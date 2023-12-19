Получите все материалы CNews по ключевому слову
Wikimedia Foundation Фонд Викимедиа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.12.2023
|
По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос
Энциклопедия останется без поддержки Некоммерческое партнерство «Викимедиа.ру», которое на протяжении полутора десятков лет занималась поддержкой энциклопедии Wikipedia, в самом ближайшем будущем прекратит свое существование. Об этом открыто заявил его основ
|17.03.2021
|
Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов
Wikipedia для бизнеса Фонд Wikimedia планирует взимать плату за предоставление контента интернет-энциклопедии Wikipedia
|01.03.2016
|
Гендиректор Wikipedia уходит в отставку на фоне скандала
Уход главы Wikimedia Foundation Выросшая в Москве Лайла Третиков (Lila Tretikov), исполнительный директо
|12.05.2015
|
Пожертвования Wikipedia уходят «на путешествия, развлечения и высокие зарплаты руководства»
льности «оплачивают путешествия, развлечения и приличную заработную плату исполнительного директора Wikimedia Foundation Лайлы Третиков (Lila Tretikov), а ранее — зарплаты ее предшественницы Сь
|02.05.2014
|
Россиянка станет исполнительным директором Wikimedia Foundation
Некоммерческая организация Wikimedia Foundation, стоящая за крупнейшей интернет-энциклопедией Wikipedia, объявила о назн
|27.03.2012
|
Wikipedia приняла $1 млн пожертвований от Павла Дурова
Фонд Wikimedia, который занимается развитием и поддержкой свободной энциклопедии Wikipedia, принял
|10.10.2011
|
Wikipedia получила крупнейший грант в истории - $3,6 млн
истории - $3,6 млн. Средства организации предоставила Stanton Foundation. По словам представителей Wikimedia, полученные деньги будут направлены на развитие технологической инфраструктуры, кот
|04.01.2011
|
«Википедия» привлекла рекордную сумму пожертвований
Управляющая организация «Википедии», фонд Wikimedia Foundation, объявила, что ей удалось привлечь запланированную сумму пожертвований -
|18.10.2010
|
Российского партнера «Википедии» обвинили в экстремизме
едиа РУ» несет за это ответственность. «Викимедиа РУ» - российское отделение сообщества организации Wikimedia Foundation, базирующейся в США и обеспечивающей материальную основу для ряда интерн
|21.08.2009
|
Wikimedia получила грант на $500 тыс.
ы на дальнейшее развитие и поддержку Wikipedia, сообщает АР. По словам представителей The Hewlett Foundation, Wikipedia играет очень важную роь в распространении информации по всему миру. Организация Wikimedia начиная с 2001 г. получила более $100 млн в грантах от различных фондов и компаний.
|04.12.2008
|
Wikipedia подправят «морду» почти на $1 млн
четвертым по посещаемости сайтом во всем мире: ежедневно на нее заходят 30 млн посетителей. Однако Wikimedia Foundation видит своей задачей продолжение работы над популяризацией ресурса, и име
|07.04.2008
|
KDE e.V и Wikimedia Deutschland открыли совместный офис во Франкфурте
Некоммерческая организация KDE e.V, выполняющая роль представителя сообщества KDE в финансовых и юридических вопросах, совместно с филиалом фонда Wikimedia в Германии, занимающимся развитием национального раздела онлайн-энциклопедии Wikipedia, объявили об открытии совместного офиса во Франкфурте. Помимо очевидной экономической выгоды за
|27.03.2008
|
Wikimedia Foundation получила пожертвование в размере $3 млн.
выплачиваться отдельными суммами в течение трех лет, сообщает TechCrunch. На сегодняшний день штат Wikimedia Foundation насчитывает 15 работников. Ожидается, что к 2010 году их число увеличитс
|07.08.2007
|
Wikipedia простила Baidu воровство
то крупнейший поисковый сервис Китая, Baidu, нарушил авторские права онлайн-энциклопедии Wikipedia. Wikimedia не планирует подавать иск в суд на веб-энциклопедию на китайском языке Baidu Baike,
|28.03.2007
|
Wikimedia покинули двое руководителей
Двое руководящих сотрудников фонда Wikimedia уволились из организации. Причина — неудовлетворённость состоянием организации
Wikimedia Foundation и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.