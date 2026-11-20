Индексная книга (каталог) CNews*
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Назаров Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 75, упоминаний - 79
Назаров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Серова Елена 321 5
|Потапов Сергей 30 3
|Попова Мария 141 3
|Волков Геннадий 7 3
|Брызгалов Александр 11 3
|Фингерт Александр 6 3
|Чернов Антон 23 3
|Комков Алексей 16 2
|Фомичев Андрей 75 2
|Синягин Максим 4 2
|Назипов Дмитрий 86 2
|Шаров Борис 73 2
|Тетерин Денис 2 2
|Бахтиаров Алексей 21 2
|Викторов Алексей 10 2
|Макаров Станислав 118 2
|Степанов Антон 72 2
|Стятюгин Роман 48 2
|Щенникова Жанна 13 2
|Маликин Андрей 11 2
|Хургес Михаил 13 2
|Брагинский Матвей 9 2
|Зыляев Николай 12 2
|Ветлугин Максим 5 2
|Насыров Динар 7 2
|Вихров Сергей 8 2
|Торчинский Михаил 7 2
|Федотов Андрей 6 2
|Мелихов Андрей 4 2
|Логачев Вячеслав 3 2
|Собкевич Алексей 6 2
|Волынец Инна 2 2
|Криушин Игорь 5 2
|Бойченко Александр 3 2
|Коптелов Андрей 148 2
|Галицкий Александр 123 2
|Кравцов Роман 89 2
|Шарак Андрей 67 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Герман-младший Алексей 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.