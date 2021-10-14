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Швеция
Стокгольм


14.10.2021 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе 1
13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 1
06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram 1
28.04.2021 Accenture поглотила Cygni для усиления компетенции на облачном рынке и в разработке ПО 1
02.02.2021 DEAC дополнила партнерскую сеть новыми дата-центрами в Вильнюсе 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 1
23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными 1
25.05.2020 В Стокгольме запущена первая коммерческая 5G­-сеть 3
08.04.2020 OPPO, Ericsson и MediaTek представили VoNR для голосовых и видеозвонков в сетях 5G 1
26.02.2020 BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит 1
08.11.2019 VMware анонсировала обновления своих продуктов 1
06.08.2019 В сетях 5G телефоны можно прослушивать с помощью «железки» за $7 1
22.07.2019 Через Bluetooth можно шпионить за любыми iPhone, Mac и Windows-устройствами. Android устоял 1
05.07.2019 Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music 1
26.06.2019 «Акадо телеком» модернизировал сеть 2
10.06.2019 «Раском» увеличил пропускную способность сети на участке Санкт-Петербург - Стокгольм 3
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции 1
22.11.2018 Megaport и Linxdatacenter обеспечат прямую облачную связность с Россией 1
11.09.2018 Обнародовано завещание «узбекской принцессы», покровительницы МТС и «Билайна» 1
03.08.2018 Как создается и работает электронная демократия 1
18.05.2018 PayPal купил за $2,2 млрд убыточного производителя мобильных касс 1
09.04.2018 «Раском» внедрил на своей сети новое решение Waveserver Ciena 2
04.04.2018 Telia, Intel и Ericsson показали дополненную реальность в действующей сети 5G 2
20.12.2017 ДИТ Москвы: Столичный мобильный интернет - один из самых доступных среди крупных городов мира 2
12.12.2017 Россию и Европу связали сверхбыстрым каналом передачи данных 1
14.04.2017 Москва претендует на звание самого умного города планеты 2017 года 1
11.04.2017 Топ-менеджер Spotify погиб в теракте в Стокгольме 4
20.02.2017 Philips представила технологию хирургической навигации с использованием дополненной реальности 1
17.02.2017 Представлен первый в мире 5G-смартфон 1
31.01.2017 Цифровая креативность, или как технологии влияют на творчество? 1
14.10.2016 Telia и Ericsson испытали 5G в условиях действующей сотовой сети 1
13.10.2016 Прибыль Ericsson обрушилась в 14 раз в том числе из-за России 2
23.08.2016 «ТрансТелеКом» организовал канал до Стокгольма для азербайджанского оператора Delta Telecom 2
18.08.2016 «ТрансТелеКом» организовал кратчайший маршрут транзита интернет-трафика в Европу 1
12.05.2016 Ericsson тестирует первые в мире беспилотные электробусы 2
12.04.2016 Ericsson, ABB, Scania, Skanska, Vattenfall и KTH намерены превратить Стокгольм в самый умный город мира 3
07.04.2016 PayPal обеспечит Ivyrevel доступом к платежной платформе по всему миру 1
09.02.2016 ICANN назвала имя своего нового президента 1
22.01.2016 TeliaSonera и Ericsson объявили о партнерстве в области 5G 2

