Wikimedia Foundation Фонд Викимедиа

Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа

СОБЫТИЯ

19.12.2023 По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос

Энциклопедия останется без поддержки Некоммерческое партнерство «Викимедиа.ру», которое на протяжении полутора десятков лет занималась поддержкой энциклопедии Wikipedia, в самом ближайшем будущем прекратит свое существование. Об этом открыто заявил его основ
17.03.2021 Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов

Wikipedia для бизнеса Фонд Wikimedia планирует взимать плату за предоставление контента интернет-энциклопедии Wikipedia

01.03.2016 Гендиректор Wikipedia уходит в отставку на фоне скандала

Уход главы Wikimedia Foundation Выросшая в Москве Лайла Третиков (Lila Tretikov), исполнительный директо
12.05.2015 Пожертвования Wikipedia уходят «на путешествия, развлечения и высокие зарплаты руководства»

льности «оплачивают путешествия, развлечения и приличную заработную плату исполнительного директора Wikimedia Foundation Лайлы Третиков (Lila Tretikov), а ранее — зарплаты ее предшественницы Сь
02.05.2014 Россиянка станет исполнительным директором Wikimedia Foundation

Некоммерческая организация Wikimedia Foundation, стоящая за крупнейшей интернет-энциклопедией Wikipedia, объявила о назн
27.03.2012 Wikipedia приняла $1 млн пожертвований от Павла Дурова

Фонд Wikimedia, который занимается развитием и поддержкой свободной энциклопедии Wikipedia, принял
10.10.2011 Wikipedia получила крупнейший грант в истории - $3,6 млн

истории - $3,6 млн. Средства организации предоставила Stanton Foundation. По словам представителей Wikimedia, полученные деньги будут направлены на развитие технологической инфраструктуры, кот
04.01.2011 «Википедия» привлекла рекордную сумму пожертвований

Управляющая организация «Википедии», фонд Wikimedia Foundation, объявила, что ей удалось привлечь запланированную сумму пожертвований -
18.10.2010 Российского партнера «Википедии» обвинили в экстремизме

едиа РУ» несет за это ответственность. «Викимедиа РУ» - российское отделение сообщества организации Wikimedia Foundation, базирующейся в США и обеспечивающей материальную основу для ряда интерн
21.08.2009 Wikimedia получила грант на $500 тыс.

ы на дальнейшее развитие и поддержку Wikipedia, сообщает АР. По словам представителей The Hewlett Foundation, Wikipedia играет очень важную роь в распространении информации по всему миру. Организация Wikimedia начиная с 2001 г. получила более $100 млн в грантах от различных фондов и компаний.
04.12.2008 Wikipedia подправят «морду» почти на $1 млн

четвертым по посещаемости сайтом во всем мире: ежедневно на нее заходят 30 млн посетителей. Однако Wikimedia Foundation видит своей задачей продолжение работы над популяризацией ресурса, и име
07.04.2008 KDE e.V и Wikimedia Deutschland открыли совместный офис во Франкфурте

Некоммерческая организация KDE e.V, выполняющая роль представителя сообщества KDE в финансовых и юридических вопросах, совместно с филиалом фонда Wikimedia в Германии, занимающимся развитием национального раздела онлайн-энциклопедии Wikipedia, объявили об открытии совместного офиса во Франкфурте. Помимо очевидной экономической выгоды за

27.03.2008 Wikimedia Foundation получила пожертвование в размере $3 млн.

выплачиваться отдельными суммами в течение трех лет, сообщает TechCrunch. На сегодняшний день штат Wikimedia Foundation насчитывает 15 работников. Ожидается, что к 2010 году их число увеличитс
07.08.2007 Wikipedia простила Baidu воровство

то крупнейший поисковый сервис Китая, Baidu, нарушил авторские права онлайн-энциклопедии Wikipedia. Wikimedia не планирует подавать иск в суд на веб-энциклопедию на китайском языке Baidu Baike,
28.03.2007 Wikimedia покинули двое руководителей

Двое руководящих сотрудников фонда Wikimedia уволились из организации. Причина — неудовлетворённость состоянием организации

