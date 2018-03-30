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Microsoft Research
СОБЫТИЯ
|30.03.2018
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Microsoft Research объявила о создании системы машинного перевода, работающей не хуже человека
Группа ученых Microsoft Research сообщила, что созданная ими система машинного перевода с китайского на английский успешно прошла тест newstest2017, который включает в себя две тысячи предложений, взятых из
|19.05.2017
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Браслет Microsoft Research помогает справиться с симптомами болезни Паркинсона
Исследовательское подразделение Microsoft Research представило браслет под названием Emma, который потенциально способен помочь десяткам миллионов людей, страдающих от болезни Паркинсона. На данный момент устройство существуе
|27.02.2017
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В Microsoft Research создали приложение для ввода текста движением глаз
Исследователи из Microsoft Research при участии коллеги из Университета Вашингтона объявили о разработке недорогого метода ввода текста взглядом, сделав его значительно более доступными для людей с недостатком
|14.07.2016
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Летняя школа Microsoft Research «Интернет вещей» впервые пройдет в Казани
Более 60 студентов из России и стран СНГ станут участниками ежегодной летней школы Microsoft Research. Они получат шанс пообщаться с представителями современной науки, из первых уст узнать о последних достижениях в области интернета вещей и познакомиться с работой Иннополиса,
|07.08.2015
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Российские исследователи могут подать заявку на эксклюзивный грант Microsoft Research до 15 августа
в этом году удвоилось, — рассказал доктор Кенджи Такеда, архитектор решений и технический менеджер, Microsoft Research. — Сотрудничество с научными и образовательными учреждениями в России — эт
|01.09.2014
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Microsoft: Участники Летней школы – «национальная сборная» по облакам
CNews: В конце июля в очередной раз начала работу Летняя школа Microsoft Research. Расскажите об этом проекте. Дмитрий Халин: Летняя школа является частью и
|31.07.2014
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Microsoft Research научит российских студентов работе с технологиями будущего
В Москве открылась шестая ежегодная Летняя школа Microsoft Research. С 30 июля по 6 августа студенты, аспиранты и молодые ученые из России, Ук
|07.04.2014
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Microsoft Research инвестирует $1 млн в совместный с МГУ исследовательский центр
Научно-исследовательское подразделение Microsoft Research объявило о подписании трехлетнего соглашения с МГУ им. М.В. Ломоносова о сотрудничестве в сфере новейших ИТ-разработок, в рамках которого стороны откроют совместный исследова
|21.02.2012
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Мега-энциклопедия всемирной истории Microsoft будет работать на российском ПО
На середину марта 2012 г. намечен запуск бета-версии проекта ChronoZoom 2.0 – визуализированной хронологии развития жизни на Земле, истории человечества и космоса, рассказали CNews в Microsoft Research, лаборатории, выступающей координатором проекта. ChronoZoom охватывает период в 13,7 млрд лет – от момента «Большого взрыва» до современности. Проект будет содержать информац
|28.07.2011
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В Москве открылась летняя школа Microsoft Research по компьютерному зрению
Сегодня, 28 июля, в Москве открылась третья ежегодная летняя школа Microsoft Research для студентов, аспирантов и молодых ученых. В этом году школа проходит на
|20.10.2010
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Microsoft проникла в Wikipedia с СПО-переводчиком
мы качественного контента на разных языках», — сказал П. Анандан (P. Anandan), управляющий директор Microsoft Research India. После выхода пресс-релиза Microsoft в ИТ-блогах было высказано пред
|12.08.2010
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Летняя школа Microsoft Research открылась в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета стартовала вторая летняя школа Microsoft Research для студентов, аспирантов и молодых ученых. Темой ежегодной школы стали ал
|17.02.2009
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Microsoft Research организует в России школу по высокопроизводительным вычислениям
кциональные языки программирования для новых суперкомпьютерных архитектур. По итогам обучения учащиеся пройдут тестирование, закрепляющее приобретенные знания и навыки, а также получат диплом. «Школа Microsoft Research станет важной межуниверситетской площадкой для знакомства и обмена опытом студентов и аспирантов из разных регионов России с новейшими достижениями современной вычислительной
|08.10.1999
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В Московском представительстве Microsoft открылось научно-исследовательское подразделение Microsoft Research
одействию с научно-исследовательскими организациями (University Relations) Кембриджской Лаборатории Microsoft Research. Microsoft Research (MSR) является научно-исследовательским подразд
Microsoft Research и организации, системы, технологии, персоны:
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