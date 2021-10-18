Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей

Каршеринговый сервис «Делимобиль» готовится к IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сервис пока работают в убыток, зато на штрафах для своих водителей-пользователей за нарушения различных правил (например, курение) он заработал почти 700 млн руб. за год. Во время локдауна сервис на 20% сокращал зарплату своим сотрудникам.

Во сколько могут оценить «Делимобиль»

Оценка стоимости бизнеса каршерингового сервиса «Делимобиль» в ходе предстоящего первичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) составит сумму в интервале $700 млн — $1,1 млрд. Объем размещения может составить $270 млн. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на слова аналитика «Ренессанс капитал» Кирилла Панарина.

Каршеринговый сервис «Делимобиль» о планах проведения соответствующего IPO объявил несколько дней назад. Предварительный проспект размещения опубликован на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Официально параметры размещения еще не определены. Известно лишь, что продавать акции будет только сама компания. Организаторами размещения выступят BoFa, Citigroup Global Markets, «ВТБ капитал», Banco Santander, Renaissance Securities и Sberbank CIB.

Размещаться будут акции головной структуры группы — люксембургской Delimobil Holdings. Компания подконтрольна ее основателю, итальянскому инвестору Винченцо Трани (Vincenzo Train). Он через компанию Mikro Kapital владеет 91% акций Mikro Kapital Group, которая, в свою очередь, владеет 98% фонда Mikro Fund (все три компании с названиями «Mikro» зарегистрированы в Люксмебурге).

Кому принадлежит «Делимобиль»

Mikro Fund владеет — напрямую и через люксембургскую MI Impact Finance и чешскую D-Mobility Worlwide — 68% в Delimobil Holding. 13,4% акций Delimobil Hodlins через кипрскую компанию Nevsky Properity Finance владеет ВТБ. Госбанк стал совладельцем «Делимобиль» летом 2021 г., купив соответствующую долю за $75 млн.

Накануне IPO «Делимобиля» стало известно, сколько компания зарабатывает на штрафах водителей

Миноритарными долями в Delimobil Holding владеют основатели проекта Артем Сергеев (11,1%), Артур Меликян (4%) и бывший гендиректор «Делимобиля» Станислав Грошов (3%). Меликян входит в совет директоров Delimobil Holding, он также возглавляет правовой департамент Международной федерации самбо. Данной федерацией руководит Василий Шестаков. Другой подчиненный Шестакова, глава аппарата Алексей Градов ранее также входил в число акционеров «Делимобиля».

Главой совета директоров Delimobil Holding является Винченцо Трани. В совет директоров также входит бывший премьер-министр Италии Маттео Рензи (Matteo Renzi). Всего в совете директоров девять человек.

Международная экспансия «Делимобиля»

Delimobil Holding владеет российскими компаниями сервиса: «Каршеринг руссия», «Энитайм» (Anytime) и «Смарт мобилити менеджмент» (SMM). Anytime в 2012 г. стал первым каршеринговым сервисом в Москве. «Делимобиль» был запущен в 2015 г., после чего им был приобретен Anytime.

В 2021 г. одна из структур Трани — D-Mobility Worldwide — предоставила Delimobil Holding опционы на выкуп каршеринговых сервисов в других странах: D-Mobility Czech Republic, Carsharing Club и D-Mobility Kazakhstan. Данные сервисы работают, соответственно, в Чехии, Белоруссии и Казахстане. Стоимость реализации опционов символическая — один евро каждый. Опционы могут быть реализованы в период с 1 января по 1 июля 2023 г.

Бизнес и автопарк «Делимобиля»

В настоящее время бренд «Делимобиль» используется для традиционных каршеринговых поездок. Автопарк «Делимобиля» состоит из 18 тыс. машин. Это авто марок VW Polo, Fiat, Hyndai Solaris, Renault Kaptur и Kia Rio. По данным столичного Департамента транспорта, на «Делимобиль» приходится 44% от всех каршеринговых поездок в Москве.

Бренд Anytime Prime используется для предоставления услуг длительной аренды авто. Соответствующий автопарк состоит из машин премиальных марок: Mercedes-Benz, BMW и Porsche.

