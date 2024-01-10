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Комедии и мелодрамы: что смотрели петербуржцы на новогодних каникулах

ПАО «МТС», цифровая экосистема и онлайн-кинотеатр KION проанализировали, какие фильмы и сериалы смотрели жители Петербурга и Ленобласти во время праздников. В топе жанров в регионе — отечественные и зарубежные комедии, мелодрамы и детективы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Эксперты экосистемы изучили кинопредпочтения петербуржцев с 31 декабря по 8 января. Так, в первые дни каникул в Петербурге в основном смотрели комедии, а в период Рождества выбирали семейные фильмы и мелодрамы для просмотра. Не забывали жители и о детективах.

ТОП-5 отечественных фильмов и сериалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во время каникул: детективный триллер «Замаячный» (18+); драма с Даниилом Воробьёвым «Осьминог» (18+); семейный фильм «Чебурашка» (6+); драмеди о поиске счастья «Клиника счастья» (18+) с Дарьей Мороз; медицинская мелодрама «Тест на беременность» (16+) со Светланой Ивановой в главной роли.

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Цифровизация

ТОП-5 зарубежных фильмов и сериалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во время каникул: комедия Романа Поланского «Дворец» (18+); детектив «Достать ножи» (18+); турецкая драма «Черна любовь» (16+); турецкий сериал «Воскресший Эртугрул» (16+); «Дом Дракона» (18+).

Традиционно во время праздников телеканалы транслировали новогодние фильмы, музыкальные шоу и «огоньки». В Петербурге и Ленобласти чаще всего смотрели «Россию 1», «Первый канал», ТНТ, РЕН ТВ и СТС.

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