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Индексная книга (каталог) CNews*
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Вексельберг Виктор

СОБЫТИЯ


20.04.2026 Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики» 1
06.03.2023 Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам 1
27.01.2023 Малоизвестная фирма отодвинула ИТ-грандов и вдвое обрушила цену поддержки HPE в крупнейшей частной энергокомпании России 1
27.01.2023 «Ростех» попрощался с «Акадо», отдав компанию «Эр-телекому» 1
28.12.2022 Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
27.10.2022 Лидер российской разработки ПО для горняков поглощен «Цифрой». Миллиардная покупка длилась 4 года 1
02.08.2022 Во главе «Цифры» встал бывший топ-менеджер «Почты России» 2
28.07.2022 Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка» 2
26.05.2022 В «Сколково» стартовала Х международная конференция Startup Village 1
26.04.2022 В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries 1
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 1
27.04.2021 Максим Решетников: институты развития должны помогать выводить научные прототипы на рынок 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
29.12.2020 Совет директоров фонда «Сколково» возглавил председатель «Вэб.рф» Игорь Шувалов 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
20.10.2020 CNews получил награду РСПП как лучшее издание в ИТ-отрасли 1
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 1
03.07.2020 Совет директоров Фонда «Сколково» обсудил поддержку инновационных проектов для промышленного масштабирования 1
02.07.2020 Дмитрий Медведев встретится с руководителями стартапов «Сколково» 1
02.07.2020 Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета 1
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 1
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 3
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 2
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 1
18.03.2019 Россияне создают робота для бурения скважин 2
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 3
09.01.2019 Вексельберг продает взломщикам iPhone свой стартап, закрытый из-за санкций 2
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 1
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 2
21.09.2018 Аркадий Дворкович назначен Председателем Фонда «Сколково» 1
04.06.2018 Экс-куратор российских ИТ после ухода из Правительства нашел пристанище в «Сколково» 1
18.05.2018 Госдума передумала запрещать в России иностранное «железо» и ПО 1
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний 1
10.04.2018 Высокотехнологический обвал. За день санкций российские ИКТ-компании потеряли миллиарды 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 2
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
21.11.2017 «Мегафон» завершил строительство сети в аэропорту «Платов» 1

Публикаций - 155, упоминаний - 186

Вексельберг Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 26
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 22
МегаФон 10742 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Ростелеком 10948 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 13
Microsoft Corporation 25775 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Intel Corporation 12811 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Cisco Systems 5372 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 7
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 7
SAP SE 5601 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 7
Крок - Croc 1964 7
Цифра ГК 162 7
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Google LLC 12690 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Huawei 4677 5
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 5
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 5
Dell EMC 5180 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Philips 2099 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 54
Columbus Nova - Columbus Nova Capital - Columbus Nova Investments - Columbus Nova Partners - Коламбус Нова, ЛЛК 18 15
Альфа-Групп 745 15
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Почта России ПАО 2370 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 6
Наукоград - технопарк 156 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Газпром ПАО 1493 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Access Industries 37 4
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
101Hotels.com 456 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Альфа-Банк 1979 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Газпром нефть 725 4
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 3
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 14 3
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 3
Ренова актив 3 3
Химпром 22 3
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 3
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 3
АВК Инвестментс 5 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 91
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 20
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 9
Apple iPhone 6 4861 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 3
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Цифра ГК - Вист Групп - Epiroc Pit Viper 2 2
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 10 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 2
Abbyy Compreno 21 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Stafory - робот Вера 377 1
Microsoft Dynamics 1197 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 13 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
Datadvance pSeven 13 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 1
NSO Group - Pegasus 98 1
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 1
FreePik 1841 1
Dell EMC Captiva 29 1
Dell EMC RecoverPoint - Dell EMC Backup Recovery Systems 17 1
Dell Centera Centera 26 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Медведев Дмитрий 1665 32
Дворкович Аркадий 216 16
Путин Владимир 3454 14
Сурков Владислав 73 10
Чубайс Анатолий 222 10
Припачкин Юрий 67 9
Дерипаска Олег 41 8
Евтушенков Владимир 217 8
Брюквин Юрий 300 7
Фридман Михаил 146 7
Греф Герман 485 7
Никифоров Николай 1138 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Кочетков Владислав 248 6
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 6
Богачев Игорь 183 6
Мордашов Алексей 64 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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