. Сейчас

"РТКомм.Ру" запустил линию связи Москва - Лондон - Стокгольм - Санкт-Петербург - Москва ОАО "РТКомм.Ру" запустило магистральные каналы связи STM-4 (622 Мбит/с) по кольцу Москва - Лондон - Стокгольм - Санкт-Петербург - Москва. Как сообщила пресс-служба компании, в результате была завершена модернизация международной составляющей сети "РТКОММ-Интернет", общая пропускная способност

Ericsson переедет в новый офис в Стокгольме Пресс-служба компании Ericsson сообщила о перемещении штаб-квартиры компании. В течение следующего года головной офис Ericsson будет перенесен из южного района города Стокгольм в местечко Киста (Kista) на севере столицы. В этом районе с конца 90-х годов сконцентрированы производственное и научно-исследовательское подразделения компании. Новый адрес компании

Администрация Стокгольма будет судиться с порнокиберсквоттерами Как сообщает сетевое издание ICANN Watch со ссылкой на шведскую газету Expressen, администрация Стокгольма намерена привлечь к третейскому суду студию Private, известную в качестве лидера местного рынка по производству порнопродукции. Предметом спора станет доменное имя Stockholm.com, зар

В Стокгольме начал работу центр для мобильных пользователей стран EMEA Интерактивный Wireless Center облуживания клиентов, который начал свою работу в Стокгольме, имеет четыре зоны: "для тех кто в движении" (On the move), для тех, кто находится в общественных местах, в офисе или дома. Основные цели Wireless Center э это показать возможности с

Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство оптоволоконной DWDM-магистрали Центральная Европа - Копенгаген - Стокгольм - Хельсинки - Москва Финская корпорация Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство основной части оптоволоконной DWDM-магистрали передачи данных, которая соединит страны Центральной Европы с Копенгагеном, Стокгольмом, Хельсинки и Москвой. Общая протяженность составит более 7.5 тысяч км. Оборудование Ericsson ERION DWDM позволяет осуществлять передачу данных со скоростями до 10 Гбит/с по одной дл