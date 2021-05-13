Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Вексельберг Виктор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 97, упоминаний - 136
Вексельберг Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дворкович Аркадий 169 15
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Сурков Владислав 59 5
|Путин Владимир 1824 4
|Ротенберг Игорь 35 3
|Скоч Андрей 7 3
|Мацук Игорь 3 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Керимов Сулейман 20 3
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
|Дерипаска Олег 19 3
|Жаров Александр 165 3
|Кулешов Александр 15 3
|Шувалов Игорь 64 3
|Ливинский Павел 10 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Каем Кирилл 16 2
|Шохин Александр 21 2
|Миллер Алексей 13 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Усманов Алишер 241 2
|Богачев Игорь 172 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Костин Андрей 45 2
|Греф Герман 205 2
|Потанин Владимир 19 2
|Золотов Виктор 7 2
|Дроздов Игорь 19 2
|Акимов Максим 167 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Носков Константин 201 2
|Шадаев Максут 384 2
|Волож Аркадий 181 2
|Собянин Сергей 211 2
|Патрушев Николай 15 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Шамалов Кирилл 2 2
|Паршин Максим 141 1
|Андреев Сергей 39 1
|Рубанов Владимир 61 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761105, в очереди разбора - 664794.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761105, в очереди разбора - 664794.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru