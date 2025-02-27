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Бурец Илья
|27.02.2025
|«МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
|21.08.2023
|Илья Бурец назначен на должность креативного директора «МТС медиа» 1
Бурец Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|РМГ - Русская Медиагруппа 18 1
|Базелевс - Bazelevs 11 1
|Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 642 1
|МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 201 1
|Мишин Игорь 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
|Беларусь - Белоруссия 5722 1
|Армения - Республика 2296 1
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