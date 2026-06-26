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Андреасян Сарик
СОБЫТИЯ
Андреасян Сарик и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 4
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1615 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
|Музей Победы ФГБУК - Центральный музей Великой Отечественной войны 6 1
|МГТС ТВ Цифровое телевидение 4 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 326 1
|Янковский Филипп 4 2
|Чеботарев Дмитрий 14 2
|Дадунашвили Давид 1 1
|Шиндин Александр 2 1
|Назаров Алексей 73 1
|Нагиев Дмитрий 10 1
|Баранов Егор 1 1
|Комаров Павел 32 1
|Белов Андрей 128 1
|Тройник Михаил 1 1
|Бурец Илья 3 1
|Власкин Дмитрий 3 1
|Тарабукин Михаил 1 1
|Hardy Tom - Харди Том 3 1
|Шириков Евгений 1 1
|Гравицкий Алексей 1 1
|Филатов Максим 2 1
|Андреасян Гевонд 1 1
|Веревочкин Владимир 1 1
|Афанасьева Юлия 1 1
|Каменкова Анна 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164468 2
|Европа 24903 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47259 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2260 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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