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Воробьёв Даниил
|27.02.2025
|«МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
|10.01.2024
|Комедии и мелодрамы: что смотрели петербуржцы на новогодних каникулах 1
Воробьёв Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 642 1
|МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 201 1
|Поланский Роман 2 1
|Мороз Дарья 2 1
|Иванова Светлана 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
|Турция - Турецкая республика 2376 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
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