Публикаций - 160, упоминаний - 209

Швеция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 14
Microsoft Corporation 11060 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 5
Google LLC 7144 5
Акадо Телеком - Комкор 609 5
Синтерра - Synterra 565 5
Samsung Electronics 5651 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
Ericsson 858 3
Telia Company 348 3
EA DICE 147 3
Sony Ericsson 470 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
SAP SE 3211 2
IBM 3537 2
Питерская группа связистов 114 2
Nortel Networks 222 2
Раском - Rascom 15 2
EA - Electronic Arts 906 2
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 2
Bentley Systems 43 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Megaport 5 1
Cisco Systems - Tandberg 91 1
Ростелеком Связьинвест 695 1
Tele2 Казахстан 7 1
iZettle 3 1
Ciena 40 1
Nvidia Corp 2015 1
Oculus VR 48 1
Комстар Регионы 89 1
Stripe 18 1
Infinera 32 1
Infinera Transmode 5 1
Samsung Techwin 6 1
Salesforce.com 272 1
SEC Consult Services 929 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Swisdron 2 1
Marvelgate 2 1
Grupo Santander 11 1
Tholons 3 1
AECOM 9 1
East Capital AB 3 1
Mars Incorporated 5 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Square 38 1
eBay Inc 529 1
Swisdorn 11 1
ONE RETAIL 23 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Takilant 50 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
Volvo Cars 155 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики 1 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 2
Big Data - Большие данные 1136 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 20 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
3D-печать 135 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств 10 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 32 1
Kubernetes 307 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 2
Oracle Cloud Platform 151 2
IBM Cloud 84 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Windows 8 1228 2
VMware HCX - VMware Hybrid Cloud Extension 4 1
VMware VeloCloud 10 1
VMware Workspace ONE Intelligent Hub 3 1
Megaport Cloud Router 1 1
Apple Wallet 10 1
VMware Carbon Black Cloud 6 1
Azure VMware Solutions 7 1
Microsoft Azure Data Services 1 1
Dell Trusted Devices and Secureworks 2 1
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 6 1
VMware vSphere Cloud Provider 4 1
VMware vCloud Availability 4 1
VMware NSX Federation 2 1
VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 4 1
Microsoft Endpoint Manager 5 1
Nvidia GeForce GTX 2058 1
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 2 1
Samsung Electronics Bada 171 1
VMware Project Pacific 3 1
Ciena Waveserver 2 1
PayPal Venmo 6 1
Flickr - Фотохостинг 162 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 12 1
Rahvaalgatus.ee - веб-платформа гражданских инициатив 1 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 10 1
VMware Tanzu Mission Control 18 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
Apple macOS 922 1
Apple Mac 1456 1
Климовский Олег 2 2
Ганза Денис 3 2
Изосимов Александр 91 1
Daniel Ek - Эк Дэниэл 2 1
English Vincent - Инглиш Винсент 1 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 1
Jiao Xianjun - Цзяо Сяочжунь 1 1
Starobinski David - Старобински Дэвид 1 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Мадумаров Рустам 21 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 1
Chen Tony - Чен Тони 3 1
Муканова Мадина 14 1
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 4 1
Сапельников Сергей 100 1
Демидов Михаил 124 1
Кореш Виктор 71 1
Lorentzon Martin - Мартин Лоренцтон 2 1
Галушкин Олег 168 1
Фурсин Алексей 100 1
Wolf Chris - Вульф Крис 1 1
Клюева Марина 2 1
Гуцериев Саид 10 1
Угорелов Андрей 1 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 1
Каримов Ислам 85 1
Тынкован Александр 48 1
Авакян Гаянэ 50 1
Каримова Гульнара 89 1
Ефимов Владимир 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 39
Европа 3745 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 14
Германия - Федеративная Республика 3624 14
Европа Северная - Скандинавия 274 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 11
Европа Западная 612 10
Япония 2778 9
Швеция - Королевство 751 7
Франция - Французская Республика 2120 6
Эстония - Эстонская Республика 414 5
Украина 3361 5
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Европа Центральная 106 3
Финляндия - Хельсинки 137 3
Норвегия - Королевство 428 3
Азия - Азиатский регион 1513 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 3
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Сингапур - Республика 808 2
Восточная Европа 1676 2
Финляндия - Финляндская Республика 815 2
Франция - Париж 369 2
США - Нью-Йорк 1092 2
США - Сан-Хосе 109 2
Великое Герцогство Люксембург 216 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Reddit 198 1
The Wall Street Journal 709 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
CNews Analytics 1988 4
Markets&Markets Research 78 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 4 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Black Hat - Конференция 41 1
VMworld 27 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759928, в очереди разбора - 663618.
Создано именных указателей - 46354.
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