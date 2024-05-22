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Швеция Стокгольм
СОБЫТИЯ
|22.05.2024
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Умные розетки и выключатели в дизайнерской коллекции «Стокгольм» от EKF
В мае 2024 г. ассортимент дизайнерской коллекции электроустановочных изделий «Стокгольм» от EKF пополнился новыми умными розетками и выключателями. Об этом CNews сообщили представители EKF. Устройства «Стокгольм» позволяют управлять освещением, розетками или элект
|25.05.2020
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В Стокгольме запущена первая коммерческая 5G-сеть
ешений компании Ericsson. К середине июня этого года 5G-услуги будут доступны почти по всему центру Стокгольма — в Норрмальме, Остермальме и Васастане. Сейчас сеть развернута на частоте 700 МГц
|10.06.2019
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«Раском» увеличил пропускную способность сети на участке Санкт-Петербург - Стокгольм
«Раском» ввел в эксплуатацию третью независимую систему DWDM на участке Санкт-Петербург - Стокгольм, что увеличило пропускную способность сети на этом участке в 2,5 раза. «При организации новой DWDM системы было использовано оборудование нового поколения производства компании «Сиена
|11.04.2017
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Топ-менеджер Spotify погиб в теракте в Стокгольме
otify владеет одноименным сервисом потокового аудио. Ее главный офис расположен в центральной части Стокгольма, где и произошел теракт. Гибель Бевингтона, проработавшего в компании 5 лет, подтв
|23.08.2016
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«ТрансТелеКом» организовал канал до Стокгольма для азербайджанского оператора Delta Telecom
и Delta Telecom в передаче транзитного трафика в Европу, обеспечил оператору магистральный канал до Стокгольма. «ТрансТелеКом» уделяет большое внимание расширению сотрудничества с зарубежными о
|12.04.2016
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Ericsson, ABB, Scania, Skanska, Vattenfall и KTH намерены превратить Стокгольм в самый умный город мира
и социальной адаптации жителей. Существующая концепция развития города предусматривает превращение Стокгольма в самый цифровизированный мегаполис мира к 2040 г. Первый реальный пилотный проект
|19.02.2013
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ТТК подключился к точке обмена трафиком в Стокгольме
Компания ТТК подключила свою сеть к международной точке обмена трафиком в Стокгольме – Netnod Internet Exchange. Как сообщили CNews в ТТК, подключение организовано в рамках программы по расширению международного сегмента сети оператора. «На сегодняшний день ТТК имеет
|22.02.2012
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«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую магистральную линию связи Кингисепп - Стокгольм
фически разнесенный маршрут из России в Стокгольм. Решение об организации дополнительного выхода до Стокгольма было принято в рамках стратегии компании по развитию Транзита Европа-Азия (ТЕА), а
|18.08.2011
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«МегаФон» прописался в Стокгольме
Универсальный оператор связи «МегаФон» объявил об организации «точки присутствия» в одном из крупнейших международных центров коммутации в Стокгольме. Площадка Telecity 1 в Стокгольме, на которой «МегаФон» разместил оборудование, является одной из крупнейших в Европе наряду с аналогичным центрами во Франкфурте-на-Майне, Лон
|27.07.2010
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«Комстар-ОТС» модернизировал узел связи в Стокгольме
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар-ОТС» объявил о завершении работ по модернизации узла связи своей международной IP-сети в Стокгольме (Швеция). В рамках модернизации установлен новый высокопроизводительный маршрутизатор Cisco ASR 9000. «Узел связи в Стокгольме является одним из самых важных для организации з
|14.01.2010
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«РТКомм.РУ» подключился к точке обмена трафиком Netnod в Стокгольме
Российский оператор связи «РТКомм.РУ» подключился к крупнейшей в Скандинавии точке обмена трафиком Netnod Internet Exchange в Стокгольме. Подключение к Netnod позволит «РТКомм.РУ» повысить качество связи в международном сегменте интернета, а также оптимизировать канальную инфраструктуру международного сегмента сети ко
|11.12.2008
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В Стокгольме и Осло состоялись церемонии вручения Нобелевских премий
