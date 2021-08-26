Назаров Алексей

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Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1

МТС запустила комплексное решение для ритейла с защитой от краж и таргетированной рекламой 1

МГТС запустила новый безлимитный тарифный план мобильного интернета 1

МГТС назначила директора по маркетингу и развитию продуктов 1

МГТС сообщила о кадровых перестановках в блоке по продажам и обслуживанию 1

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