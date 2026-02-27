Россия - СЗФО - Республика Коми - Сосногорск

Разделы

27.02.2026 «МегаФон» расширяет сеть домашнего интернета в Коми 1
16.05.2025 «МегаФон» обеспечил дачников Ухты и Сосногорска скоростным интернетом 1
09.03.2023 МТС разогнала мобильный интернет для молодоженов в Сосногорске 2
27.01.2023 Малоизвестная фирма отодвинула ИТ-грандов и вдвое обрушила цену поддержки HPE в крупнейшей частной энергокомпании России 1
28.12.2022 Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
04.10.2016 ТТК обеспечит интернетом магазины «Магнит» в Республике Коми 1
20.11.2015 ТТК обеспечил доступом в интернет офис компании «РЖД Логистика» в Сосногорске 1
22.04.2015 МТС запустила в центре нефтедобычи Республики Коми первую сеть 4G 1
12.02.2015 Каждый второй житель крупнейших городов Республики Коми пользуется интернетом от ТТК 1
22.10.2013 ВОЛС «МегаФона» соединила Сыктывкар и Ухту 1
01.02.2012 МТС в 2011 г. обеспечила связью 3G более 110 населенных пунктов Республики Коми 2
01.02.2008 Образовательные учреждения Коми получат лицензионное ПО в феврале 1
22.09.2006 СЗТ стал единственным владельцем "Парма-Информ" 1
14.09.2006 В 2006 году в Коми изъято 3 тыс. единиц контрафакта 1
18.10.2005 "СеверТрансТелеКом" подвел итоги за 9 месяцев 1
03.04.2000 В республике Коми состоялось открытие новой волоконно-оптической линии связи на участке Ухта-Печора 1

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 4
Lightnet Complex - Лайтнэт Комплекс 14 2
Ростелеком 10453 2
МегаФон 10150 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 2
Крок - Croc 1822 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1228 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 2
Т1 Сервионика - Servionica 271 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
Парма-информ 8 1
Связь АО 10 1
Dell EMC 5111 1
Cisco Systems 5239 1
Huawei 4305 1
Lenovo Group 2376 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1274 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 213 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 2
РЖД - Российские железные дороги 2022 1
Почта России ПАО 2271 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 1
РЖД Логистика 21 1
Россети Ленэнерго 1699 1
101Hotels.com 456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3288 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8871 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9499 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11220 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10176 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3816 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21861 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3588 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4074 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4399 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9623 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1586 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 443 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2866 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11633 2
Пропускная способность - Bandwidth 1840 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1144 2
Вентилятор - Fan 1033 2
Трансивер - Transceiver 140 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 522 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4988 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7486 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4221 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8980 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 1
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 21 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2189 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 847 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11366 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5728 1
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 96 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1249 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3450 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 1
МТС 3G-сеть 121 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 40 1
Медков Евгений 28 3
Вагнер Андрей 2 2
Вексельберг Виктор 154 2
Вербович Вячеслав 2 1
Назаров Алексей 73 1
Сорокин Константин 15 1
Андросов Александр 2 1
Власов Вячеслав 8 1
Сидоренко Дмитрий 12 1
Сухих Марина 4 1
Куприянов Денис 1 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 815 13
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 227 12
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 83 10
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 46 7
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 50 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Печора 33 4
Россия - РФ - Российская федерация 158984 4
Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры 33 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 315 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Вуктыл 9 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сысольский район - Визинга - Визин 7 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 2
Украина 7822 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 501 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Корткеросский район - Корткерос 7 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Инта 15 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1168 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4347 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1844 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2954 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2255 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 803 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1595 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1260 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 517 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 691 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 267 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 178 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 339 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6712 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 882 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5984 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10564 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2025 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5353 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1291 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11472 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4941 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6441 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 922 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2983 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 402 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 836 1
Спорт - Футбол 754 1
Forbes - Форбс 935 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3775 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 133 1
УГТУ - Ухтинский государственный технический университет - Ухтинский индустриальный институт 4 1
