|11.09.2025
|
F6 и RuStore заблокировали более 600 доменов, распространявших Аndroid-троян DeliveryRAT
жавших мобильные устройства пользователей вредоносным ПО для кражи денег и конфиденциальных данных. Троян DeliveryRAT маскировался под популярные приложения для доставки еды, маркетплейсы, банк
|06.08.2025
|
«Лаборатория Касперского»: злоумышленники используют новый мультитул для атак на пользователей Android в России
«Лаборатория Касперского» обнаружила новый троянец-шпион, атакующий владельцев Android-устройств в России. Специалисты назвали его LunaSpy. Вместе с приёмами социальной инженерии злоумышленники, вероятно, используют зловред в качестве вспомогательного инструмента для кражи денег пользователей. На это указывают некоторые те
|29.05.2023
|
«Доктор Веб» обнаружила Android-приложения со шпионским модулем SpinOk
roid-игры и приложения, доступные в том числе в Google Play. По классификации Dr.Web он получил имя Android.Spy.SpinOk. Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили его в 101 программе,
|26.01.2022
|
Новый троянец ворует данные в Android и сбрасывает настройки на заводские
Троянец-камикадзе Эксперты компании Cleafy выявили новый вариант BRATA, RAT-троянца под ОС Android, который не только крадёт данные, но и сбрасывает настройки атакованного устройства на заводские. Первый вариант BRATA был обнаружен в 2019 г. экспертам
|27.08.2020
|
«Лаборатория Касперского» обнаружила новый Android-имплант от APT-группы Transparent Tribe
«Лаборатория Касперского» обнаружила новый Android-имплант, который известная группа кибершпионажа Transparent Tribe распространяет под видом приложения с контентом для взрослых, а также приложения о Covid-19 в Индии. По мнению эксперто
|17.09.2019
|
Опасная FANTA: известный Android-троян сменил тактику и «заработал» десятки миллионов рублей на российских пользователях
щих объявления о купле-продаже на популярном интернет-сервисе Avito. Только с начала 2019 г. потенциальный ущерб от FANTA в России составил не менее 35 млн руб. Несмотря на то, что различные вариации Android-троянов семейства Flexnet известны уже более 4 лет, с 2015 г., и подробно изучены, сам троян и связанная с ним инфраструктура постоянно развиваются: злоумышленники разрабатывают новые э
|08.08.2018
|
Eset: Россия в тройке лидеров по числу Android-угроз
ных программах для мобильных устройств. Россия вошла в топ3 стран с максимальным числом обнаружений Android-угроз. В Eset изучили статистику срабатываний антивирусных продуктов Eset NOD32 при о
|01.03.2018
|«Доктор Веб»: более 40 моделей Android-смартфонов заражены на этапе производства
|13.11.2017
|
«Доктор Веб» обнаружил в Google Play приложения с троянцем, загруженные более 2 млн раз
«Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play несколько приложений, в которые был встроен троянец Android.RemoteCode.106.origin. Эта вредоносная программа незаметно открывает веб-сайты, перех
|27.07.2017
|
«Доктор Веб»: троянец на Android-устройствах заражает приложения и скачивает вредоносные модули
Кроме того, Android.Triada.231 может извлекать из библиотеки libandroid_runtime.so троянский модуль Android.Triada.194.origin, который хранится в ней в зашифрованном виде. Его основная функция
|29.04.2016
|
Троян из Google Play обманом заставляет пользователей устанавливать рекламируемые программы
Специалисты компании «Доктор Веб» выявили в каталоге цифрового контента Google Play приложения, в которых находится троян Android.Click.95, пугающий пользователей наличием проблем на мобильных устройствах и заставляющий их устанавливать рекламируемые программы. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Все приложения
|31.03.2016
|
Более чем в 100 приложениях для Android обнаружен рекламный троян
компании «Доктор Веб». Очередного такого трояна, обладающего шпионскими функциями и получившего имя Android.Spy.277.origin, специалисты компании обнаружили более чем в 100 приложениях, размещен
|26.11.2015
|
«Доктор Веб» обнаружил Android-программу для показа рекламы поверх большинства запускаемых приложений
Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили троян Android.Spy.510, который устанавливает на Android-смартфоны и планшеты нежелательный программ
