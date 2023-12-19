Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа

Энциклопедия останется без поддержки Некоммерческое партнерство « Викимедиа .ру», которое на протяжении полутора десятков лет занималась поддержкой энциклопедии Wikipedia, в самом ближайшем будущем прекратит свое существование. Об этом открыто заявил его основ

едиа РУ» несет за это ответственность. «Викимедиа РУ» - российское отделение сообщества организации Wikimedia Foundation, базирующейся в США и обеспечивающей материальную основу для ряда интерн