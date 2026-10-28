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AppLovin

AppLovin

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.10.2026 Китайские рекламодатели за год увеличили вложения в рекламу в «Яндексе» в 2,4 раза 1
18.11.2024 Победа Трампа рекордно обогатила ИТ- и технологический бизнес США. Топ-9 миллиардеров, выигравших больше всех 1
28.10.2024 AppMetrica упростила доступ к мобильной аналитике для партнеров рекламной сети «Яндекса» 1
26.04.2018 Android-троянец из Google Play зарабатывает для вирусописателей при помощи невидимой рекламы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

AppLovin и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9446 2
Google LLC 12843 1
Oracle Corporation 7124 1
X Corp - Twitter 2944 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 303 1
Coinbase 72 1
Fidelity 46 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 93 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1434 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5464 2
Data monetization - Монетизация данных 2019 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1902 1
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 197 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 729 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 135 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10321 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3447 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1678 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5927 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12007 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14534 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8071 1
Unicorn Coloring Book 1 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 19 1
Yandex.AppMetrica - АппМетрика - аналитика мобильных приложений 29 1
EA Origin 196 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 364 1
Яндекс Реклама - Yandex Mobile Ads SDK 4 1
Philosoftwares Dress Up Game - игра в жанре симуляторы 1 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 715 1
Google Android 15411 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 132 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 714 1
Armstrong Brian - Армстронг Брайан 5 1
Тенев Влад 2 1
Брюховецкий Иван 1 1
Bhatta Baiju - Бхатт Байджу 1 1
Boersma Travis - Бурсма Трэвис 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 481 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 322 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 411 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5536 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1716 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3038 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1147 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1590 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6656 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 1
White Paper - официальная документация 16 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6765 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5887 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2829 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8188 1
Fortune 211 1
Reddit 414 1
Wikipedia - Википедия 662 1
Forbes - Форбс 1031 1
Bloomberg 1660 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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