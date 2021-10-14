Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Швеция
Стокгольм
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Публикаций - 160, упоминаний - 209
Швеция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Reddit 198 1
|The Wall Street Journal 709 1
|WSJ - The Wall Street Journal 161 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Радио Свобода - радиостанция 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759928, в очереди разбора - 663618.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759928, в очереди разбора - 663618.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru