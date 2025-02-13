Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168408
ИКТ 13096
Организации 10271
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25077
Персоны 71864
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2567
Мероприятия 843

Сергеев Артем



13.02.2025 EKF Impulse: новое имя в зарядке электротранспорта 1
05.12.2024 «Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf 1
09.09.2024 Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber 1
13.08.2024 EKF расширяет возможности приложения EKF Connect Home 1
16.05.2024 EKF запустил мобильное приложение умного дома EKF Connect Home на базе собственной разработки 1
27.12.2023 EKF выпустил бета-версию нового мобильного приложения умного дома EKF Connect Home для iOS и Android 1
15.12.2021 «Делимобиль» нашел новый путь на биржу 1
26.10.2021 «Делимобиль» подстраховал ВТБ от неудачных инвестиций 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
30.09.2019 Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Сергеев Артем и организации, системы, технологии, персоны:

EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 35 5
Telegram Group 2014 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3937 2
Bright Box - Брайт бокс 20 1
Microsoft Corporation 24656 1
Box inc - box.com - box.net 360 1
Google LLC 11816 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 70 4
Лента - Сеть розничной торговли 2090 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1952 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 2
Mikro Kapital 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
BMW Group 447 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 276 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2729 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 50 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Carsharing Club 1 1
Delimobil SMM - Smart Mobility Management - Смарт Мобилити Менеджмент (СММ) 4 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1011 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1758 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8588 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1967 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 3
Оповещение и уведомление - Notification 4651 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29817 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5797 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4497 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 79 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 79 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5075 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 389 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2473 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 303 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 244 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7122 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3117 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 160 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21225 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2188 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66485 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1084 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11182 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 755 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30875 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 158 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2991 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1024 1
EKF Connect 15 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 473 3
Apple - App Store 2897 3
Google Play - Google Store - Android Market 3300 3
Microsoft Azure 1410 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1064 1
Remoto 9 1
Renault Kaptur 10 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 20 1
KIA Rio Hatchback 17 1
Apple iOS 7832 1
Google Android 14041 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 45 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 630 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1106 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 45 1
Меликян Артур 4 4
Грошов Станислав 5 3
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 11 3
Марченко Дмитрий 28 1
Сейдахметов Мухит 6 1
Кульченков Кирилл 1 1
Панарин Кирилл 1 1
Грошев Станислав 1 1
Шестаков Василий 1 1
Градов Алексей 2 1
Renzi Matteo - Рензи Маттео 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145023 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43344 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17450 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Люксембург Великое Герцогство 434 2
Италия - Итальянская Республика 4357 2
Казахстан - Республика 5548 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2257 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3962 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1663 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 1
Россия - СФО - Новосибирск 4318 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1964 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1146 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 239 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Беларусь - Белоруссия 5688 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13333 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1030 1
Армения - Республика 2289 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 815 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Грузия 1243 1
Швеция - Стокгольм 389 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1958 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6183 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 290 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7633 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18607 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48189 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 381 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 816 1
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 40 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 1
Аренда 2432 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4484 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 393 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9990 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6720 1
Опцион 101 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5147 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1159 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 76 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 120 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 860 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5790 1
Энергетика - Energy - Energetically 5103 1
Forbes - Форбс 825 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1001 1
Frost & Sullivan 203 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще