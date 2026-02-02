Иванова Светлана

Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские СУБД Tantor почти на миллиард 1

Компьютеры депутатов полностью переведут на отечественное ПО к августу 2025 года 1

Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro 1

В России создано ПО на замену решений для обработки больших данных Oracle и Amazon 1

Дисбаланс древних типов поведения лишает людей счастья 1