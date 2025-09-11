F6 и RuStore заблокировали более 600 доменов, распространявших Аndroid-троян DeliveryRAT жавших мобильные устройства пользователей вредоносным ПО для кражи денег и конфиденциальных данных. Троян DeliveryRAT маскировался под популярные приложения для доставки еды, маркетплейсы, банк

«Лаборатория Касперского»: злоумышленники используют новый мультитул для атак на пользователей Android в России «Лаборатория Касперского» обнаружила новый троянец-шпион, атакующий владельцев Android-устройств в России. Специалисты назвали его LunaSpy. Вместе с приёмами социальной инженерии злоумышленники, вероятно, используют зловред в качестве вспомогательного инструмента для кражи денег пользователей. На это указывают некоторые те

«Доктор Веб» обнаружила Android-приложения со шпионским модулем SpinOk roid-игры и приложения, доступные в том числе в Google Play. По классификации Dr.Web он получил имя Android.Spy.SpinOk. Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили его в 101 программе,

Новый троянец ворует данные в Android и сбрасывает настройки на заводские Троянец-камикадзе Эксперты компании Cleafy выявили новый вариант BRATA, RAT-троянца под ОС Android, который не только крадёт данные, но и сбрасывает настройки атакованного устройства на заводские. Первый вариант BRATA был обнаружен в 2019 г. экспертам

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый Android-имплант от APT-группы Transparent Tribe «Лаборатория Касперского» обнаружила новый Android-имплант, который известная группа кибершпионажа Transparent Tribe распространяет под видом приложения с контентом для взрослых, а также приложения о Covid-19 в Индии. По мнению эксперто

Опасная FANTA: известный Android-троян сменил тактику и «заработал» десятки миллионов рублей на российских пользователях щих объявления о купле-продаже на популярном интернет-сервисе Avito. Только с начала 2019 г. потенциальный ущерб от FANTA в России составил не менее 35 млн руб. Несмотря на то, что различные вариации Android-троянов семейства Flexnet известны уже более 4 лет, с 2015 г., и подробно изучены, сам троян и связанная с ним инфраструктура постоянно развиваются: злоумышленники разрабатывают новые э

Eset: Россия в тройке лидеров по числу Android-угроз ных программах для мобильных устройств. Россия вошла в топ3 стран с максимальным числом обнаружений Android-угроз. В Eset изучили статистику срабатываний антивирусных продуктов Eset NOD32 при о

«Доктор Веб» обнаружил в Google Play приложения с троянцем, загруженные более 2 млн раз «Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play несколько приложений, в которые был встроен троянец Android.RemoteCode.106.origin. Эта вредоносная программа незаметно открывает веб-сайты, перех

«Доктор Веб»: троянец на Android-устройствах заражает приложения и скачивает вредоносные модули Кроме того, Android.Triada.231 может извлекать из библиотеки libandroid_runtime.so троянский модуль Android.Triada.194.origin, который хранится в ней в зашифрованном виде. Его основная функция

Троян из Google Play обманом заставляет пользователей устанавливать рекламируемые программы Специалисты компании «Доктор Веб» выявили в каталоге цифрового контента Google Play приложения, в которых находится троян Android.Click.95, пугающий пользователей наличием проблем на мобильных устройствах и заставляющий их устанавливать рекламируемые программы. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Все приложения

Более чем в 100 приложениях для Android обнаружен рекламный троян компании «Доктор Веб». Очередного такого трояна, обладающего шпионскими функциями и получившего имя Android.Spy.277.origin, специалисты компании обнаружили более чем в 100 приложениях, размещен

«Доктор Веб» обнаружил Android-программу для показа рекламы поверх большинства запускаемых приложений Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили троян Android.Spy.510, который устанавливает на Android-смартфоны и планшеты нежелательный программ

Опасный бэкдор скрывается в официальной Android-прошивке е предустановленные на мобильные устройства в качестве системных приложений, незаметно для их владельцев осуществляют вредоносную деятельность. Очередной такой инцидент, «героем» которого стал бэкдор Android.Backdoor.114.origin, был зафиксирован вирусными аналитиками компании совсем недавно, сообщили CNews в «Доктор Веб». Само вредоносное приложение Android.Backdoor.114.origin уже из

Новый банковский троян угрожает южнокорейским пользователям Android их пользователей Android. Данная вредоносная программа, внесенная в вирусную базу Dr.Web под именем Android.BankBot.35.origin, представляет весьма серьезную угрозу: она пытается заменить настоя

Новый Android-троян крадет деньги и конфиденциальные данные пользователей и компании «Доктор Веб» исследовали нового трояна, предназначенного для заражения смартфонов и планшетов под управлением ОС Android. Данная вредоносная программа, внесенная в вирусную базу под именем Android.BankBot.34.origin, способна красть персональную информацию владельцев мобильных устройств, а также похищать денежные средства с банковских счетов и счетов мобильных телефонов своих жерт

«Доктор Веб» подготовил обзор мобильных угроз за сентябрь 2014 г. droid-смартфонов и планшетов, принадлежащих жителям Южной Кореи. Традиционно большинство банковских Android-троянов, циркулирующих в этой стране, распространяется злоумышленниками при помощи не

Десятки тысяч южнокорейских пользователей могли стать жертвами Android-трояна Компания «Доктор Веб» зафиксировала массовое распространение нежелательных SMS-сообщений, которые содержали ссылку на загрузку Android-трояна Android.SmsBot.75.origin, предназначенного для кражи конфиденциальных данных у южнокорейских пользователей, а также незаметной отправки SMS. По оценкам компании, общее число пострадавших владел

Новый троян использует уязвимость Android для кражи конфиденциальных данных Компания «Доктор Веб» сообщила о появлении нового Android-трояна, предназначенного для кражи у южнокорейских пользователей их конфиденциальных

Новый троян для Android способен атаковать сайты ости — сообщила о появлении новой вредоносной программы, инфицирующей мобильные Android-устройства. Троян Android.DDoS.1.origin способен осуществлять DDoS-атаки на различные интернет-ресурсы, а

Эксперты сообщили о беспрецедентном росте числа Android-троянов бнаружены уже в 47 странах. В конце 2011 г. компания "Доктор Веб" нашла более трех десятков таких приложений в официальном каталоге Google Play. Число новых троянов под Android Около 18% обнаруженных Android-зловредов - это бэкдоры, дающие злоумышленникам возможность полного контроля над зараженным устройством. На основе таких программ создаются мобильные ботнеты. Наконец, примерно 2% среди

Второй квартал 2012: «нашествие» Android-троянов и появление нового образца кибероружия Flame з во втором квартале 2012 г. Весна и начало лета запомнились беспрецедентным увеличением количества Android-троянов, работой над ошибками компании Apple и утечкой данных LinkedIn. Наиболее заме

Новый троян-шпион крадет SMS с Android-устройств оссийский разработчик средств информационной безопасности — сообщил о появлении новой версии шпиона Android.SpyEye, предназначенного для перехвата злоумышленниками входящих SMS-сообщений пользо

Троян Android.SmsSend.27 распространяется под видом приложения «Камасутра для Android» Компания «Доктор Веб», российский разработчик средств информационной безопасности, сообщила о том, что ранее известный троянец Android.SmsSend.27 теперь распространяется под видом приложения «Камасутра для Android». «Доктор Веб» уже неоднократно сообщал о вредоносных программах семейства Android.SmsSend. На сегодняшний