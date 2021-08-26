Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Назаров Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 97
Назаров Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
|МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
|Степанов Антон 56 2
|Тетерин Денис 2 2
|Кравцов Роман 77 2
|Баранов Егор 1 1
|Hardy Tom - Харди Том 2 1
|Солдатова Галина 8 1
|Андреасян Сарик 1 1
|Толмачев Андрей 4 1
|Емелин Илья 2 1
|Гудумак Дмитрий 1 1
|Лоськов Дмитрий 1 1
|Лепехин Петр 1 1
|Прохоров Юрий 44 1
|Парошин Дмитрий 1 1
|Нагиев Дмитрий 3 1
|Стогниенко Владимир 1 1
|Белошапка Константин 1 1
|Анкилов Константин 49 1
|Герман-младший Алексей 1 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Шиндин Александр 1 1
|Лыков Александр 1 1
|Бижанова Наталия 4 1
|Слободин Михаил 55 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|НТВ - Телекомпания 164 1
|ТНТ - Телеканал 94 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 1
|Пятница - Телеканал 20 1
|ТВ-3 - телеканал 48 1
|ShowTime - телеканал 13 1
|CNews Analytics 1991 6
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766045, в очереди разбора - 669731.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766045, в очереди разбора - 669731.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru