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Microsoft Research

Microsoft Research

СОБЫТИЯ


30.03.2018 Microsoft Research объявила о создании системы машинного перевода, работающей не хуже человека

Группа ученых Microsoft Research сообщила, что созданная ими система машинного перевода с китайского на английский успешно прошла тест newstest2017, который включает в себя две тысячи предложений, взятых из

19.05.2017 Браслет Microsoft Research помогает справиться с симптомами болезни Паркинсона

Исследовательское подразделение Microsoft Research представило браслет под названием Emma, который потенциально способен помочь десяткам миллионов людей, страдающих от болезни Паркинсона. На данный момент устройство существуе
27.02.2017 В Microsoft Research создали приложение для ввода текста движением глаз

Исследователи из Microsoft Research при участии коллеги из Университета Вашингтона объявили о разработке недорогого метода ввода текста взглядом, сделав его значительно более доступными для людей с недостатком

14.07.2016 Летняя школа Microsoft Research «Интернет вещей» впервые пройдет в Казани

Более 60 студентов из России и стран СНГ станут участниками ежегодной летней школы Microsoft Research. Они получат шанс пообщаться с представителями современной науки, из первых уст узнать о последних достижениях в области интернета вещей и познакомиться с работой Иннополиса,
07.08.2015 Российские исследователи могут подать заявку на эксклюзивный грант Microsoft Research до 15 августа

в этом году удвоилось, — рассказал доктор Кенджи Такеда, архитектор решений и технический менеджер, Microsoft Research. — Сотрудничество с научными и образовательными учреждениями в России — эт
01.09.2014 Microsoft: Участники Летней школы – «национальная сборная» по облакам

CNews: В конце июля в очередной раз начала работу Летняя школа Microsoft Research. Расскажите об этом проекте. Дмитрий Халин: Летняя школа является частью и
31.07.2014 Microsoft Research научит российских студентов работе с технологиями будущего

В Москве открылась шестая ежегодная Летняя школа Microsoft Research. С 30 июля по 6 августа студенты, аспиранты и молодые ученые из России, Ук
07.04.2014 Microsoft Research инвестирует $1 млн в совместный с МГУ исследовательский центр

Научно-исследовательское подразделение Microsoft Research объявило о подписании трехлетнего соглашения с МГУ им. М.В. Ломоносова о сотрудничестве в сфере новейших ИТ-разработок, в рамках которого стороны откроют совместный исследова
21.02.2012 Мега-энциклопедия всемирной истории Microsoft будет работать на российском ПО

На середину марта 2012 г. намечен запуск бета-версии проекта ChronoZoom 2.0 – визуализированной хронологии развития жизни на Земле, истории человечества и космоса, рассказали CNews в Microsoft Research, лаборатории, выступающей координатором проекта. ChronoZoom охватывает период в 13,7 млрд лет – от момента «Большого взрыва» до современности. Проект будет содержать информац
28.07.2011 В Москве открылась летняя школа Microsoft Research по компьютерному зрению

Сегодня, 28 июля, в Москве открылась третья ежегодная летняя школа Microsoft Research для студентов, аспирантов и молодых ученых. В этом году школа проходит на

20.10.2010 Microsoft проникла в Wikipedia с СПО-переводчиком

мы качественного контента на разных языках», — сказал П. Анандан (P. Anandan), управляющий директор Microsoft Research India. После выхода пресс-релиза Microsoft в ИТ-блогах было высказано пред
12.08.2010 Летняя школа Microsoft Research открылась в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета стартовала вторая летняя школа Microsoft Research для студентов, аспирантов и молодых ученых. Темой ежегодной школы стали ал
17.02.2009 Microsoft Research организует в России школу по высокопроизводительным вычислениям

кциональные языки программирования для новых суперкомпьютерных архитектур. По итогам обучения учащиеся пройдут тестирование, закрепляющее приобретенные знания и навыки, а также получат диплом. «Школа Microsoft Research станет важной межуниверситетской площадкой для знакомства и обмена опытом студентов и аспирантов из разных регионов России с новейшими достижениями современной вычислительной
08.10.1999 В Московском представительстве Microsoft открылось научно-исследовательское подразделение Microsoft Research