ociated Press, в столице Швеции состоялась церемония вручения Нобелевских премий. 10 декабря король Швеции Карл-Густав XVI вручил лауреатам в области химии, физики, медицины, литературы и экономики в Стокгольме нобелевские дипломы, медали и премии. Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2008г. стали японцы Макото Кобаяси, Тосихиде Маскава и Йоитиро Намбу. Премия Т.Маскаве и М.Кобаяси бы
|19.10.2006
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"МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт
Компания "МТУ-Интел" до конца 2006 г. планирует увеличить протяженность собственной магистральной сети, построив кольцо Стокгольм - Лондон - Амстердам - Франкфурт. Об этом РБК сообщил технический директор компании Виктор Белов. По его словам, пропускная способность достроенного кольца составит 2,5 Гбит/с. Сейчас
|05.03.2004
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"РТКомм.Ру" запустил линию связи Москва - Лондон - Стокгольм - Санкт-Петербург - Москва
ОАО "РТКомм.Ру" запустило магистральные каналы связи STM-4 (622 Мбит/с) по кольцу Москва - Лондон - Стокгольм - Санкт-Петербург - Москва. Как сообщила пресс-служба компании, в результате была завершена модернизация международной составляющей сети "РТКОММ-Интернет", общая пропускная способност
|23.12.2002
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Ericsson переедет в новый офис в Стокгольме
Пресс-служба компании Ericsson сообщила о перемещении штаб-квартиры компании. В течение следующего года головной офис Ericsson будет перенесен из южного района города Стокгольм в местечко Киста (Kista) на севере столицы. В этом районе с конца 90-х годов сконцентрированы производственное и научно-исследовательское подразделения компании. Новый адрес компании
|08.07.2002
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Администрация Стокгольма будет судиться с порнокиберсквоттерами
Как сообщает сетевое издание ICANN Watch со ссылкой на шведскую газету Expressen, администрация Стокгольма намерена привлечь к третейскому суду студию Private, известную в качестве лидера местного рынка по производству порнопродукции. Предметом спора станет доменное имя Stockholm.com, зар
|06.08.2001
|HBS и Hummingbird бесплатно обучат партнеров в Стокгольме
|05.12.2000
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В Стокгольме начал работу центр для мобильных пользователей стран EMEA
Интерактивный Wireless Center облуживания клиентов, который начал свою работу в Стокгольме, имеет четыре зоны: "для тех кто в движении" (On the move), для тех, кто находится в общественных местах, в офисе или дома. Основные цели Wireless Center э это показать возможности с
|03.07.2000
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Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство оптоволоконной DWDM-магистрали Центральная Европа - Копенгаген - Стокгольм - Хельсинки - Москва
Финская корпорация Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство основной части оптоволоконной DWDM-магистрали передачи данных, которая соединит страны Центральной Европы с Копенгагеном, Стокгольмом, Хельсинки и Москвой. Общая протяженность составит более 7.5 тысяч км. Оборудование Ericsson ERION DWDM позволяет осуществлять передачу данных со скоростями до 10 Гбит/с по одной дл
|21.01.1999
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Active Voice открыла новый офис в Стокгольме
Производитель систем обработки голосовой информации для PC Active Voice Corporation из Сиэттла расширяет свое присутствие на рынке Скандинавии и открывает новый офис в Стокгольме, Швеция, в целях обеспечения более высокого уровня сервиса и технической поддержки для своих клиентов. Офис возглавит Магнус Джансон (Magnus Janson), который в течение последних четы
Швеция и организации, системы, технологии, персоны:
|Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 7
|Nobel Alfred - Нобель Альфред 13 7
|Белов Виктор 60 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Егоров Александр 88 5
|Изосимов Александр 192 5
|Потанин Владимир 91 4
|Бакиев Курманбек 51 4
|Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 24 4
|Карамышев Дмитрий 5 4
|Sunde Peter - Зунде Петер 26 4
|Neij Hans Fredrik - Нейи Ханс Фредрик 21 4
|Ермолаев Артем 379 3
|Гайлитис Андрис 17 3
|Бакиев Максим 42 3
|Ивантер Дмитрий 36 3
|Сергеев Артем 16 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 3
|Лужков Юрий 113 3
|Андросик Владимир 33 3
|Lundstrom Carl - Лундстрем Карл 18 3
|Путин Владимир 3454 3
|Слизень Виталий 244 2
|Фридман Михаил 146 2
|Чурсин Дмитрий 87 2
|Котов Виталий 41 2
|Ганза Денис 4 2
|Кузьмичев Алексей 54 2
|Климовский Олег 2 2
|Авен Петр 67 2
|Воеводко Юрий 5 2
|Ледовская Татьяна 12 2
|Ваньков Вадим 23 2
|Хан Герман 56 2
|Рожецкин Леонид 48 2
|Lorentzon Martin - Мартин Лоренцтон 2 2
|Ek Daniel - Эк Дэниэл 5 2
|Липатов Сергей 34 2
|Силич Андрей 24 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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