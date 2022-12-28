Разделы

Бизнес Тендеры ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России

Лидер российской отрасли электроэнергетики и теплоснабжения, частная «Т плюс», ищет подрядчика на годовую техподдержку «железа» и ПО сбежавшей из нашей страны американской HPE. На сумму договора в 126,7 млн руб. претендует сразу шесть участников российского рынка ИТ. Некоторые из них очень известны.

Техподдержка HPE в «Т плюс»

Как выяснил CNews, тендер крупнейшей российской частной компании в сфере электроэнергетики и теплоснабжения «Т плюс» на техподдержку «железа» и ПО американской Hewlett-Packard Enterprise (HPE) вызвал изрядный ажиотаж. На него пришли сразу шесть отечественных компаний. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок.

Напомним, о том, что зарубежная корпорация на фоне конфликта на Украине сворачивает в России свою деятельность, а значит и прекращает поддерживать свои решения на территории нашей страны, она объявила в июне 2022 г.

Рассматриваемый тендер был запущен «Т плюс» 9 декабря 2022 г. в формате запроса предложений с начальной ценой договора в 126,7 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 20 декабря.

По истечение этого срока на тендер поступили заявки «Крока» (с предложением в 126,7 млн руб.), «Инфосистем джет» (аналогично), «Лайтнэт комплекса» (аналогично), «Си ти ай» (124,8 млн руб.), «Сервионики» (100 млн руб.) и «Эффективных технологий» (84 млн руб.).

tplyus_600.jpg
«Т плюс» готов заплатить за техподдержку своих решений HPE 127 млн руб. Российские ИТ-компании могут ее оказать

Итоги тендера планируется подвести 30 декабря 2022 г. Срок оказания поддержки серверного оборудования и софта HPE — с 1 января по 31 декабря 2023 г.

Беглый мониторинг сайта госзакупок показал, что заказ госструктурами и компаниями с госучастием (к ним относится и «Т плюс») техподдержки известных ушедших из России западных вендоров — в последние месяцы явление весьма не частое.

Что предстоит будущему подрядчику

Из тендерных документов следует, что будущему исполнителю договора предстоит поддерживать «железо» и софт HPE в подразделениях группы «Т плюс» в Москве, Подмосковье, Сколково, Пензе, Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте, Воркуте, Кирове, Саранске и др.

Заказчик ожидает от подрядчика наличия собственного сервисного центра. При этом каждый участник тендера должен был предоставить гарантийное письмо, в котором подтвердить, что в случае признания его победителем он сформирует склад запчастей к серверам HPE в течении двух месяцев с даты подписания договора.

Время замены запчастей после определения неисправности должно составить не более пяти календарных дней.

Суперапп для ЦОД: что это такое и как его внедрять
ПО

В числе запчастей должны иметься процессоры, системные платы, вентиляторы системы охлаждения, RAM-память, накопители HDD и SSD (каждого типа), контроллеры жесткого диска, блоки питания сервера, коммутационные платы Ethernet и Fibre Channel (включая трансиверы), элементы шасси Blade- и Synergy-систем,CХД, SAN-коммутаторов и пр.

Параметры бизнеса «Т плюс»

На сайте группы «Т плюс» сообщается, что помимо вышеупомянутого статуса крупнейшей частной компании России в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, ей принадлежит 6% установленной мощности электростанций нашей страны.

Группа позиционирует себя в качестве лидера на рынке теплоснабжения России с долей 8%. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах страны. Ее услугами пользуются более 7 млн физических лиц; более 180 тыс. договоров заключено с юридическими лицами.

Группа объединяет 53 электростанции, среди которых 51 ТЭС и две ГЭС. Группа — крупнейший частный производитель тепла в России и мире, четвертый по величине налогоплательщик отрасли.

Ключи от безопасности: Что важно учитывать, публикуя исходный код софта в национальном репозитории открытого ПО
Безопасность

«Т плюс» отсчитывает свою историю с 2002 г. Ее действующее юрлицо ПАО «Т плюс» было зарегистрировано в подмосковном Красногорске 1 августа 2005 г. Гендиректором выступает Андрей Вагнер.

Считается, что основные собственники группы (39,59% акций) — структуры холдинга «Ренова» Виктора Вексельберга. Об этом, в частности, в июле 2022 г. писал российский «Форбс».

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка «Т плюс» составила 259,4 млрд руб. с приростом этого показателя на 13% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 17,7 млрд руб.

Денис Воейков

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский Oracle на грани банкротства

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Санкциям конец? Microsoft внезапно открыла россиянам доступ к Windows

Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ

«Тинькофф» выпустил первый российский банкомат

Россияне «отменили» Microsoft в ответ на санкции. Поставки в Россию ноутбуков с Windows обрушились

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще