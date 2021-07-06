Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Koch Industries

Koch Industries

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.07.2021 Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса 2
08.04.2020 Koch Industries завершила процедуру приобретения Infor 2
22.01.2019 Infor получил $1,5 млрд инвестиций в преддверии возможного IPO 2
24.04.2013 Dead Island Riptide в продаже 1
09.04.2013 Dead Island Riptide. Скриншоты 1
29.03.2013 Dead Island Riptide в России 1
24.01.2013 Распродажа THQ завершена 1
22.09.2011 В Топ-20 самых богатых людей США - 8 ИТ-шников и ни одного нефтяника 1
07.10.2008 X3: Terran Conflict по-русски 1
27.03.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Дата выхода 1
12.10.2006 Русское ПО: секреты мировой экспансии 1
23.06.2005 Халли Берри помогла исследователям памяти 1

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Koch Industries и организации, системы, технологии, персоны:

Embracer Group - THQ Nordic AB - Nordic Games Publishing AB - Plaion - Koch Media 17 6
Новый диск 963 4
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 4
Tencent - Techland 83 2
Deep Silver 63 2
Microsoft Corporation 25775 2
Oracle Corporation 7074 2
Google LLC 12690 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
Crytek 146 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
THQ 299 1
4A Games 52 1
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 1
Kaspersky Lab Japan 2 1
Сенсорные технологии 28 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
Volition 32 1
Relic Entertainment 53 1
Финансист 72 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
ИКС 538 1
9594 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Sophos - SophosLabs 436 1
F-Secure 216 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Golden Gate Capital 19 2
Jones Day 17 2
Rothschild & Co - N M Rothschild & Sons 6 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
Nasdaq Stockholm - Stockholmsbörsen - Стокгольмская фондовая биржа 15 1
The Beatles 11 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 11 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 1
Kaspersky Personal Security Suite 22 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 54 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 325 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 3
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 23 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Ростелеком - Чистое небо 54 1
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 70 1
Infor M3 ERP - Lawson M3 ERP - Lawson Insight II 13 1
4A Games - Metro: Last Light 39 1
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 141 1
Infor WFM - Infor Workforce Management 6 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Morgan John - Морган Джон 5 3
Hannan Jim - Ханнан Джим 2 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Казак Максим 162 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 1
Samuelson Kevin - Семюэльсон Кевин 1 1
Dominik David - Доминик Дэвид 1 1
Иванова Светлана 27 1
Lamm Andreas - Ламм Андреас 10 1
Phillips Charles - Филлипс Чарльз 22 1
Фрейдин Владимир 1 1
Samuelson Kevin - Самуэльсон Кевин 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Касперская Наталья 319 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Касперский Евгений 337 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Южная Корея - Сеул 375 1
Украина - Киев 1151 1
Европа Балканский полуостров - Балканы - Балканский регион 40 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 1
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 52 1
Европа Континентальная 39 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Индия - Bharat 5870 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Ближний Восток 3154 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Китай - Тайвань 4245 1
Великобритания - Лондон 2432 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Индонезия - Республика 1058 1
Испания - Королевство 3840 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния 4829 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Английский язык 7030 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 392 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Спорт - Гольф 101 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Forbes - Форбс 1002 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще