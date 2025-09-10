Разделы

Hardy Tom Харди Том


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Россияне разлюбили пиратское онлайн-видео. Рынок нелегальных сервисов рухнул 1
23.04.2020 «Яндекс» запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV 1
02.11.2018 МГТС упростила абонентам доступ к онлайн-кинотеатру ivi 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Hardy Tom и организации, системы, технологии, персоны:

Yuno 8 1
Yandex - Яндекс 8085 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13707 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
DEXP 57 1
Leff 7 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 221 1
Hyundai Motor Company 409 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 272 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25482 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7292 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1073 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1031 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25149 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26569 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3025 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4031 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5198 1
Яндекс.Эфир 18 1
МГТС ТВ Цифровое телевидение 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 2848 1
Google Android 14471 1
Яндекс.Плюс 210 1
Андреасян Сарик 2 1
Назаров Алексей 72 1
Шиндин Александр 2 1
Нагиев Дмитрий 7 1
Баранов Егор 1 1
Дудь Юрий 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 1
Европа 24505 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 1
