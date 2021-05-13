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Вексельберг Виктор


13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 1
27.04.2021 Максим Решетников: институты развития должны помогать выводить научные прототипы на рынок 2
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
29.12.2020 Совет директоров фонда «Сколково» возглавил председатель «Вэб.рф» Игорь Шувалов 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
20.10.2020 CNews получил награду РСПП как лучшее издание в ИТ-отрасли 1
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 1
03.07.2020 Совет директоров Фонда «Сколково» обсудил поддержку инновационных проектов для промышленного масштабирования 2
02.07.2020 Дмитрий Медведев встретится с руководителями стартапов «Сколково» 1
02.07.2020 Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета 1
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 2
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 2
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 2
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 3
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 1
18.03.2019 Россияне создают робота для бурения скважин 2
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 3
09.01.2019 Вексельберг продает взломщикам iPhone свой стартап, закрытый из-за санкций 3
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 1
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 2
21.09.2018 Аркадий Дворкович назначен Председателем Фонда «Сколково» 2
04.06.2018 Экс-куратор российских ИТ после ухода из Правительства нашел пристанище в «Сколково» 1
18.05.2018 Госдума передумала запрещать в России иностранное «железо» и ПО 1
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний 1
10.04.2018 Высокотехнологический обвал. За день санкций российские ИКТ-компании потеряли миллиарды 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 3
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
21.11.2017 «Мегафон» завершил строительство сети в аэропорту «Платов» 1
17.10.2017 «Ростелеком», «Сколково» и Nokia создадут пилотную зону сети 5G 1
06.06.2017 Philips запускает первый научно-исследовательский центр в России 1
23.03.2017 Вексельберг и Вильякайнен планируют проект в области интернета вещей 2
02.03.2017 В список 500 богатейших людей мира впервые ворвался российский ИТ-шник 1
16.12.2016 «Сколково» и Panasonic определили приоритеты стратегического сотрудничества в 2017 году 1
26.10.2016 Звуки помешали Дмитрию Медведеву выступить на форуме инноваций. Видео 1
26.10.2016 Royal Philips создаст научно-исследовательский центр в «Сколково» 2
06.09.2016 Смена гендиректора в «Билайне»: Топ-блогера заменил «ненавистник» «Альфа-групп» 1
06.09.2016 Гендиректор «Билайна» стремительно ушел в отставку 1
02.06.2016 Tele2 и «Сколково» заключили соглашение о взаимодействии и стратегическом партнерстве 1
12.04.2016 В мае пройдет международная конференция Skolkovo Robotics 2016 1
15.07.2015 «Почта России» заплатит сотруднику «Сколково» полмиллиона евро за 60 дней консультаций по ИТ 1

Публикаций - 97, упоминаний - 136

Вексельберг Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 9
Акадо Телеком - Комкор 609 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
VK - Mail.ru Group 2483 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Yandex - Яндекс 4101 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
SAP SE 3212 4
Цифра ГК 116 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Samsung Electronics 5666 3
Ростелеком Связьинвест 696 3
Philips 711 3
Крок 1219 3
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
АФК Система ПАО 994 2
Theta Data Solutions 3 2
Рустелеком ТК 197 2
Вист Групп - Vist Robotics 6 2
Citizen Lab 11 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Ростелеком ЦентрТелеком 190 1
М2М телематика 165 1
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания 3 1
IBM 3539 1
АйТи 751 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Тримоб 30 1
Datadvance - Датадванс 17 1
Микротест 177 1
Google LLC 7148 1
Fanuc - Фанук 10 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
Ренова-Медиа 16 1
Andersen Group - Андерсен Групп 1 1
Phoenix Contact 31 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 10
ТНК-ВР Холдинг 148 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Норникель - Норильский никель 177 2
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 2
Ренова актив 2 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 2
Газпром ПАО 520 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 2
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 6 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 2
Газпром нефть 382 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Россети ПАО 168 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 1
СтройГазМонтаж 12 1
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 2 1
Francisco Partners Management 8 1
Ренова Лаб 3 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Cosapi Mineria 1 1
RuCom 4 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Химпром 5 1
Почта России ПАО 1572 1
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 4 1
RPI Capital 1 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Columbia Nova Technology Partners 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
Президент Российской Федерации 1439 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 4
Правительство РФ 2203 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
Роснано 456 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Рособоронэкспорт 34 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Президент США 105 1
Администрация Президента РФ 267 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Федеральное казначейство России 766 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ЛДПР 69 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
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ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
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Открытые данные - Open data 57 1
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РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 5 2
Вист Групп Epiroc Pit Viper 2 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Datadvance pSeven 9 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Samsung Galaxy 345 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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