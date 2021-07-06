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Koch Industries
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.07.2021
|Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса 2
|08.04.2020
|Koch Industries завершила процедуру приобретения Infor 2
|22.01.2019
|Infor получил $1,5 млрд инвестиций в преддверии возможного IPO 2
|24.04.2013
|Dead Island Riptide в продаже 1
|09.04.2013
|Dead Island Riptide. Скриншоты 1
|29.03.2013
|Dead Island Riptide в России 1
|24.01.2013
|Распродажа THQ завершена 1
|22.09.2011
|В Топ-20 самых богатых людей США - 8 ИТ-шников и ни одного нефтяника 1
|07.10.2008
|X3: Terran Conflict по-русски 1
|27.03.2008
|"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Дата выхода 1
|12.10.2006
|Русское ПО: секреты мировой экспансии 1
|23.06.2005
|Халли Берри помогла исследователям памяти 1
Публикаций - 13, упоминаний - 17
Koch Industries и организации, системы, технологии, персоны:
|Forbes - Форбс 1002 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.