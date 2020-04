Koch Industries завершила процедуру приобретения Infor

Koch Industries объявила о завершении процедур по приобретению остававшейся во владении фонда Golden Gate Capital доли компании Infor. Компания Infor, разработчик облачных решений с глубокой отраслевой специализацией, на протяжении достаточно длительного срока играла роль основной движущей силы в технологической трансформации группы компаний Koch. За последние шесть лет группа инвестировала в технологический сегмент более $26 млрд и провела серьезные преобразования внутри всех направлений собственного бизнеса, которые охватывают самые разные отрасли экономики. C 2017 г. группа Koch инвестировала средства в Infor и одновременно с этим была ключевым клиентом компании: внедряла в своих подразделениях решения Infor для управления предприятием, персоналом, цепочками поставок и снабжением, основными фондами компании и финансами.

Для группы компаний Koch приобретение Infor открывает новые возможности по ускорению цифровой трансформации бизнеса. Infor получает дополнительные ресурсы и доступ к пулу отраслевых знаний. Это поможет компании быстрее наращивать компетенции в разработке критически важных решений и бизнес-приложений для производственных компаний, ритейлеров, дистрибьюторов и предприятий из других сегментов экономики.

В свою очередь, благодаря наличию у Infor решений для здравоохранения, таких как Healthcare Operations Platform и Interoperability Solutions, корпорация Koch увеличит свое присутствие на рынке медицинских технологий. Сейчас компании из группы Koch уже занимаются производством подключаемых к интернету устройств, очисткой медицинских субстанций и снабжением больничных организаций.

С момента закрытия сделки Infor становится самостоятельным подразделением Koch Industries, которое сохранит текущую команду менеджеров и штаб-квартиру в Нью-Йорке. Одновременно с этим Infor переходит в число лидеров по капитализации среди технологических компаний.

За последнее время Infor вложила порядка $4 млрд в проектирование и разработку решений CloudSuite и обеспечение их глубокой отраслевой специализации. Сегодня эти продукты помогают решать самые нетривиальные операционные задачи более чем 68 тыс. клиентов по всему миру.

«Вхождение в группу компаний Koch Industries открывает новую многообещающую главу в истории Infor, — отметил Кевин Семюэльсон, CEO Infor. — Мы можем сконцентрироваться на долгосрочном развитии своих продуктов, совершенствовании решений с глубокой отраслевой специализацией, которые помогают нашим клиентам быстро модернизировать бизнес и в короткие сроки получить ощутимую отдачу».

«С самого первого дня сотрудничества нам было понятно, что благодаря уникальному подходу Infor к ведению бизнеса и невероятной команде компания вносит заметный вклад в рост своего сегмента рынка, — сказал Джим Ханнан, исполнительный вице-президент и главный исполнительный директор корпоративного направления Koch Industries. — Мы хотим поблагодарить Golden Gate Capital за продуктивное сотрудничество и поприветствовать 17 тыс. сотрудников Infor в Koch Industries».

«Мы испытываем законную гордость в связи с тем, что 18 лет назад создали компанию Infor и вывели ее в лидеры идустрии», — сказал Дэвид Доминик, сооснователь фонда Golden Gate Capital. Управляющий директор Golden Gate Capital Риши Чандна также подчеркнул: «Мы были рады возможности работать с руководством Infor и с Koch Industies. Мы хотим пожелать команде Infor успехов в дальнейшем развитии компании».

Условия сделки не разглашаются. Финансовыми консультантами по сделке со стороны группы компаний Koch выступили Goldman Sachs & Co, Rothschild Inc. и Citigroup Global Market Inc. Правовое сопровождение сделки обеспечивалось фирмой Jones Day. Финансовыми консультантами со стороны фонда Golden Gate Capital были компании Morgan Stanley, BofA Securities и Credit Suisse. Юридические консультации предоставляли фирмы Kirkland & Ellis LLP и Nob Hill Law Group P.C.