Сервис «Делимобиль» работает в 11 российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Как указано в проспекте компании, конкуренты обладают меньшим покрытием: сервис Belkacar работает в пяти городах, «Яндекс.драйв» — в четырех, CityDrive (принадлежит совместному предприятию Сбербанка и VK) — в трех.

В «Делимобиле» другим своим конкурентным преимуществом считают направление SMM (Smart Mobilty Management) — офлайн-сервис для обслуживания автомобилей по заправке, ремонту, клинингу. В SMM работает 600 человек, сервис обладает собственной онлайн-платформой Guido. В будущем SMM станет для компании самостоятельным источником дохода, привлекая B2B-клиентов.

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Кроме того, «Делимобиль» имеет собственную платформу KYC (Known Your Customer) для проверки достоверности данных о своих пользователях. С недавних пор в данной платформе стала применяться биометрия.

Сколько и на чем зарабатывает «Делимобиль»

В 2020 г. выручка Delimobil Holding составила 6,45 млрд руб., увеличившись за год на 29%. Валовая прибыль в 2020 г. составила 72 млн руб. против валового убытка в 2019 г. на 475 млн руб. Убыток до налогообложения компании в 2020 г. составил 3,475 млрд руб., сократившись за год на 16%.

Чистый убыток в 2020 г. составил 3 млрд руб., сократившись за год на 16%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам, расходов на амортизацию) в 2020 г. имел отрицательное значение — минус 286 млн руб., сократившись за год в 3,5 раза. Задолженность компании составляет 22 млрд руб.

Выручка от сервиса «Делимобиль» в 2020 г. составила 6,25 млрд руб., от сервиса Anytime Prime — 197 млн руб. В том числе 682 млн руб компания заработала на взимании штрафов с пользователей. Такие штрафы взимаются за нарушение правил дорожного движения, ущерба машинам и нарушения различных правил (например, курение в авто).

Как пандемия коронавируса сказалась на каршеринге

Начавшаяся в 2020 г. пандемия коронавируса и связанные с этим ограничения на работу сервисов каршеринга в Москве и других российских городах отрицательно сказались на бизнес-показателях отрасли. По данным столичного Департамент транспорта, число каршеринговых поездок в Москве сократилось за год на 27%.

Со своей стороны, «Делимобиль» с мая по июнь 2020 г. сократил зарплату всем свои сотрудникам на 20% и с июля по сентябрь — на 10%. Это позволило компании избежать сокращения штата. Также компания начала развивать новые направления бизнеса: доставку для B2B-клиентов и аренду машин между городами. За 2020 г. направление доставки принесло компании доход в размере 148 млн руб.

Москва — крупнейший в мире город по размеру каршерингового парка

Аналитическая компания Frost & Sullivan оценивает объем целевого рынка в России, на котором работает Delimobil Holding, в 7,8 трлн руб. в 2020 г. К 2025 г. он должен вырасти до 11,4 трлн руб. Данный рынок состоит из персональных автомобилей (в городах с числом жителей от 100 тыс. человек), городского транспорта, транспорта из сферы shared mobility (такси, каршеринг, долгосрочная аренда) и корпоративного транспорта, находящего как в лизинге, так и в собственности.

Рынок персональных авто в России в 2020 г. составлял 5,5 трлн руб., к 2025 г. он должен увеличиться до 7,9 трлн руб. Число машин на 1 тыс. человек населения в 2020 г. составляло 304, к 2030 г. данный показатель увеличится до 436. Рынок shared mobility в 2020 г. составил 760 млрд руб., к 2030 г. он вырастет до 1,765 трлн руб.

По оценкам Frost & Sullivan, Москва является крупнейшим мегаполисом в мире по размеру каршерингового автопарка: 25 тыс. машин. В 2025 г. он должен увеличиться до 49 тыс. Санкт-Петербург находится по данному показателю на пятом месте в мире. В этом городе 9,56 тыс. каршеринговых машин. Всего в России 45,3 тыс. каршеринговых автомашины и 2,37 млн пользователей соответствующих сервисов.