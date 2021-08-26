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Назаров Алексей


26.08.2021 «СМП банк» перевел подготовку формы 0409155 на платформу КХД 1
01.04.2020 МТС запустила бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам 1
13.03.2020 МТС строит инфраструктуру связи для тематического парка «Остров Мечты» 1
13.03.2020 МТС строит инфраструктуру для «Острова мечты» 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1
26.02.2020 МТС запустила комплексное решение для ритейла с защитой от краж и таргетированной рекламой 1
21.01.2020 На телеком-рынке Московского региона появился новый игрок 10
26.08.2019 МГТС оборудовала «умные» остановки в Жуковском к авиасалону МАКС-2019 1
03.07.2019 Клиенты МГТС получат до 50% кэшбэка за покупки через сервис golama 1
22.05.2019 МГТС запустила новый безлимитный тарифный план мобильного интернета 1
26.03.2019 Trueconf поглотила компанию Integrit, чтобы создать видеоконференцсвязь для «Эльбрусов» 1
02.11.2018 МГТС упростила абонентам доступ к онлайн-кинотеатру ivi 1
10.10.2018 МГТС назначила директора по маркетингу и развитию продуктов 1
14.08.2018 МГТС сообщила о кадровых перестановках в блоке по продажам и обслуживанию 1
25.07.2018 МГТС и Start покажут отечественные кинопремьеры до их выхода на ТВ 1
04.06.2018 МГТС сообщила о назначении нового директора по продажам и обслуживанию 3
28.12.2017 ТТК представила конвергентное предложение «Единый счет» 1
03.07.2017 «Транстелеком» запустила ОТТ-сервис «ТВ без границ» 1
26.06.2017 В «Транстелекоме» назначен новый вице-президент 5
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 1
27.04.2017 ТТК запустила единый номер для поддержки клиентов среднего и малого бизнеса 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
20.03.2017 «Транстелеком» запустил техподдержку клиентов через Viber и Telegram 1
02.03.2016 «Билайн» скрестил фиксированную и мобильную связь 1
15.01.2016 Каждый второй пользовать Wifire TV смотрел фильм «Ирония судьбы или с легким паром» 31 декабря 1
25.11.2015 NetByNet улучшил стабильность мобильного интернета Wifire Mobile 1
09.10.2015 Видео-приложение Wifire TV предустановлено на телевизоры Philips Android TV 1
07.07.2014 «Билайн» внедрил антиспам-платформу для защиты своих абонентов 1
20.11.2012 Топ-менеджеры мигрируют в мобильный интернет 1
02.11.2012 Крупный бизнес: особенности коммуникаций 5
07.02.2012 «Билайн Бизнес» запускает услугу «Поиск» 1
01.02.2012 «Билайн Бизнес» и Cisco запускают готовое решение по фиксированной телефонии для клиентов Московского региона 1
05.12.2011 "Облака": эксперты обсудили прикладные аспекты 9
16.11.2011 Конференция CNews: «Услуги из облака: спектр выбора» 1
28.10.2011 «Билайн Бизнес» запускает Office 365 во всех регионах России 1
27.10.2011 Конференция CNews: «Услуги из облака: спектр выбора» 1
28.09.2011 Выручка операторов от М2М-услуг в 2011 г. может составить 1 млрд руб. 2
23.09.2011 «Билайн Бизнес» запустил новое предложения для корпоративных клиентов по услуге BlackBerry Enterprise Service 1
22.08.2011 «Билайн Бизнес» запустил услугу «Свободный интернет» 1
04.08.2011 «Билайн Бизнес» начал продажи 3G-репитера для корпоративных клиентов 1

Публикаций - 69, упоминаний - 97

Назаров Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 10
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 6
Microsoft Corporation 11127 3
Центел - Центральный телеграф 164 3
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 3
Software AG & IDS Scheer 109 2
SAP SE 3216 2
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
ПТТ-телепорт 3 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
Telegram Group 702 1
Philips 733 1
Sony 2395 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
IntegrIT 4 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 31 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 2 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
Альфа-Банк 1127 1
ВкусВилл 48 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
МТС банк 254 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Nestle - Нестле 64 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 51 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 7 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Smart City - Умные остановки 9 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
Google Android 10751 5
NetByNet - WiFire TV 9 3
ТТК ТВ 6 2
Apple - App Store 2198 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iOS 5742 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Rakuten Viber 429 1
Linux OS 4267 1
Google Android 5 Lollipop 146 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Amedia Premium HD 28 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 1
IntegrIT VitaHD MCU ВКС 2 1
Philips Android TV 2 1
Степанов Антон 56 2
Тетерин Денис 2 2
Кравцов Роман 77 2
Баранов Егор 1 1
Hardy Tom - Харди Том 2 1
Солдатова Галина 8 1
Андреасян Сарик 1 1
Толмачев Андрей 4 1
Емелин Илья 2 1
Гудумак Дмитрий 1 1
Лоськов Дмитрий 1 1
Лепехин Петр 1 1
Прохоров Юрий 44 1
Парошин Дмитрий 1 1
Нагиев Дмитрий 3 1
Стогниенко Владимир 1 1
Белошапка Константин 1 1
Анкилов Константин 49 1
Герман-младший Алексей 1 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Шиндин Александр 1 1
Лыков Александр 1 1
Бижанова Наталия 4 1
Слободин Михаил 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Беларусь - Белоруссия 2095 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Украина 3378 3
Нидерланды 976 2
Россия - Таганрог 112 2
Восточная Европа 1682 2
Европа 3774 2
Россия - Хабаровск 624 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 2
Россия - Волгодонск 42 1
Россия - Чита 200 1
Россия - Жуковский 24 1
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - Ангарск 51 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Дзержинский 9 1
Москва - Котельники 14 1
Россия - Нерюнгри 37 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - Батайск 27 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Люберцы 49 1
Россия - Абакан 95 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 333 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Психология 3 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ТНТ - Телеканал 94 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 1
Пятница - Телеканал 20 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
ShowTime - телеканал 13 1
CNews Analytics 1991 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
TelecomDaily ИАА 112 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 2
РАО - Российская академия образования ФГБУ 4 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766045, в очереди разбора - 669731.
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