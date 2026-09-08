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Индексная книга (каталог) CNews*
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Bank of America Securities BofA Securities Bank of America Merrill Lynch BAML Bank of America Capital Management

Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management

СОБЫТИЯ

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08.09.2026 Китай готовит армию роботов-терминаторов для реальных боев. Они будут штурмовать здания вместе с пехотой и помогать матросам на кораблях 1
11.09.2025 Основатель «Яндекса» привлечет $3 млрд, чтобы купить оборудование и земельные участки 1
13.12.2021 Сбербанк со сверхкрупной прибылью продал МТС долю в знаменитом российском ИТ-стартапе 1
13.12.2021 МТС приобретает компанию VisionLabs 1
09.11.2021 Кто и сколько заработал на IPO ЦИАН 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
22.10.2020 Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме 1
08.04.2020 Koch Industries завершила процедуру приобретения Infor 1
12.02.2020 Американцы скупают акции Headhunter 1
10.05.2019 Акции HeadHunter резко подорожали в первый день IPO 1
03.10.2017 Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда 1
06.09.2016 Genesys покупает поставщика облачных решений для обслуживания клиентов Interactive Intelligence за $1,4 млрд 1
24.09.2013 BlackBerry нашла себе покупателя за $4,7 млрд 1
06.02.2013 Dell будет выкуплена за $24,4 млрд 1
18.05.2012 В ходе IPO Facebook оценена в $104 млрд 1
15.07.2009 Software AG покупает IDS Scheer 1
15.11.2005 Electronic Arts снижает цены 1
11.06.2003 Рынок "переварил" невзгоды Nokia 1
10.12.2002 NASDAQ: трейдерам не понравился новый министр финансов 1
10.12.2002 NASDAQ: трейдерам не понравился новый министр финансов 1
27.11.2002 NASDAQ: трудности биотехнологических компаний плохо отразились на индексе 1
27.11.2002 NASDAQ: неуверенность американских потребителей и трудности биотехнологических компаний плохо отразились на индексе 1
18.11.2002 По итогам недели NASDAQ прибавил 3,8% 1
18.11.2002 По итогам недели NASDAQ прибавил 3,8% 1
23.10.2002 NASDAQ вновь падает, на этот раз из-за новостей Texas Instruments 1
23.10.2002 NASDAQ вновь падает, на этот раз из-за новостей Texas Instruments 1
17.10.2002 Intel сообщил о не самых радужных результатах 3 квартала 1
10.10.2002 Dow опустился до пятилетнего минимума 1
10.10.2002 Dow опустился до пятилетнего минимума 1
02.10.2002 NASDAQ: октябрь начался ростом 1
02.10.2002 NASDAQ: октябрь начался ростом 1
24.09.2002 Результаты финансовой деятельности Texas Instruments соответствуют прогнозам 1
23.09.2002 NASDAQ падает по итогам четырех недель подряд 1
23.09.2002 NASDAQ падает по итогам четырех недель подряд 1
20.09.2002 NASDAQ упал на предупреждениях EDS и Morgan Stanley 1
20.09.2002 NASDAQ упал на предупреждениях EDS и Morgan Stanley 1
17.09.2002 NASDAQ: полупроводниковые компании потянули за собой весь техсектор 1
17.09.2002 NASDAQ: полупроводниковые компании потянули за собой весь техсектор 1
26.08.2002 NASDAQ растет по итогам трех недель подряд 1

Публикаций - 90, упоминаний - 94

Bank of America Securities и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12852 31
Cisco Systems 5374 30
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 25
IBM - International Business Machines Corp 9711 24
Oracle Corporation 7093 19
Microsoft Corporation 25826 18
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 16
Applied Materials 305 15
Dell EMC 5200 11
Dell Technologies - Dell Computer 2222 11
Verizon - WorldCom 501 10
Oracle Siebel Systems 519 10
Lam Research - Novellus Systems 113 10
Amazon Inc - Amazon.com 3294 10
Ciena 222 9
PMC-Sierra 82 8
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 8
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 8
TI - Texas Instruments Incorporated 851 7
JDSU - JDS Uniphase 219 6
Vitesse Semiconductor 37 6
Apple Inc 13232 6
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1113 6
Lenovo Motorola 3569 6
HP - Hewlett-Packard 3667 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 6
Teradyne 30 6
Silver Lake Partners - Altera 104 6
KLA Corporation 77 5
CA Technologies - Computer Associates 392 5
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 4
AT&T South - BellSouth 234 4
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 4
SoundView Technology Group - Wit SoundView 52 4
Qualcomm Technologies 1985 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 4
AMD - Advanced Micro Devices 4684 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 54
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 49
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 24
Merrill Lynch 454 24
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 22
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 21
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 322 17
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 16
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 15
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 410 14
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 11
Deutsche Bank - Дойче Банк 423 11
Bank of America - Банк Америки 272 9
Prudential Financial 52 8
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 7
Enron - Enrongate 122 6
Global Partners Securities 42 6
Gerard Klauer Mattison & Co 21 6
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 6
Boeing 1032 6
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 6
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 6
Caterpillar - 93 6
Federated Hermes - Federated Investors 57 5
Cowen - SG Cowen 66 5
Walmart - Wal-Mart Stores 407 5
McDonald’s - Макдоналдс 220 5
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 5
DuPont - Дюпон 101 5
Charles Schwab 89 4
ABN AMRO 100 4
Prudential Securities 68 4
Alcoa 49 4
Delta Air Lines - авиакомпания 90 4
The Home Depot Inc 66 4
Continental Airlines 30 4
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 4
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 4
Pacific Growth Equities 16 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1903 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1213 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1418 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1191 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 289 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 119 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1697 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 633 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 4
Ассоциация менеджеров 107 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4821 20
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5004 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12940 8
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5321 6
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