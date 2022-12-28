Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России

Лидер российской отрасли электроэнергетики и теплоснабжения, частная «Т плюс», ищет подрядчика на годовую техподдержку «железа» и ПО сбежавшей из нашей страны американской HPE. На сумму договора в 126,7 млн руб. претендует сразу шесть участников российского рынка ИТ. Некоторые из них очень известны.

Техподдержка HPE в «Т плюс»

Как выяснил CNews, тендер крупнейшей российской частной компании в сфере электроэнергетики и теплоснабжения «Т плюс» на техподдержку «железа» и ПО американской Hewlett-Packard Enterprise (HPE) вызвал изрядный ажиотаж. На него пришли сразу шесть отечественных компаний. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок.

Напомним, о том, что зарубежная корпорация на фоне конфликта на Украине сворачивает в России свою деятельность, а значит и прекращает поддерживать свои решения на территории нашей страны, она объявила в июне 2022 г.

Рассматриваемый тендер был запущен «Т плюс» 9 декабря 2022 г. в формате запроса предложений с начальной ценой договора в 126,7 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 20 декабря.

По истечение этого срока на тендер поступили заявки «Крока» (с предложением в 126,7 млн руб.), «Инфосистем джет» (аналогично), «Лайтнэт комплекса» (аналогично), «Си ти ай» (124,8 млн руб.), «Сервионики» (100 млн руб.) и «Эффективных технологий» (84 млн руб.).

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Итоги тендера планируется подвести 30 декабря 2022 г. Срок оказания поддержки серверного оборудования и софта HPE — с 1 января по 31 декабря 2023 г.

Беглый мониторинг сайта госзакупок показал, что заказ госструктурами и компаниями с госучастием (к ним относится и «Т плюс») техподдержки известных ушедших из России западных вендоров — в последние месяцы явление весьма не частое.

Что предстоит будущему подрядчику

Из тендерных документов следует, что будущему исполнителю договора предстоит поддерживать «железо» и софт HPE в подразделениях группы «Т плюс» в Москве, Подмосковье, Сколково, Пензе, Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте, Воркуте, Кирове, Саранске и др.

Заказчик ожидает от подрядчика наличия собственного сервисного центра. При этом каждый участник тендера должен был предоставить гарантийное письмо, в котором подтвердить, что в случае признания его победителем он сформирует склад запчастей к серверам HPE в течении двух месяцев с даты подписания договора.

Время замены запчастей после определения неисправности должно составить не более пяти календарных дней.

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В числе запчастей должны иметься процессоры, системные платы, вентиляторы системы охлаждения, RAM-память, накопители HDD и SSD (каждого типа), контроллеры жесткого диска, блоки питания сервера, коммутационные платы Ethernet и Fibre Channel (включая трансиверы), элементы шасси Blade- и Synergy-систем,CХД, SAN-коммутаторов и пр.

Параметры бизнеса «Т плюс»

На сайте группы «Т плюс» сообщается, что помимо вышеупомянутого статуса крупнейшей частной компании России в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, ей принадлежит 6% установленной мощности электростанций нашей страны.

Группа позиционирует себя в качестве лидера на рынке теплоснабжения России с долей 8%. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах страны. Ее услугами пользуются более 7 млн физических лиц; более 180 тыс. договоров заключено с юридическими лицами.

Группа объединяет 53 электростанции, среди которых 51 ТЭС и две ГЭС. Группа — крупнейший частный производитель тепла в России и мире, четвертый по величине налогоплательщик отрасли.

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«Т плюс» отсчитывает свою историю с 2002 г. Ее действующее юрлицо ПАО «Т плюс» было зарегистрировано в подмосковном Красногорске 1 августа 2005 г. Гендиректором выступает Андрей Вагнер.

Считается, что основные собственники группы (39,59% акций) — структуры холдинга «Ренова» Виктора Вексельберга. Об этом, в частности, в июле 2022 г. писал российский «Форбс».

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка «Т плюс» составила 259,4 млрд руб. с приростом этого показателя на 13% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 17,7 млрд руб.