одействию с научно-исследовательскими организациями (University Relations) Кембриджской Лаборатории Microsoft Research. Microsoft Research (MSR) является научно-исследовательским подразд

Публикаций - 144, упоминаний - 165

Microsoft Research и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 120
Google LLC 12690 13
Intel Corporation 12811 11
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Yandex - Яндекс 9216 7
Apple Inc 13156 7
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Samsung Electronics 11065 4
HP Inc. 5883 4
Oracle Corporation 7074 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Dell EMC 5180 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
9594 3
Red Hat 1378 3
OpenAI 542 3
Broadcom - VMware 2610 2
Lenovo Group 2447 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Naumen - Наумен 752 2
Lenovo Motorola 3566 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
Yahoo! 3726 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Аурига - Auriga 77 2
Accenture Labs 2 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Google DeepMind 82 1
Доктор рядом - Doc+ 55 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 1
Privacy Company 2 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 1
TWC - Trinity World Managment 10 1
Микротест 284 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
LEGO 260 1
Bayer AG - Байер 85 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Warner 540 1
Резонанс НПП 407 1
Arthur Andersen 64 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 1
Московский планетарий 15 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Tesla Motors 461 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. NSTC - National Science and Technology Council - Национальный совет по науке и технологиям США - Совет по национальной науке и технологиям США 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Apache Software Foundation - ASF 231 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 16
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 14
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 5
Microsoft Windows 16882 21
Microsoft Azure 1526 16
Microsoft Kinect 201 12
Linux OS 11533 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 7
Microsoft Office 4170 5
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows 10 1938 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Microsoft Surface - Планшет 450 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 4
Microsoft Hololens 76 4
Drupal - CMS-система 83 3
Microsoft Visual Studio 429 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 3
Microsoft DreamSpark 16 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
Apple iPad 4012 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Apache Hadoop 470 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 3
Joomla CMS 89 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 2
Google AlphaGo 10 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft XiaoIce - чат-бот 3 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 2
Microsoft AI - Microsoft Artificial Intelligence Solutions & Services 6 2
Microsoft Skype Translator 10 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Прянишников Николай 316 5
Березин Сергей 9 5
Аникин Леонид 61 3
Агамирзян Игорь 74 3
Hey Tony - Хей Тони 4 3
Хрущка Питер 3 3
Rashid Rick - Рашид Рик 3 3
Johnson Rane - Джонсон Рейн 3 3
Халин Дмитрий 56 3
Сухарев Алексей 13 2
Гуревич Юрий 2 2
Shum Harry - Шам Гарри 8 2
Blake Andrew - Блейк Эндрю 3 2
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 2
Садовничий Виктор 64 2
Баринова Ольга 2 2
Gonthier Georges - Гонтье Джордж 4 2
Takeda Kenji - Такеда Кенджи 2 2
Конушин Антон 14 2
Richardson Graham - Ричардсон Грэхэм 6 2
Saekow Roland - Саеков Роланд 2 2
Ofek Eyal - Офек Эяль 2 2
Vardi Moshe - Варди Моше 2 2
Fisher Jasmin - Фишер Жасмин 2 2
Bishop Chris - Бишоп Крис 3 2
Греф Герман 485 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Бакунов Григорий 22 1
Халяпин Сергей 96 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Варламов Кирилл 42 1
Лебедев Владимир 94 1
Алексеев Олег 20 1
Македонский Сергей 47 1
Кузьминов Ярослав 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Европа 24964 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Великобритания - Кембридж 263 10
США - Вашингтон - Редмонд 238 8
США - Колумбия - Вашингтон 1487 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Индия - Bharat 5870 7
Украина 7928 7
Азия - Азиатский регион 5920 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Калифорния 4829 5
Япония 13807 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Канада 5082 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Нидерланды 3746 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
США - Вашингтон штат 128 3
Казахстан - Республика 6048 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Европа Восточная 3138 3
Израиль 2856 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Венгрия 855 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 3
Португалия - Португальская Республика 956 3
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
США - Калифорния - Беркли 286 2
Швеция - Королевство 3782 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 13
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 10
Английский язык 7030 9
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