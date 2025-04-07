Kion и Музей Победы собирают в Нижегородской области письма ВОВ солдат и матерей для видеопроекта с российскими актерами

Онлайн-кинотеатр Kion от МТС совместно с Музеем Победы запускает всероссийский проект по сбору писем сыновей и матерей времен Великой Отечественной войны. Исторические послания, написанные в 1941-1945 гг., станут основой специального видеопроекта, приуроченного к юбилею Победы и премьере сериала Kion «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Михаилом Тройником в главных ролях – истории о материнской силе духа и несокрушимой надежде. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках инициативы будет сформирована экспертная комиссия музея, которая отберет письма. Эти тексты прозвучат в исполнении известных российских актеров и актрис, оживляя историю голосами.

Принять участие в проекте может любой желающий. Письма для видеопроекта принимаются до 18.04.2025. Ролик в исполнении актеров станет частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе».

«Материнское слово обладает невероятной силой, способной преодолевать любые преграды и поддерживать даже в самые трудные времена. Письма матерей, написанные во время Великой Отечественной войны, несут в себе не только боль разлуки, но и непоколебимую надежду на возвращение сыновей домой. Эта невидимая нить связи, пронизывающая пространство и время, становилась символом стойкости и мужества, напоминая о доме, семье и тех, ради кого стоит бороться до конца. Этот проект, инициированный МТС и Музеем Победы, станет важным напоминанием о силе материнской любви и семейных узах, подчёркивая значимость сохранения семейных ценностей и взаимной поддержки», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Сериал «Солдатская мать» посвящен обычной женщине, матери, без чьей судьбы невозможно до конца понять, какую цену заплатил наш народ за великую победу. Режиссер проекта — Давид Дадунашвили, автор сценария — Алексей Гравицкий. В сериале снимаются Анна Каменкова, Михаил Тройник, Павел Комаров, Михаил Тарабукин, Евгений Шириков, Владимир Веревочкин, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин и другие. Продюсеры: Максим Филатов, Илья Бурец, Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян.