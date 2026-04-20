Индексная книга (каталог) CNews*
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Вексельберг Виктор
СОБЫТИЯ
Публикаций - 155, упоминаний - 186
Вексельберг Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1665 32
|Дворкович Аркадий 216 16
|Путин Владимир 3454 14
|Сурков Владислав 73 10
|Чубайс Анатолий 222 10
|Припачкин Юрий 67 9
|Дерипаска Олег 41 8
|Евтушенков Владимир 217 8
|Брюквин Юрий 300 7
|Фридман Михаил 146 7
|Греф Герман 485 7
|Никифоров Николай 1138 7
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
|Кочетков Владислав 248 6
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 6
|Богачев Игорь 183 6
|Мордашов Алексей 64 6
|Мамут Александр 133 6
|Слободин Михаил 56 5
|Потанин Владимир 91 5
|Керимов Сулейман 28 5
|Мацук Игорь 5 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Усманов Алишер 311 5
|Дроздов Игорь 45 4
|Скоч Андрей 11 4
|Кулешов Александр 29 4
|Кузьмичев Алексей 54 4
|Фурсенко Андрей 128 4
|Силин Михаил 27 4
|Мильнер Юрий 137 4
|Хан Герман 56 4
|Алекперов Вагит 44 4
|Chambers John - Чемберс Джон 123 4
|Луговцев Кирилл 8 4
|Хохлов Владимир 8 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Собянин Сергей 538 4
|Чемезов Сергей 147 4
|Набиуллина Эльвира 123 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.