|28.09.2015
|
Опасный бэкдор скрывается в официальной Android-прошивке
е предустановленные на мобильные устройства в качестве системных приложений, незаметно для их владельцев осуществляют вредоносную деятельность. Очередной такой инцидент, «героем» которого стал бэкдор Android.Backdoor.114.origin, был зафиксирован вирусными аналитиками компании совсем недавно, сообщили CNews в «Доктор Веб». Само вредоносное приложение Android.Backdoor.114.origin уже из
|05.12.2014
|
Новый банковский троян угрожает южнокорейским пользователям Android
их пользователей Android. Данная вредоносная программа, внесенная в вирусную базу Dr.Web под именем Android.BankBot.35.origin, представляет весьма серьезную угрозу: она пытается заменить настоя
|26.11.2014
|
Новый Android-троян крадет деньги и конфиденциальные данные пользователей
и компании «Доктор Веб» исследовали нового трояна, предназначенного для заражения смартфонов и планшетов под управлением ОС Android. Данная вредоносная программа, внесенная в вирусную базу под именем Android.BankBot.34.origin, способна красть персональную информацию владельцев мобильных устройств, а также похищать денежные средства с банковских счетов и счетов мобильных телефонов своих жерт
|02.10.2014
|
«Доктор Веб» подготовил обзор мобильных угроз за сентябрь 2014 г.
droid-смартфонов и планшетов, принадлежащих жителям Южной Кореи. Традиционно большинство банковских Android-троянов, циркулирующих в этой стране, распространяется злоумышленниками при помощи не
|17.04.2014
|
Десятки тысяч южнокорейских пользователей могли стать жертвами Android-трояна
Компания «Доктор Веб» зафиксировала массовое распространение нежелательных SMS-сообщений, которые содержали ссылку на загрузку Android-трояна Android.SmsBot.75.origin, предназначенного для кражи конфиденциальных данных у южнокорейских пользователей, а также незаметной отправки SMS. По оценкам компании, общее число пострадавших владел
|17.10.2013
|
Новый троян использует уязвимость Android для кражи конфиденциальных данных
Компания «Доктор Веб» сообщила о появлении нового Android-трояна, предназначенного для кражи у южнокорейских пользователей их конфиденциальных
|26.12.2012
|
Новый троян для Android способен атаковать сайты
ости — сообщила о появлении новой вредоносной программы, инфицирующей мобильные Android-устройства. Троян Android.DDoS.1.origin способен осуществлять DDoS-атаки на различные интернет-ресурсы, а
|16.08.2012
|
Эксперты сообщили о беспрецедентном росте числа Android-троянов
бнаружены уже в 47 странах. В конце 2011 г. компания "Доктор Веб" нашла более трех десятков таких приложений в официальном каталоге Google Play. Число новых троянов под Android Около 18% обнаруженных Android-зловредов - это бэкдоры, дающие злоумышленникам возможность полного контроля над зараженным устройством. На основе таких программ создаются мобильные ботнеты. Наконец, примерно 2% среди
|08.08.2012
|
Второй квартал 2012: «нашествие» Android-троянов и появление нового образца кибероружия Flame
з во втором квартале 2012 г. Весна и начало лета запомнились беспрецедентным увеличением количества Android-троянов, работой над ошибками компании Apple и утечкой данных LinkedIn. Наиболее заме
|22.06.2012
|
Новый троян-шпион крадет SMS с Android-устройств
оссийский разработчик средств информационной безопасности — сообщил о появлении новой версии шпиона Android.SpyEye, предназначенного для перехвата злоумышленниками входящих SMS-сообщений пользо
|26.10.2011
|
Троян Android.SmsSend.27 распространяется под видом приложения «Камасутра для Android»
Компания «Доктор Веб», российский разработчик средств информационной безопасности, сообщила о том, что ранее известный троянец Android.SmsSend.27 теперь распространяется под видом приложения «Камасутра для Android». «Доктор Веб» уже неоднократно сообщал о вредоносных программах семейства Android.SmsSend. На сегодняшний
|15.04.2011
|
Новая модификация трояна Android.Spy превращает смартфон в «зомби»
безопасности — сообщила об обнаружении 12 апреля новой модификации вредоносной программы семейства Android.Spy, представляющей опасность для владельцев смартфонов на базе ОС Android. Попадая н
