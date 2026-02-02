Разделы

Иванова Светлана


СОБЫТИЯ


02.02.2026 «1С-Рарус» автоматизировал производство строительного холдинга «Брусника» 1
25.09.2025 Чат-боты самостоятельно проводят первичное интервью и приглашают на собеседование до 30% кандидатов 1
09.06.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские СУБД Tantor почти на миллиард 1
28.10.2024 Гендиректор «РДТех» вошла в состав Правления АПКИТ и возглавила Совет по интеграции 1
14.10.2024 Компьютеры депутатов полностью переведут на отечественное ПО к августу 2025 года 1
25.09.2024 «РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms 1
26.08.2024 Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro 1
05.08.2024 Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro 1
05.08.2024 ЭОС и РДТЕХ успешно реализовали проект миграции СЭД «Дело» с Oracle на Postgres Pro в АО «НИКИЭТ» 1
08.04.2024 Генеральным директором «Рдтех» избрана Светлана Иванова 2
11.01.2024 Искусственный интеллект выходит на борьбу с преступностью в России. Правонарушителей будут искать хитрые нейросети 1
10.01.2024 Комедии и мелодрамы: что смотрели петербуржцы на новогодних каникулах 1
08.08.2023 В России создано ПО на замену решений для обработки больших данных Oracle и Amazon 1
20.03.2017 Дисбаланс древних типов поведения лишает людей счастья 1
21.11.2014 Мобильность в бизнесе: новые рубежи 1
12.11.2014 Energy Consulting стала мастер-дистрибутором Sage в России и странах СНГ 1
10.10.2014 Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2013 г. составил 95,4 млрд руб. 1
11.09.2012 Как встроить ЭДО в бизнес-процессы компании? 1
28.06.2012 Energy Consulting займется продвижением EDI-платформы eCar на российском рынке 1
25.05.2012 Управление бизнесом: что могут ИТ? 1
17.11.2010 У «1С» в России появился конкурент из Европы 1
27.10.2010 Банк «Агропромкредит» защитился от ИТ-угроз с помощью «Лаборатории Касперского» 1
23.09.2010 Energy Consulting провела презентацию русифицированной версии системы управления предприятием Sage ERP X3 1
16.04.2009 Экс-министр ФРГ стал директором российского интегратора 1
12.10.2006 Русское ПО: секреты мировой экспансии 1

РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 11
SAP SE 5454 7
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 7
Microsoft Corporation 25318 6
Oracle Corporation 6896 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5313 3
IBM - International Business Machines Corp 9564 3
9090 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1188 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 502 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 280 2
Cisco Systems 5231 2
Amazon Inc - Amazon.com 3156 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14518 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2565 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1536 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 513 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 2
Код Безопасности 710 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 262 2
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 43 1
СвязьСтройКомпллект 2 1
Sage Group - Sage Software 10 1
ХИ-квадрат 12 1
Системы документооборота 511 1
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 1
Plaion - Koch Media 8 1
Flexis - Флексис 14 1
Ростелеком 10393 1
МегаФон 10053 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
Apple Inc 12717 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 1
HP Inc. 5767 1
Check Point Software Technologies 803 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 1
Fortinet 410 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
Renault Groupe 164 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 2
Прогресс-Экология 3 1
Агропромкредит 20 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Генетико - Центр генетики и репродуктивной медицины 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8283 1
Почта России ПАО 2262 1
Газпром ПАО 1424 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1144 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 139 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 218 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1358 1
Абсолют Банк 242 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 224 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 1
Кировский завод 37 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 68 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 22 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5018 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2196 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 206 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12999 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3474 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3565 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 163 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73675 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7331 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12403 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13380 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 153 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10139 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18569 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 469 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17178 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5773 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1838 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8142 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 1
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 878 4
Microsoft Office 3984 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 3
ЭОС Дело СЭД 218 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1560 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 2
Apple iPad 3943 2
Linux OS 10994 2
Microsoft Windows 16415 2
Microsoft Office 365 988 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
Good Dynamics 5 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 276 1
UniCredit Mobile 16 1
Asus PadFone 25 1
VK Teams 80 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 452 1
Citrix Worx 10 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 206 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 350 1
Скала^р МБД - машина базы данных 16 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 13 1
Avito Tech - HRMOST - HRMKA 9 1
Google Android 14802 1
Apple iOS 8308 1
Новые облачные технологии - МойОфис 906 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 494 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
Microsoft Outlook 1429 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1234 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 825 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 59 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 929 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 1
Линде Илларион 3 3
Козлов Андрей 28 3
Thébault Christophe - Кристоф Тибо 6 2
Казаков Вячеслав 6 1
Шальнова Елена 13 1
Петин Роман 7 1
Lamm Andreas - Ламм Андреас 10 1
Богатырева Людмила 22 1
Железнов Андрей 3 1
Даев Павел 2 1
Потоков Павел 3 1
Артюх Никита 1 1
Кондратьева Оксана 1 1
Егорова Светлана 4 1
Фиш Ефим 2 1
Буханов Константин 2 1
Осьминин Евгений 6 1
Бакшт Константин 2 1
Фрейдин Владимир 1 1
Ващенков Константин 11 1
Герасин Борис 2 1
Мороз Дарья 2 1
Голышева Юлия 3 1
Куницкий Игорь 5 1
Воробьёв Даниил 2 1
Clement Wolfgang - Клемент Вольфганг 6 1
Полански Роман 4 1
Вольфсон Ася 5 1
Эрмансон Николай 1 1
Куница Константин 5 1
Брыткова Анна 1 1
Хугаева Светлана 1 1
Касперская Наталья 305 1
Касперский Евгений 331 1
Паршин Максим 323 1
Орлик Сергей 83 1
Шевченко Владимир 151 1
Беляев Алексей 34 1
Савов Светлин 2 1
Шулика Виталий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14534 4
Европа 24672 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 2
Германия - Федеративная Республика 12955 2
Франция - Французская Республика 7994 2
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 51 1
Европа Континентальная 39 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18338 1
Казахстан - Республика 5834 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4110 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 1
Южная Корея - Республика 6874 1
Азия - Азиатский регион 5761 1
Япония 13564 1
Беларусь - Белоруссия 6070 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - УФО - Свердловская область 1784 1
Индия - Bharat 5725 1
Европа Восточная 3124 1
Америка - Американский регион 2190 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3305 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4315 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Ближний Восток 3049 1
Италия - Итальянская Республика 4434 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2704 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1455 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3411 1
Китай - Тайвань 4143 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 959 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2984 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10405 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15227 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6281 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5894 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1777 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
Ведомости 1284 2
Westfälische Rundschau - Вестфалише Рундшау 2 1
Hamburger Morgenpost - Гамбургер Моргенпост 2 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11436 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 157 1
IDG - International Data Group 116 1
Рен ТВ - телеканал 79 1
Fortune Global 500 289 1
Markets&Markets Research 113 1
Universität Münster - WWU - Westfälische Wilhelms-Universität - University of Münste - Университет Мюнстера - Мюнстерский университет - Вестфальский университет имени Вильгельма 11 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 214 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
