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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196789
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Андреасян Сарик

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Молодежь Татарстана смотрит триллеры, читает фантастику и слушает поп-музыку 1
26.06.2026 Якутская молодежь смотрит триллеры, читает Дюма и слушает поп-музыку 1
07.04.2025 Kion и Музей Победы собирают в Нижегородской области письма ВОВ солдат и матерей для видеопроекта с российскими актерами 1
02.11.2018 МГТС упростила абонентам доступ к онлайн-кинотеатру ivi 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Андреасян Сарик и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1615 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
Музей Победы ФГБУК - Центральный музей Великой Отечественной войны 6 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26507 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60982 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4169 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1177 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27121 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7497 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3242 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7843 1
МГТС ТВ Цифровое телевидение 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 326 1
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Шиндин Александр 2 1
Назаров Алексей 73 1
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Гравицкий Алексей 1 1
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Андреасян Гевонд 1 1
Веревочкин Владимир 1 1
Афанасьева Юлия 1 1
Каменкова Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164468 2
Европа 24903 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47259 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2260 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 656 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3312 1
Кинотавр ОРКФ - Кинотавр Открытый российский кинофестиваль 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453075, в очереди разбора - 727958.
Создано именных указателей - 196789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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